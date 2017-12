Evezés - Minden viadalon volt győri induló

Díjátadók és díjazottak: Papp Oszkár, Simon Róbert Balázs, Sándor Zsófia, Szabó Bence, Gasztonyi László és Kovács Gyula.

Mint azt Papp Oszkár szakosztályvezető beszédében kiemelte: sportolóik szinte az összes rangos hazai és nemzetközi viadalon képviselték a klubot, a várost.„Februárban két sportolónk is részt vett a bostoni ergométeres világbajnokságon, amelyen Szokolics Szabolcs megvédte világbajnoki címét, Pető Zsolt ezüstérmes lett, de nekünk ez a medál is ugyanolyan fényesen csillog, mint az arany – kezdte a szakosztályvezető, aki aztán így folytatta: – A győri rendezésű ergométeres országos bajnokságon szerzett öt arany, hat ezüst és hat bronz jó eredménynek számít. Itt jegyzem meg, hogy a szövetség ismét nekünk adta a rendezés jogát, így jövő februárban az Olimpiai Sportpark látja vendégül az evezősöket."Jó hír, hogy idén több győri versenyzőre is számíthatott a szövetségi kapitány, így Szigeti Roland, Forrai Dávid, Szabó Bence, Priváczki Juhász Ákos, Ocsenász Gergő, Bedők Gergely és Sönfeld Álmos kapott bizalmat.„Júniusban a bledi nemzetközi versenyen a Priváczki–Szabó kettős, valamint a hölgyeknél Gagyi Barbara és Németh Mercédesz – két danubiusos hölggyel kiegészülve – nyert aranyérmet. A vidékbajnokság eredményei alapján joggal gondolhattuk azt, hogy idén is megszerezhetjük a magyar bajnokságon a legeredményesebb klub díját. A tizenhét első, nyolc második és nyolc harmadik hely erre engedett következtetni. A felnőtt kormányos nélküli kettes csapatunk az első Világkupa-szereplés után négyes hajóegységben próbált újra szerencsét. Az Európa-bajnokságon a Szigeti, Forrai, Szabó trió egy szolnoki versenyzővel kiegészülve ötödik helyen végzett" – sorolta az eredményeket Papp Oszkár, hozzátéve, hogy a fókuszban számukra a világbajnokság volt.

„Szigeti és Forrai végül kiutazhatott az Egyesült Államokba, ahol a hetedik, pontszerző helyen végeztek. Pedig nem volt minden zökkenőmentes, Szigeti hibás vízum miatt két éjszakát töltött a kölni reptéren" – mesélte a sportvezető.A magyar bajnoksággal egy időben rendezték az egyetemi Európa-bajnokságot, ahol a Szigeti, Priváczki, Szabó B. trió Lovass Márkkal kiegészülve aranyérmet szerzett.Az U23-as Európa- és világbajnokság következett. Priváczki Ákos Szabó Bencével a vb-n hajszállal maradt le a döntőről. A kisdöntőt viszont megnyerték, így az előkelő hetedik helyen végeztek, az EB viszont kárpótolta őket egy ezüstéremmel. Ugyanitt az Ocsenász Gergő, Sönfeld Álmos, Bedők Gergely, Szabó Márton és Csorba Dániel kormányos alkotta egység a dobogó harmadik fokára állhatott fel a futam után.Az országos bajnokságon 141 versenyzővel vettek részt a győriek. A küldöttség a 26 bajnoki arany mellé 26 ezüstöt és 20 bronzot is begyűjtött, de összesítésben az örök rivális Csepel pár ponttal megelőzte a győri szakosztályt.„Sajnos Szokolics Szabolcs, Pető Zsolt, Vincze Dávid és a női tanuló nyolcas eredményei után nem kaptunk pontokat, de azt gondolom, nem mi tehetünk arról, hogy ezekben a számokban nem nagyon indul más, így viszont azt büntetik, aki rajthoz áll. Az ígéret alapján ebben a jövőben lesz is változás" – mondta végezetül Papp Oszkár.Az eseményen itt volt az Egyesült Államokban világbajnokságot nyert egység: Simon Béla, Juhász Adrián és Kolláth Vanda kormányos. Elfogadta a meghívást a Svájcban élő dr. Emődi Gábor, aki 65 éve lett győri színekben magyar bajnok, s ez alkalomból egy emlékplakettet is átvehetett.Simon Róbert Balázs államtitkár egy különdíjat adott át Sándor Zsófiának, akit sportszerűsége miatt jutalmaztak. A fiatal versenyző sérülten is vállalta a versenyzést egy szolnoki viadalon, s bár bejutottak a döntőbe, ott már nem indultak el.A hagyományos Pák-Ász-kupát az idei esztendőben Szabó Bence vehette át a névadó Pák Bélától.Fontos hír még, hogy három komoly támogató is jelentős összeggel járult hozzá az evezősök költségvetéséhez. Kovács Gyula az évadzáró költségeit vállalta magára, Gasztonyi László tiszteletbeli elnök három-, Glázer Péter pedig kétmillió forintot utalt át az egyesületnek.