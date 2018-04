Európai kézilabdakupák - Ismét csak egy magyar férficsapat indulhat alanyi jogon a BL-ben

A következő idényben ismét csak egy magyar férfi kézilabdacsapat indulhat alanyi jogon a Bajnokok Ligájában.



A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának beszámolója szerint az európai szövetség (EHF) kedden közzétette a következő kupaszezon országokra lebontott részvételi helyeit.



A férfiaknál Magyarország tavaly második volt, így a bajnok Telekom Veszprém és a második helyezett MOL-Pick Szeged is alanyi jogon indulhatott a BL-ben, de a 2014/15-ös, a 2015/16-os és a 2016/17-es idényekben nyújtott klubteljesítmények alapján megállapított ranglistán a magyarok a harmadik helyre kerültek, ami egy Bajnokok Ligája- és három EHF Kupa-helyet jelent.



A listát továbbra is Németország vezeti, a magyarokat Spanyolország előzte meg.



A nőknél Magyarország megelőzte a dánokat és a ranglista élére állt, vagyis a BL-ben továbbra is kettő, az EHF Kupában pedig három együttes indulhat alanyi jogon.



"Mind a férfi Bajnokok Ligájában, mind a férfi és a női EHF Kupában további egy-egy helyre pályázhat Magyarország, és a Magyar Kézilabda Szövetség természetesen mindhárom kupasorozatban élni kíván a további helyek megszerzésével, és mindent meg is tesz ennek érdekében" - áll a beszámolóban.



A további helyek kiosztásáról az EHF végrehajtó bizottsága júniusi ülésén dönt. Az európai szövetség rendelkezése szerint a nemzeti kupasorozatból kizárólag az első vagy a második helyezett szerezhet indulási jogot az EHF Kupában.



A mostani szezonban a férfi BL-ben a Veszprém és Szeged sem jutott a nyolc közé - ilyen legutóbb 2012-ben fordult elő -, a nőknél a címvédő Győr és a Ferencváros is negyeddöntős. Az EHF Kupában a férfiaknál és a nőknél sem jutott magyar csapat a csoportkörbe.



A ranglisták élmezőnye:

férfiak:

1. Németország 128,5 pont (BL: 2 induló, EHF Kupa: 3 induló)

2. Spanyolország 115 (2/3)

3. Magyarország 106,83 (1/3)

4. Franciaország 105,83 (1/3)

5. Lengyelország 75,71 (1/3)



nők:

1. Magyarország 114,13 pont (BL: 2, EHF Kupa: 3)

2. Dánia 103,88 (2/3)

3. Oroszország 96,88 (1/3)

4. Románia 81,75 (1/3)

5. Norvégia 73,13 (1/3)