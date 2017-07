EYOF - ˝Büszkék lehetünk arra, amit Győrben láttunk˝

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint a rendezés színvonala jóval meghaladta az elvárásokat a Győrben szombaton véget ért 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF). "A győri EYOF-rendezés jóval meghaladta azokat az elvárásokat, amelyeket az európai olimpiai család a szervezőkkel szemben támaszt" - hangsúlyozta a MOB vezetője az ötkarikás testület honlapján megjelentetett hétfői levelében, melyet Borkai Zsolt polgármesternek, egyben a szervezőbizottság elnökének címzett.



- "Végiglátogattam az összes eseményt és bizonyossággal állítom, a győri EYOF a legmagasabb szintű olimpiai rendezvények színvonalát is meghaladta." Kulcsár Krisztián úgy fogalmazott: a létesítmények, a szervezési munka, valamint a győriek hozzáállása és kivételes vendégszeretete a párját ritkítja. Mint írja: "Magasra tettétek a mércét! Büszkék lehetünk arra, amit Győrben láttunk".



Kifejtette, a szervezői tapasztalatok és a világszínvonalú létesítmények komoly ajándékai, hozzáadott értékei a magyar sportéletnek, s az első magyarországi olimpiai esemény megrendezésével Győr megvalósított egy álmot.



"A jó példa megvan, biztos vagyok benne, hogy egyszer a nagy álom is valóra válhat és nyári olimpiát rendezhetünk Magyarországon. Az oda vezető útnak a 2017-es győri EYOF egy kiemelkedő mérföldköve lesz" - szögezte le Kulcsár Krisztián. Kitért a 152 fős magyar csapatra is, amely 41 érmet - 13 aranyat, 14 ezüstöt és 14 bronzot - szerzett, ezáltal az éremtáblázaton 50 ország között a harmadik helyen zárt. "Hazai pályán megmutatták Európának a magyar virtust, hogy bizony jó úton jár a magyar utánpótlás-nevelés" - emelte ki Kulcsár Krisztián.



Hozzátette, Győr jóvoltából a fiatalok egy nagy nemzetközi versenyen tapasztalhatták meg, milyen lendületet adhat a szurkolók szeretete és támogatása. Az EYOF-on tíz sportágban, 130 versenyszámban vetélkedtek a 14 és 18 év közötti fiatalok. A győri eseményre ötven országból 2500 sportoló és 1100 kísérő érkezett.