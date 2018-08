Evezős Eb: Tripláztak a románok, dupláztak az olaszok, ötödik lett a magyar könnyűsúlyú négypárevezős

A férfiaknál a kormányos nélküli négyest, a nőknél pedig a kormányos nélküli kettest, valamint a nyolcast nyerték meg a román hajók. Az Európa-bajnokságon vasárnap is kilenc A döntőre kerül sor, vagyis összesen 18 versenyszámban hirdetnek győztest a Glasgow-hoz közeli Hamilton mellett fekvő Strathclyde-tavon. A mezőnyt 32 ország több mint 500 evezőse alkotja. Skócia multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: az evezésen kívül a vizes sportágak, a golf, a triatlon, a kerékpár és a torna kontinensviadalát is megrendezik Glasgow-ban és környékén.



A Csiszár Péter, Fiala Balázs, Forrai Dávid, Tamás Bence összeállítású könnyűsúlyú négypárevezős egység az ötödik helyen végzett a skóciai Hamiltonban zajló Európa-bajnokság szombati versenynapján. A magyar csapat rajtja nem sikerült jól, de a folytatásban megelőzte a norvég hajót, a 2000 méteres táv háromnegyedénél úgy tűnt, a bronzéremre is lehet esélye, de a csehek, a hollandok és az oroszok jobban hajráztak. A könnyűsúlyú egypárevezősök között éremesélyes Galambos Péter magabiztosan, második helyezettként jutott középdöntőjéből a vasárnapi A döntőbe. A Vác Városi Evezős Club sportolója a futam után elmondta, ahogyan tervezte, a rajt után némileg meg tudott lépni ellenfeleitől, és jó ritmusban teljesítette a távot.



Hozzátette, kisebb megfázása ellenére jó erőben érzi magát, és bizakodva várja a döntőt. Az Európai Egyetemi Játékokat júliusban megnyerő Polivka Dóra, Krémer Eszter kormányos nélküli kettes a B döntőben második lett a lengyelek mögött és a szerbek előtt, így összességében a nyolcadik helyen végzett. A páros tagjai ezúttal is elégedetten nyilatkoztak, mert mint mondták, kihozták magukból a maximumot, és érzik, hogy nem jelentős a lemaradásuk az élmezőnyhöz képest. Az Európa-bajnokságon szombaton és vasárnap is 9-9 A döntőre kerül sor, vagyis 18 versenyszámban hirdetnek győztest. A mezőnyt 32 ország több mint 500 evezőse alkotja. Vasárnap a magyarok közül Galambos mellett Papp Gergely lesz érdekelt a Glasgow-hoz közeli Hamilton mellett fekvő Strathclyde-tavon, aki a normálsúlyú egypárevezősök C döntőjében (13-18. hely) szerepel majd. A kormányos kettesben tavaly világbajnok Simon Béla, Juhász Adrián duó a kormányos nélküli kettesek mezőnyében a 15. helyen végzett pénteken. Skócia multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: az evezésen kívül a vizes sportágak, a golf, a triatlon, a kerékpár és a torna kontinensviadalát is megrendezik Glasgow-ban és környékén.



Eredmények: férfiak: kormányos nélküli kettes: Európa-bajnok: ------------ Martin Sinkovic, Valent Sinkovic (Horvátország) 6:26.42 perc 2. Valentin Onfroy, Theophile Onfroy (Franciaország) 6:27.40 3. Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosa (Románia) 6:29.39 ...15. Simon Béla, Juhász Adrián (a C döntőben 3.) 6:40.380 kormányos nélküli négyes: Európa-bajnok: ------------- Románia (Mihaita-Vasile Tiganescu, Cosmin Pascari, Stefan-Constantin Berariu, Ciprian Huc) 5:54.34 perc 2. Nagy-Britannia 5:55.71 3. Franciaország 5:56.49 négypárevezős: Európa-bajnok: ------------- Olaszország (Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili) 5:41.92 perc 2. Litvánia 5:43.40 3. Lengyelország 5:43.88 könnyűsúlyú négypárevezős: Európa-bajnok: ------------- Olaszország (Catello Amarante, Paolo di Girolamo, Andrea Micheletti, Matteo Mulas) 6:01.010 perc 2. Csehország 6:09.130 3. Hollandia 6:10.540 ...5. Magyarország (Csiszár Péter, Fiala Balázs, Forrai Dávid, Tamás Bence) 6:11.160 nők: kormányos nélküli kettes: Európa-bajnok: ------------- Madalina Beres, Denisa Tilvescu (Románia) 7:15.53 perc 2. Elsbeth Beeres, Laila Youssifou (Hollandia) 7:17.34 3. Alessandra Patelli, Sara Bertolasi (Olaszország) 7:17.86 ...8. Polivka Dóra, Krémer Eszter 7:33.37 (a B döntőben 2.) kormányos nélküli négyes: Európa-bajnok: ------------- Oroszország (Jekatyerina Szevosztyanova, Anasztaszija Tyihanova, Jekatyerina Potapova, Jelena Orjabinszkaja) 6:39.97 perc 2. Románia 6:41.87 3. Lengyelország 6:42.58 kétpárevezős: Európa-bajnok: ------------- Helene Lefebvre, Elodie Ravera-Scaramozzino (Franciaország) 6:55.99 perc 2. Roos de Jong, Lisa Scheenaard (Hollandia) 6:56.29 3. Milda Valciukaite, Ieva Adomaviciute (Litvánia) 6:56.54 négypárevezős: Európa-bajnok: ------------- Lengyelország (Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald, Katarzyna Zillmann) 6:20.92 perc 2. Ukrajna 6:23.86 3. Hollandia 6:24.95 nyolcas: Európa-bajnok: ------------- Románia (Ioana Vrinceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Beatrice-Madalina Parfenie, Iuliana Popa, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, Daniela Druncea) 6:08.98 perc 2. Nagy-Britannia 6:10.09 3. Hollandia 6:10.78