Evezés - Bravúros győri első helyek Szegeden

A GYAC serdülő négypárjának tagjai Lakó Szandra edzővel.

A szegedi Maty-éri pályán a GYAC versenyzői eredményesen szerepeltek. Érdekesség, hogy a női serdülő négyes a magyar válogatott egységet verte meg meggyőző előnnyel. A versenyzőket Alföldi Zoltán vezetésével Vaczula István, Lakó Szandra és Nagy Gábor készítette fel.Pataki Gábor, Dávidházi Zsolt (serdülő kettes), Pető Zsolt (paraegypár), Vincze Dávid, segítője Oláh Máté (parakétpár), Papp Gergely (felnőtt egypár), Nagyszokolyai Áron, Pataki Gábor, Dávidházi Zsolt, Horváth Patrik (serdülő négyes), Gagyi Barbara a felnőtt négyes tagjaként, Szlovák Rajmund a felnőtt könnyűsúlyú kétpárban, Forrai Dávid a felnőtt négypár tagjaként, Nabi Sawmina, Bíró Kata, Varga Éva, Sönfeld Júlia (serdülő négypár).Benedek András, Jáni Kornél (ifjúsági kétpár), Szigeti Roland, Szabó Bence, Szlovák Bence, Ozsváth Máté (felnőtt négypár, utóbbi Budapest Evezős Egylet), Forrai Dávid, Szigeti Roland, Ocsenász Gergely, Sönfeld Álmos, Papp Gergely, Szlovák Bence, Szlovák Rajmund, Szabó Bence, kormányos: Örsi Vilmos Jenő (felnőtt nyolcas), Kaczur Márton, Bakó Simon (felnőtt könnyűsúlyú kettes), Horváth Patrik, Nagyszokolyai Áron (serdülő kettes).Papp Gergely a felnőtt kétpárral, Király Kornél, Csiszár András, Bakó Simon, Ka-czur Márton (ifjúsági négyes), Forrai Dávid a felnőtt könnyűsúlyú kétpárral, Sönfeld Júlia, Bíró Kata (serdülő kétpár), Ocsenász Gergely, Sönfeld Álmos (felnőtt kettes), Holpert András, Józsa Márton (felnőtt könnyűsúlyú kettes), Boldog Manó Attila, Örsi Vilmos (serdülő kettes), Csiba Brenda, Márkus Lili, Csernák Csenge, Varga Anna Mercédesz (felnőtt négypár).Ismét legyőzhetetlen volt Siska Bettina egypárevezős. A győri Arrabona Evezős Klub sportolója óriási bravúrral, egy korosztállyal feljebb, azaz serdülőként az ifjúságiak között startolt a Szegeden megrendezett második válogatóversenyen.„Az előző válogatón egyértelmű volt, hogy rengeteg erő van még Bettiben, ezért döntöttünk úgy, hogy kipróbálja magát az ifjúságiak között is. Úgy látszik, nem tévedtünk: ahogy legutóbb a serdülők mezőnyében, most az ifjúságiak között is kitűnően versenyzett és győzni tudott" – mondta el edzője, Halmainé Mészáros Éva.Ezzel a sikerrel a győri lány kvalifikálta magát a májusi, franciaországi junior Európa-bajnokságra is, ahol a tét a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiára való kijutás. Siska Bettina az egypár mellé még egy aranyérmet begyűjtött, miután tagja volt a győztes válogatott négypárnak is.Ugyancsak válogatottságot ért az elsőség Fehérvári Eszternek és Stinner Kamillának. Ők a női serdülő kettesek mezőnyében voltak verhetetlenek a kvalifikációs viadalon. Mindhárom arrabonás versenyző júniusban a poznani Olimpiai Reménységek Versenyén is rajthoz áll majd.Még egy értékes helyezést szereztek az Arrabona versenyzői: a Dániel András, Tóth Ágoston, Huszár Tamás és Burkus Ádám alkotta serdülő négypár ötödik helyen végzett a viadal egyik legnépesebb mezőnyében.