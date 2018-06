Evezés - Hazai és nemzetközi vizeken eveztek a győriek

A helyezésekért 42 ország több mint 580 sportolója harcolt. A versenyzőknek a 36 fokos hőséggel is meg kellett küzdeniük, ezen csak néha enyhített egy-egy zivatar.



Az eredmények: Forrai Dávid Fiala Balázs (MTK), Csiszár Péter (VVEC) és Tamás Bence (MEC) oldalán (edző: Ambrus Gábor) könnyűsúlyú négypárban nagy csatát vívott a cseh csapattal, s végül ezüstérmet szerzett, a cseh hajó fél hosszal előzte meg őket.



Pető Zsolt (edző: Nagy Gábor) a PR1 egypárevezősök futamában a belga szkiffessel végig küzdve végül negyedik helyet szerzett, fél hosszal lemaradva a bronzéremről.



Szlovák Rajmund Furkó Kálmánnal (TEE) (edző: Molnár Dezső) a C döntőben ötödik lett, ami összesítésben a 17. helyet jelenti.



Papp Gergely Márton (edző: Alföldi Zoltán) a D döntőben ötödik, összesítésben 22. lett.



Hügel-regatta



A közelmúltban rendezték a Hügel-regattát a németországi Essenben. A német válogatón több nagy evezősnemzet képviseltette magát, úgymint az angol, a francia, a cseh, a lengyel, az osztrák, a szlovén, az argentin, a svájci, a kazah, a kínai, a holland és a spanyol válogatott. A versenyen ott volt Sir Steve Redgrave ötszörös olimpiai bajnok evezős.



A győri evezősök közül Szlovák Rajmund és Papp Gergő nem tudott rajthoz állni, a többiek az alábbi eredményeket érték el: könnyűsúlyú négypárban Forrai Dávid Tamás Bence (MEC), Csiszár Péter (VVEC), Fiala Balázs (MTK) oldalán első, kétpárban Ocsenász Gergely és Sőnfeld Álmos 12. lett.



Vidékbajnokság



A hétvégén rendezték a vidékbajnokságot Csepelen. A helyszín ezúttal – a velencei és a szegedi pálya felújítása miatt – Csepel volt, a körülmények messze nem haladták meg a minimumelvárásokat sem. Több klub is jelentősen kevesebb versenyzővel állt rajthoz, a GYAC is csökkentett létszámmal szerepelt, de ebben az is szerepet játszott, hogy három sportolójuk a belgrádi VK-n szerepelt.



Aranyérmesek: Vincze Dávid, segítője: Gasztonyi Péter László (ID kétpár), Dávidházy Zsolt (serdülő egypár), Varga Tibor (masters egypár), Lacsik Péter–Fazekas Tamás (masters kétpár), Kokas László–Strochmayer Attila (masters kettes), Boldog Manó Attila–Őrsi Vilmos Jenő (serdülő kettes), Szabó Lujza, Sándor Zsófia, Holpert Eszter, Nabi Mirella, kormányos: Kiss Kamilla (tanuló négypár), Farkas Attila (AS egypár), Jáni Kornél, Csiszár András, Király Kornél, Benedek András (ifjúsági négyes), Shah Amir (tanuló egypár), Holpert Eszter (tanuló egypár), Szabó Lujza (tanuló egypár), Sándor Zsófia (tanuló egypár).



Ezüstérmesek: Szabó Bence, Szlovák Bence (felnőtt kettes), Bíró Bendegúz (masters egypár), Vermes Péter–Lőrinczy Péter (masters kettes), Kokas Péter, Szabó Péter, Lacsik Péter, Fazekas Tamás (masters négypár), Király Kornél–Csiszár András (ifjúsági kettes), Sőnfeld Júlia, Bíró Kata, Varga Éva Emese, Nabi Sawmina, kormányos: Kiss Kamilla (serdülő négypár), Nabi Sawmina, Kálmán Enikő, Wallinger Beatrix, Salamon Krisztina, kormányos: Kiss Kamilla (serdülő négyes), Sőnfeld Júlia–Bíró Kata (serdülő kétpár), Vermes Péter–Bajcsi Bertold (felnőtt kétpár), Bajcsi Rajmund, Jáni Kornél, Benedek András, Józsa Márton (felnőtt négyes).



Bronzérmesek: Bakó Simon–Kaczur Márton (ifjúsági kettes), Bakó Simon–Kaczur Márton (felnőtt könnyűsúlyú kétpár), Jáni Kornél–Benedek András (ifjúsági kétpár), Gagyi Barbara (felnőtt egypár), Csiszár András, Király Kornél, Kaczur Márton, Bakó Simon (felnőtt négyes), Varga Tibor–Bíró Bendegúz (masters kettes), Vincze Barnabás (tanuló egypár), Glázer Márió (tanuló egypár), Csiba Brenda, Varga Anna, Csernák Csenge, Márkus Lili (ifjúsági négypár).



Ugyanitt a győri Arrabona EK versenyzői is részt vettek.



Aranyérmesek: Siska Bettina (ifjúsági egypár, illetve az ifjúsági válogatott négypár tagjaként), Fehérvári Eszter (serdülő egypár).



Ezüstérmes: Stinner Kamilla és Fehérvári Eszter (a válogatott ifjúsági négyesben).

Bronzérmes: Fehérvári Imre, Óhidi-Légmán András (felnőtt kétpár).



Csepel-kupa



Aranyérmesek: Holpert Eszter (tanuló egypár), Shah Amir (tanuló egypár), Dávidházy Zsolt, Horváth Patrik, Nagyszokolyai Áron, Pataki Gábor Dániel, Bereczki Péter (TTVE), Vincze Barna Benedek, Őrsi Vilmos Jenő, Boldog Manó Attila, kormányos: Gasztonyi Péter László (serdülő nyolcas), Vincze Dávid, segítője: Gasztonyi Péter László (TA kétpár).