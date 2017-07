EYOF 2017 Győr - Zár az Aqua, a Mobilis is

Az ETO Park stadionjában látványos megnyitóval kezdődik meg július 23-án este a jövő olimpikonjainak győri fesztiválja.



Az atlétika-, tenisz-, cselgáncs- és tornaversenyeket a Dózsa-sporttelep helyén épült Olimpiai Sportparkban, az úszást a mellette létesített Aqua Sportközpontban rendezik meg. A röplabdatorna helyszíne a Széchenyi-egyetem csarnoka, a lány kosárlabdatornáé a kosárcsarnok lesz, míg a fiú kosarasok a Bercsényi-iskolában lépnek pályára.



A kézilabda-mérkőzéseknek az Audi-aréna ad otthont, a Kajak-kenu Arénában a vízi sport reménységei versenyeznek, a kerékpárosok a 813-as út (keleti elkerülő) 1-es főút és Tatai út közötti szakaszán szállnak nyeregbe.



Az edzések színhelyéül szolgál az Apáczai-kar és az Audi-iskola csarnoka is, utóbbi mellett az egyetemi atlétikai pálya és a kerékpárosok számára a belváros.



A záróünnepséget az Aranypart II-n tartják, ahol nagy sátrakat állítottak fel. Itt lesz az úgynevezett Fun Zone is, azaz a szurkolói zóna, a versenyeket már befejezett sportolók találkozóhelye. Ezért sem működnek itt már július 1-jétől – egészen augusztus 15-ig – a fürdőzőknek, napozóknak biztosított szolgáltatások.



Az Aqua Sportközpont július 18-tól lesz zárva a nagyközönség előtt július 31-ig.



A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ sem látogatható egészen augusztus 4-ig, az EYOF több mint ezer önkéntese kap ott helyet a versenyek közti időben, ott lesznek az eligazítások, ott pihenhetnek.



A belvárosi, Baross úti Látogatóközpont viszont meghosszabbított nyitvatartási idővel, este 9-ig várja az érdeklődőket az olimpiai fesztivál alatt, és tájékoztatást ad az ahhoz kapcsolódó kulturális eseményekről, kísérőprogramokról, sőt, a más városokba eljutni szándékozók is itt kérhetnek tanácsot a turisztikai kínálatról.

Érdekesség, hogy a Rába Hotelben az EYOF-hoz kötődően a munka dandárja július 10. és 19. között van, mivel ekkor már néhány sportág képviselői Győrött edzőtáboroznak, így ebben a tíz napban nem tud a szálloda étterme menüre betérő helyi vendéget fogadni.



Noha nincs tanítási időszak, a Széchenyi-egyetem mindennapjait is befolyásolja a sportesemény. A Hegedűs Gyula Kollégiumot és az új multifunkcionális teret is a fiatal sportolók és kísérőik veszik birtokba. Ezeknek az épületeknek a helyiségeibe rajtuk kívül csak a karbantartási és a takarítási feladatokat ellátók léphetnek be.

Az Új Tudástér szintén az EYOF szolgálatában áll majd, a könyvtárban lesz a fesztivál médiaközpontja.

Az egyetem parkolóiból ebben az időszakban csupán hetvenet használhat a fenntartó, a többi ugyancsak a vendégek, a sportolók rendelkezésére áll. Az ilyenkor esedékes felvételi ponthatárokat az igazgatási épületben tűzik ki.



