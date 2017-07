EYOF - 2017 Győr - hat magyar érem született a 3. napon, Borkai Zsolt a helyszínen szurkolt - fotók

linken találják a versenyprogramot és a magyar érdekeltségű versenyeket. A csütörtöki napon 20 döntőt rendeznek, az alábbitalálják a versenyprogramot és a magyar érdekeltségű versenyeket.

Puszi is járt az 5. helyért.

Összesenszületett az Európai Ifjúsági Olimpia Fesztiválon. A kajak-kenusok első aranyérmét K-1 500 méterenszerezte meg, kenu 500 méterenszintén aranyérmes lett.kenu 500 méteren a második helyen végzett,a fiúk K-1 500 méteres versenyén bronzérmes. Ezüstérmes ar páros és a dobogó második fokára állhatott akenu vegyes páros is. Gratulálunk az eredményes versenyzőknek!A lányok 3000 m-es versenyében a GYAC atlétája, Lendvai Luca egyéni csúccsal 5. helyen végzett. Luca edzője Szalóky Richárd.

Apáti Bence 1500 m-es síkfutásban képviseli hazánkat.

​ ​

​

Fotó: Lakatos Krisztián

A közönség, a szurkolók leginkább az úszás, a torna, valamint a judo iránt érdeklődnek, de maguk a sportolók is szívesen követik a helyszínen az eseményeket.A helyszínen vásárolható szabad jegyek az esemény megkezdése előtt 20 perccel hozzáférhetőek, a szabad kapacitás függvényében!Természetesen az előregisztrációval rendelkező vendégeinknek, az adott sportesemény előtt 1 órával, megkezdjük a jegyek kiadását, de kérünk mindenkit, hogy az esemény előtt legkésőbb 20 perccel vegyék át a jegyeket! Eztkövetően az előfoglalásokat nem tudjuk tartani! Ez érvényes minden sporteseményre,különösen az úszás, a torna, valamint a judo esetében, ezeknél a sporteseményeknél előreláthatólag teltház várható, így előfordulhat, hogy a helyszíneken már nem tudunk jegyet biztosítani.Borkai Zsolt, az EYOF szervezőbizottságának elnöke, Győr polgármestere Jánosi Luca meccsén szurkolt.„Igazi olimpiai hangulat van az egész városban! Akármerre járok, mindenhol ezt érzem, igaz számomra egyértelmű volt, hogy majd ilyen lesz. A megnyitó igazán jó „belépő" volt, hiszen mindenki erről beszélt, a versenyek kezdetével pedig rengeteg pozitív visszajelzést kapok, ami természetesen büszkeséggel tölt el" – mondta Borkai Zsolt.A vezető hangsúlyozta már pár nappal az EYOF előtt nehéz feladatuk volt, amikor a sportolók nagy számmal érkeztek Győrbe, de a logisztika, a szállás és a beléptetés is jól vizsgázott.

„Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak a remek előkészítő munkáért, a különböző sportvezetők, más nemzetek képviselői felsőfokon beszélnek a rendezvényről, úgyhogy ha minden nap az eddigiekhez hasonló lesz, akkor elégedettek lehetünk!"Győr polgármestereként azt is kiemelte, örül, hogy nem csak az EYOF helyszíneken, de az egész városban családias és hamisítatlan olimpiai hangulat uralkodik.„Jó látni a különböző egyenruhában sétálós sportolókat a városban, akik civilekkel beszélgetnek, közös fotókat készítenek és jól érzik magukat. Erről szól egy olimpia!"Az EYOF második napján a kerékpáros lányok és fiúk egyenkénti időfutamaira is sor került.A lányoknál svájci győzelemnek tapsolhatott a nagyérdemű az aranyérmet Ronja Blöchlinger szerezte meg, aki 15 perc 17 másodperc alatt teljesítette a 10,1 kilométeres távot. A második az ír Lara Gillespie, míg a harmadik a brit Elynor Backstedt lett. A legjobb magyar az ötvenkettedik helyen célba érő Fördős Kata Barbara volt, ő közel két percet kapott a győztestől. Vas Kata Blanka a hatvanegyedik, Bajorfi Eszter pedig a hatvankettedik pozícióban zárt -A férfi kerékpárosok időfutamában a dán William Blume Levy végzett az élen a német Michel Hessmannt és az észt Gleb Karpenkót megelőzve.A győztes elmondta, ez eddigi pályafutásának legnagyobb sikere: „Azt hiszem, mostantól Győr lesz az egyik kedvenc városom, nagyon boldog vagyok, hogy aranyérmes lettem. Nehéz elhinni, de majd alszom rá egyet. Sok idő nincs, jön a csütörtöki országúti verseny, oda is nagyon készülök, hogy aztán még kellemesebb szájízzel utazzam majd haza a versenyek után" – mondta Levy.Tenisz - 9.00 óra - Olimpiai Sport Park - egyéni S3Kajak-kenu - 9.00 óra - Kajak-kenu Aréna - 500 méter (elődöntők)A kerékpárosprogramok miatt már ma is vannak érvényben korlátozások. A 813-as úton (a keleti elkerülőn) található M19-es felüljáró hétfő reggel óta zárva van, s csak csütörtökön 21 órakor nyitják meg. Ma 9 óra és 12.30 között lezárják az Audi északi út, a 813-as út és az 1-es főút útszakaszt. Az M19-es autóút Budapest irányából érkező forgalmát az M19-es és az 1-es főút csomópontjában a Pesti útra (Likócsra) terelik, rendőri irányítás mellett.Zombori Gábor ezüstérmet szerzett 100 háton, Nagy Réka 800 gyorson szintén másodikként zárt, mögötte Fábián Fanni harmadik lett, míg a magyar mix vegyes váltó tagjai, a Zombori Gábor, Hatházi Dóra, Böhm Sebestyén, Nagy Réka négyes harmadikként ért célba. Megvan a magyarok első judo aranyérme, a fiúk 50 kg-osok küzdelmében, Feczkó Csanád magabiztosan győzött, míg Kardos Tímea a 44 kg-osok versenyében ezüstérmes lett. Atlétikában Takács Boglárka szintén ezüstérmet szerzett, 100 méteres síkfutásban.- döntőkOlimpiai Sportpark. Fiú rúdugrás, 16.00. Lány súlylökés, 16.10. Fiú távolugrás, 16.35. Fiú 110 m gát, 16.45. Fiú gerelyhajítás, 17.00. Fiú 400 m, 17.05. Lány 800 m, 17.20. Lány 3000 m, 17.35. Fiú 1500 m, 18.05.Olimpiai Sportpark. Lány –48 kg, lány –52 kg, fiú –60, fiú –66 kg, 10 órától.Aranypart II. Lány és fiú K1 500 m, lány, fiú C1 500 m, lány, fiú K2 500 m, K4 mix 500 m, C2 mix 500 m, 15 órától. Torna. Olimpiai Sportpark. Lánycsapat, 10.00.Aqua Sportközpont. Lány 100 m gyors, 17.00. Lány 200 m hát, 17.04. Fiú 200 m hát, 17.09. Fiú 200 m vegyes, 17.40. Lány 400 m gyors, 17.45. Fiú 50 m gyors, 17.53. Lány 200 m vegyes, 17.55.