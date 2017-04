Európai kézilabdakupák - A Ferencváros nehéz, a Győr könnyebb helyzetben

Az FTC nem játszott jól, de kiválóan küzdött, és hosszú ideig jól tartotta magát az első mérkőzésen a címvédő CSM Bucuresti otthonában. A nagy iramú hajrában a magyar csapatnak nem sikerült egyenlítenie, sőt, hibáit kihasználva a románok ötgólos előnyt alakítottak ki (30-25).



A 11 gólt szerző Kovacsics Anikó úgy vélekedett, kevesen voltak, ezért elfáradtak a végjátékra. A Ferencváros dolgát nehezíti, hogy - a BL honlapja szerint - a csapatkapitány Szucsánszki Zita, valamint a szintén sérüléssel bajlódó Hornyák Dóra játéka továbbra is kérdéses.



Kovacsics úgy fogalmazott, nincs olyan csapattársa, aki nem hisz a párharc megfordításában. "Bár a hozzáállásunkkal nem volt gond, sokkal jobban kell játszanunk, hogy legyen esélyünk a négyes döntőbe jutásra. Hatékonyabban kell védekeznünk, és tudásunk legjavára lesz szükségünk, hiszen ellenfelünk a mezőny egyik legjobb csapata. Nehéz feladat vár ránk, de ez nem ijeszt meg minket" - nyilatkozta.



A bukarestiek a BL mostani idényében háromszor nyertek, és szintén háromszor veszítettek idegenben, míg az FTC hazai mérlege négy győzelem és két vereség.



A szombat délutáni visszavágót megelőzően nem nyitnak ki a BOK (volt Syma) Csarnok pénztárai, ugyanis elővételben minden jegy elkelt.



Az előző kiírásban BL-ezüstérmes Győri Audi ETO KC sem hozta korábbi jó formáját a francia Metz otthonában, de az egygólos hátrány (31-32) könnyen ledolgozhatónak tűnik. Danyi Gábor másodedző a klub honlapján elmondta, az idegenbeli meccs nem úgy alakult, ahogyan várták, de pozitívum, hogy ötgólos hátrányból felálltak.



"Hazai pályán a legjobbunkat kell nyújtanunk. Nagyon alaposan készülünk, és azt gondolom, ha a védekezésünk javul, akkor nem lehet kérdés a továbbjutásunk" - tette hozzá.



A Metz korábbi és a Győr jelenlegi légiósa, a holland Yvette Broch a BL honlapján elmondta, továbbra is figyelemmel kíséri a franciák szereplését, ezért tudja, hogy nagyon kemény mérkőzés vár rájuk.



"Még nyitott a továbbjutás kérdése, az egygólos különbség nem jelent semmit. Számunkra előny, hogy otthon játszunk, de biztos vagyok benne, hogy a Metz is mindent bele fog adni" - fogalmazott a 26 éves beálló.



A vezetőedző Konkoly Csaba, illetve a jobbátlövő Szekerczés Luca csapata, a német TuS Metzingen szombaton játssza az EHF Kupa elődöntőjének visszavágóját, amely azonban csupán formalitásnak tűnik, mivel az első meccsen, hazai pályán 29-18-ra kikapott az orosz Rosztov-Dontól.



Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

szombat:

FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti (román), BOK Csarnok 16.45 (az első mérkőzésen: 25-30)

Larvik (norvég)-Buducnost Podgorica (montenegrói) 17.00 (17-31)

Vardar Szkopje (macedón)-Midtjylland (dán) 17.30 (28-26)

Győri Audi ETO KC-Metz (francia) 19.00 (31-32)