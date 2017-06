EYOF 217 Győr - Előbb az EB, csak utána az EYOF

Sipőcz Richárd sűrű hetek előtt áll, egy hónapon belül két rangos versenyen is helyt kell állnia. Fotó: eju.net

Kaunasban rendezik meg jövő hétvégén az ifjúsági Európa-bajnokságot, melyen a Győri AC versenyzője, Sipőcz Richárd komoly aranyesélyekkel áll majd tatamira. A 9. osztályt most befejező tehetséges sportoló a világranglistapontok alapján első helyen kiemelt a kontinenstornán, így jó esélyekkel várja a küzdelmet.„Úgy gondolom, a felkészülés jól sikerült, annak ellenére, hogy azért akadtak gondjaim az elmúlt fél évben, két sérülés is komolyabban hátráltatta a munkát, de most már remek formában érzem magam. Bízom benne, ennek a versenyen is meglesz majd az eredménye" – kezdte Sipőcz Richárd, akinek télen a vállát kellett műteni, míg áprilisban térdsérüléssel bajlódott.

Ami az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált illeti, az EB miatt ez még kicsit háttérben van, de azt nem állítja, hogy nem gondol rá.„Mindig csak a következő feladatra koncentrálok, s ez most az Európa-bajnokság. Az EYOF arcaként viszont azért voltak kötelezettségeim az elmúlt időszakban, gondolok itt a fotózásra, a lángfogadásra vagy a sajtótájékoztatókra. Ezek egyike sem volt azonban megterhelő számomra, sőt, nagy megtiszteltetés, hogy ilyen eseménynek lehetek a részese" – folytatta a sportág egyik legnagyobb ígérete.

„Az sem zavar, hogy hazai közönség, illetve a család előtt kell majd versenyeznem. Mindig is szerettem, ha sokan szurkolnak nekem, ez általában még nagyobb erőbedobásra sarkall" – tette hozzá Sipőcz Richárd, aki 4,1-es eredménnyel fejezte be az iskolát az Aporban.„Magántanuló vagyok, a tanároktól rengeteg segítséget kaptam az év során, mindenben támogatnak, hogy a sportban elérjem a céljaimat" – mondta a fiatal sportoló, aki a múlt héten a mátraházi edzőtáborban vett részt, s a héten még komoly terhelés mellett edz.„Jövő szerdán utazunk Litvániába, előtte már valószínűleg elsősorban technikázás, futás szerepel majd a programban. A versenyre már frissnek kell lennem, de nem először csináljuk ezt, így csak azt tudom mondani, a lehető legjobban felkészülök az EB-re is, s ezt követően az EYOF-ra is" – mondta végezetül Sipőcz Richárd.