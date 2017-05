EYOF - A győri küldöttség átvette az olimpiai lángot Rómában

A hétfői, római ceremónián Karakas Hedvig, Pars Krisztián, Jakabos Zsuzsanna, Berki Krisztián és Görbicz Anita, az EYOF sportági nagykövetei közreműködésével Janez Kocijancic, az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) ügyvezető elnöke adta át a lángot Győr polgármesterének. Borkai Zsolt kijelentette, a jövő generációját fogják vendégül látni, amelyből sokan akár olimpiai, világ- vagy Európa-bajnokok is lehetnek. Azok, akik végül nem érnek majd el ilyen sikereket, ők is mindenképpen a sport, az egészséges és aktív életmód nagykövetei lesznek - tette hozzá."A fiatalok jelentik a jövőt, és mi júliusban egy hatalmas, akár egész életükre meghatározó élményt szeretnénk nyújtani nekik, amelyből erőt meríthetnek a hétköznapok kemény és monoton edzéseihez" - folytatta. "Az EYOF olyan, mintha a saját gyermekem lenne. Hét éve lettem a MOB elnöke, hat éve döntötték el, hogy Győr rendezi az EYOF-ot" - mondta a MOB korábbi vezetője.Hozzátette, az olimpiai faluk 98 százalékos készenlétben vannak, míg a sportcsarnokok május végére készülnek el.Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke kiemelte, az EYOF megrendezésének tapasztalata sokat segíthet majd a jövőben egy erős magyar olimpiai pályázat létrehozásában. Mint mondta, MOB-elnökként feladata terjeszteni az eszmét és erősíteni az olimpiai mozgalmat. "Az EYOF rendkívül különleges esemény, amely nemcsak a sikerekről, az eredményekről szól, hanem arról is, hogy a fiatalok megtanulják, mi az olimpiai szellem, a barátság. Hogy megtapasztalják, milyen az olimpiai család tagjának lenni, milyen az olimpiai falu hangulata, a szurkolás, az atmoszféra. Bár fontos, hogy hány érmet nyerünk, ez még fontosabb" - mondta.

Kulcsár Krisztián hangsúlyozta, büszkén viszik haza az olimpiai lángot, és az EYOF jelképét, az arany olajfát. Hozzátette, Győr tökéletes hely a versenyeknek, és ő büszke a város vezetésére, illetve az EYOF szervezőire. "Az ókorban azok voltak nagy hősök, akik sok embert megöltek. Ma a kreatív, a sportban, tudományban, kultúrában, gazdaságban eredményes emberek a hősök, akik nem ölnek meg senkit" - fejtette ki Janez Kocijancic. Hozzátette, büszke rá, hogy az Augustus császár által emeltetett Ara Pacisban, a béke oltárában zajlott az EYOF egyik fontos eseménye, a lángátadás. Mint mondta, a béke emberi érték, amely tökéletesen összeegyeztethető az olimpiai értékekkel. Emlékeztetett rá: Európa a világ sportjának vezető kontinense, de ahhoz, hogy az is maradjon, hangsúlyt kell fektetni a fiatalságra, s a több mint negyedszázada létrejött EYOF ezt a célt szolgálja. Giovanni Malagó, az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) elnöke méltatta a magyar sport hagyományait. Saját nemzetéről megjegyezte, remek fiatal sportolóik vannak, s a CONI-nak az a legfontosabb célja és missziója, hogy az ő pályafutásuk második szakaszára előkészüljön. A láng szerdán érkezik Győrbe, ahol 18 órától ünnepélyes keretek között fogadják a Városháza előtt. A július 23. és 29. között sorra kerülő EYOF a 14 és 18 év közötti fiatalok versenye, melyen tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek. Ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak a győri eseményre. Magyarországot 152 sportoló képviseli, ami rekordnak számít.