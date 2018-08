Evezés - Kontinensviadal győri evezősökkel

Pontszerzés Poznanban

A múlt héten Poznanban rendezték az evezősök U23-as világbajnokságát. A magyar csapat összesen négy pontszerzéssel, két negyedik (férfi négypár: Szegedi Tamás, Szabó Márton, Ács Kristóf, Bácskai Máté; női kétpár: Döbrentey Réka és Papp Sarolta), valamint két nyolcadik hellyel (női egypárevezős: Gadányi Zoltána; kormányos nélküli kettes: Szlovák Bence és Szabó Bence) tért haza. Utóbbi két evezős a GYAC sportolója. A győri klub versenyzői közül még a férfi kormányos nélküli kettes: Sőnfeld Álmos, Ocsenász Gergő, valamint a férfi könnyűsúlyú kétpárevezős: Szlovák Rajmund, Furkó Kálmán (utóbbi Tisza Evezős Egylet) lett tizennegyedik. A győri sportolókat Alföldi Zoltán vezetőedző készítette fel.

A magyar csapat egyik nagy reménysége a könnyűsúlyú férfi egypárban induló Galambos Péter, aki rutinos versenyzőnek számít. A 31 éves sportoló világbajnokságokon már szerzett ezüst- és bronzérmeket is, s EB-n is második helyezés az eddigi legjobbja, így az A döntő reális célkitűzés esetében.Miként a Simon Béla, Juhász Adrián férfi kettes esetében is az. Az egység tavaly világbajnoki címet szerzett, igaz, a kormányos kettest kirándulásként élték meg, a szezonra visszatértek az olimpiai programban is szereplő versenyszámukhoz. Döcögős szezonkezdet után – az első Világkupa-viadalon csak a 13. helyen zártak – június végén már a 6. helyen végeztek a linzi VK-n, míg július közepén Coimbrában megnyerték az Egyetemi Európai Játékokat. Az EB-n azonban erősebb mezőnyben méretik meg magukat.A férfi egypárban induló Papp Gergelytől, valamint a Csiszár Péter, Forrai Dávid, Fiala Balázs, Tamás Bence alkotta könnyűsúlyú férfi négypártól nem elvárás az A döntőbe jutás, ugyanakkor nem elképzelhetetlen annak kivívása egyik egység számára sem. Mindkét hajót a 4–8. hely közé várja a szakvezetés. Különösen a négyessel szemben lehetnek magasabbak a célkitűzések, hiszen a szezon mindhárom Világkupa-futamán A döntős volt: a június eleji, belgrádi 2. helyezés után Linzben és Luzernben a 6. helyen zárt.A női ketteseknél induló Krémer Eszter és Polivka Dóra esetében a 6–10. hely a célkitűzés, a kettős két héttel ezelőtt az Egyetemi Európai Játékokon szerzett aranyérmével egyrészt még saját magát is meglepte, másrészt ezzel magasabbra tette a lécet.Az EB-n 18 versenyszámban hirdetnek győztest – szombaton és vasárnap 9–9 A döntőt rendeznek –, a kontinensbajnokságon mintegy 600 evezős indul, a házigazda britek 53 versenyzője között olimpiai bajnokok is vannak.