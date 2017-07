EYOF 2017 Győr - 4. nap: Négy magyar érem, bukások tarkították a női kerékpárversenyt - fotók

Vécsei Réka. Fotó: Krizsán Csaba/MTI

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának beszámolója szerint két-két ezüsttel és bronzzal bővült a hazai éremtermés. Második helyen végzett cselgáncsban a 81 kilogrammos Tóth Benedek, úszásban pedig 100 méter mellen Vécsei Réka 1:09.40 perces eredménnyel.

Bronzérmes lett a dzsúdós Nerpel Gergely 73 kilóban és az atléta Molnár Janka 400 méteren elért 55.00 másodperccel.A magyar csapat hét arany-, tíz ezüst- és kilenc bronzéremnél tart.A szombatig tartó viadalon tíz sportágban, 130 versenyszámban vetélkednek a 14 és 18 év közötti fiatalok. A győri eseményre ötven országból 2500 sportoló és 1100 kísérő érkezett, a magyar színeket 152 versenyző képviseli.

- Az angol Jamie Lewis nyerte a fiú tornászok egyéni összetett versenyét az EYOF csütörtöki napján. A második az orosz Iurii Busse, a harmadik a spanyol Nicolau Mir Rossello lett.Nem múltak el balesetek nélkül az EYOF eddigi küzdelmei. Dr. Balogh Péter, a szervezőbizottság egészségügyi igazgatója beszélt ezekről:"A legfrissebb a mai kerékpárosbukás volt, melyből az egyik versenyzőt agyrázkódás miatt egy napig a kórházban tartjuk megfigyelésre, volt egy kulcscsonttörés, melyet majd otthon operálnak meg, emellett zúzódásos és horzsolásos sérülést szenvedtek többen. Szerdán egy török kosarast kellett kórházba vinni bokaficam miatt, míg egy francia tornászlány többszörös lábtörés miatt már haza is utazott, az egyik dzsúdosnak pedig a válla ment ki. Kedden a kerékpáros időfutam során az egyik felvezető motoros rendőr bukott, s törte el a csuklóját."Nem akármilyen küzdelmet, eséseket – ebből kifolyólag sérüléseket – is hozott az országúti kerékpáros verseny a nőknél. Több versenyzőt is a mentők láttak el.A valamivel több mint 44 kilométer után végül a belga Dina Scavone ért elsőként a célba a svéd Wilma Olausson és a dán Maria Bertelsen előtt. Érdekesség, hogy az áprilisi EYOF-tesztversenyt megnyerő litván Glorija van Mechelen csak 27. lett.„Ilyen szintű versenyen még sosem tudtam győzni, ez hatalmas öröm számomra. Nagyon nehéz volt a verseny, különösen az utolsó három kilométer, a széllel kellett sokat küszködni" – mondta nem sokkal a célba érkezés után a győztes, akin egyébként nem igazán látszódott az öröm, ami nyilván a fáradtság számlájára írható, viszont mikor magáról az EYOF-ról kérdeztük, azért felvillant a szája sarkában egy mosoly: „Nagyon jól érzem itt magamat, ilyen hangulatú versenyen nem sokszor vettem eddig részt. Az aranyérem pedig csak még szebbé teszi ezt az egészet."Az EYOF szerdai napján két tornász lány ünnepelhette a születésnapját a csapatversenyek alatt.„Nagyon jól érzem magam Győrben, bár most kicsit szomorú is vagyok, mert nem teljesen úgy sikerült a gyakorlatom, ahogy szerettem volna. Nagyon meglepődtem, hogy a szervezők még arra is figyeltek, hogy ma van a születésnapom, nagyon kedves volt tőlük. – mondta el Anahit Assadourian, aki Örményország történetének második női tornász olimpikonja."

A fehérorosz Aliaksandra Varabyonát is váratlanul érte a köszöntő: „Annyira meglepődtem hirtelen, hogy elsőre fel sem fogtam, hogy nekem szól a zene, csak a nevemre lettem figyelmes. Köszönöm a kedves meglepetést, jól esett a gesztus.Európa ifjú sportreménységei július végén Győrben mérik össze erejüket. Az eseményen a Japánból épp hazatért Karakas Hedvig olimpikon, EYOF nagykövet nyilatkozott személyes ifjúsági olimpiai élményeiről, a hazai közönség erejéről és a közelgő judo világbajnokságról.

„2005-ben Lignanóban vettem részt versenyzőként EYOF-on és emlékszem, hogy milyen izgalmas érzés volt először belecsöppeni az olimpiai hangulatba. Szerintem az ifjúsági olimpia igazi mérföldkő a fiatal versenyzők számára" – mondta a kétszeres olimpikon, világbajnoki bronzérmes judós. „Nagyon jó lehetőség, hogy idén világbajnokságot és ifjúsági olimpiát is rendezhetünk itthon, a hazai közönség olyan plusz erőket hozhat ki egy-egy versenyzőből, amiről nem is gondolná, hogy képes" – fogalmazott az EYOF judo nagykövete.A riói olimpia után egy térd és egy bokaműtéten átesett Karakas Hedvig számára még javában tart a teljes felépüléshez vezető út, de már a nyár végén, Budapesten zajló judo világbajnokságra készül. „Az augusztusi VB-n még biztos, hogy nem leszek száz százalékos formában, de úgy gondolom, hogy nem az lesz a fontos, hogy milyen a térdem, hanem hogy mekkora a szívem"- mondta Karakas Hedvig.

Atlétikában, judóban, kerékpárban, teniszeben, tornában és úszásban is szurkolhatunk a magyarok sikereiért.. Olimpiai Sportpark. Lány diszkoszvetés, 15.00. Fiú 400 m gát, 15.45. Fiú magasugrás, 16.05. Lány 200 m, 16.15. Fiú 200 m, 16.35. Fiú súlylökés, 16.40. Fiú kalapácsvetés, 16.55. Lány 400 m, 17.05. Fiú 3000 m, 17.25.Olimpiai Sportpark. Lány –57 kg, lány –63 kg, fiú –73 kg, fiú –81 kg, 10 órától.Városház tér–Szent István út–Mártírok útja–1-es út–Audi út–813-as út.Lány mezőnyverseny, 11.00. Fiú mezőnyverseny, 16.30.Olimpiai Sportpark. Fiú egyéni, 12.00. Lány egyéni, 16.00.. Aqua Sportközpont. Lány 100 m mell, 17.07. Fiú 400 m vegyes, 17.30. 4x100 m mix gyors, 17.38.Az Árpád és a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Schwarzenberg utcában, több hídon és a Nádor aluljárónál várhatóak a leginkább torlódások az EYOF csütörtöki kerékpárversenyei miatt.