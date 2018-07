Extázisban az angol lapok is az elődöntőbe jutást követően - lapszemle

r úgy fogalmaz: "Megcsináltuk! Anglia az elődöntőben!"címlapján az örömittas Gareth Southgate alatt az szerepel, a cikk szerzője is kezd félni tőle, hogy tényleg hazatér a futball - azaz Anglia megnyeri a világbajnokságot.azt írja a győzelem kapcsán: "Mamma mia! Talán tényleg hazatér!" - utal a szurkolók körében igencsak népszerű dalra a lap, az éppen gólját ünneplő Harry Maguire alatt.egy klasszikus mondással nyit: "Keep calm & Harry on" - azaz így tovább és Harry On, utalva Harry Kane-re, aki bár nem szerzett gólt a negyeddöntőben, de elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Anglia a legjobb négyig jutott.egyenesen félistenek nevezi a válogatott tagjait, majd megjegyzi: a háromoroszlánosok Horvátországgal játszanak a döntőért."Boldog és dicsőséges" - áll acímlapján az idézet az angol himnuszból.egyszerűen csak annyit írt: IGEN! Megjegyzik, 28 éve nem jutott elődöntőbe Anglia, ez most a svédek legyőzésével sikerült.