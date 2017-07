EYOF: ˝Apa büszke rám, nagyon örül, hogy itt lehetek˝ - Megérkeztek Győrbe a magyar delegáció tagjai - fotók

Egy nappal a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál hivatalos megnyitója előtt megérkezett a kisalföldi megyeszékhelyre az egyik legnagyobb létszámú delegáció, a rendező ország csapata, a magyar csapat. A küldöttség egyenesen Budapestről az ünnepélyes fogadalomtételről érkezett Győrbe, ahol a fogadalomtétel szövegét Zombori Gábor úszó és Pál Tamara kézilabdázó mondta elő az ünnepségen. A Győri AUDI ETO KC Bajnokok Ligája győztes fiatal kézilabdázója, az EYOF sportági nagykövete, Pál Tamara azt mondta: „Nagyon megtisztelő lehetőséget kaptam ezzel, amit nagyon köszönök. Csak egy apró bakit vétettünk, de szinte észrevehetetlen volt, hiszen mindketten ugyanott rontottunk" – mondja mosolyogva a válogatott egyik erőssége.Csapattársa, Gerháth Kincső, az egykori sokszoros válogatott kapus, Gerháth Zoltán lánya az utolsó pillanatban került be a nemzeti csapat keretébe. „Az egyik kapusunk megsérült edzésen, őt váltottam. Én végig a válogatottal edzettem június közepétől, azzal a tudattal, hogy nem leszek keretben, de most én kerültem a csapatba. Apa büszke rám, nagyon örül, hogy itt lehetek az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Azt mondta, ne legyek szomorú azért, hogy sérülés miatt kerültem a csapatba, ugyanúgy adjak bele mindent, és legyek tisztában vele, hogy ez hatalmas lehetőség nekem, amit próbáljak meg kihasználni, és élni vele".A fiú röplabda válogatott tagjai jól ismert helyszínre érkeztek, ők az utóbbi hónapokban láthatták, hogyan épül az olimpiai falu, hiszen többször fogadták ellenfeleiket a szálláshelyek szomszédságában található Egyetemi csarnokban.„Végre újra együtt volt a csapat. Csütörtökön zártuk az edzőtábort, aztán kaptunk egy kis pihenőt, a fogadalomtétel után pedig elindultunk Győrbe. Nagyon jól ismerjük a várost, mert az utóbbi időben többször játszottunk itt. Megszerettük ezt a helyet, remélem az EYOF is örök emlék marad. A lehető legjobb eredményt akarjuk elérni, próbáljuk kihozni a maximumot magunkból" – mesélte Szabó Márton, a röplabda válogatott csapatkapitánya.Az olimpiai falu közben egyre színesebb lett, hiszen az erkélyekre, az ablakokba kikerültek az országok zászlói. „Természetesen mi is hoztunk nemzeti színű zászlót, de csapatzászlónk is van, sőt kikerül egy nagy felirat, amit a szülőktől kaptunk. Az áll rajta, hogy „A mi fiaink!" - tette hozzáSzabó Márton.A tornászok is türelemmel vártak arra, hogy a faluba jussanak, közben a győriek edzőjét Szűcs Róbert mesélt a csapatról. „Tudtunk az elmúlt napokban a versenyhelyszínen edzeni, felmehettünk a pódiumra, sőt a többi válogatottat is segítettük azzal, hogy elsőként használtuk a szereket, hiszen nekik így nem vadonatúj, teljesen tiszta szereken kellett gyakorolniuk. A versenyzők bizakodnak, szerintem minden rendben lesz.Még mi, az edzők sem vagyunk tisztában azzal, milyen az élet egy olimpiai faluban, nekünk is új lesz, de szerencsére a szervezés tökéletes, mindig mindenről tájékoztatnak bennünket. A tornászoktól azt várjuk, hogy mindenki a legjobbját hozza, ne legyen rontás, és akkor többen is döntőbekerülhetnek" – tette hozzá Szűcs Róbert.A magyar csapat tagjai az EYOF mind a tíz sportágában érdekeltek lesznek. A XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál június 23-án vasárnap este 20.30- kor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét Győrben, az ETO Parkban.