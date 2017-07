Európa Liga selejtezők - A Fradi győzelemmel jutott tovább, a Vasas kiesett

Kettős győzelemmel - összesítésben 3-0-val - jutott tovább a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójából, miután a csütörtöki, idegenbeli visszavágón 1-0-ra nyert a lett Jelgava együttese ellen.



Egy félidőn át irányította a mérkőzést a Ferencváros, amely a szünet előtt szerzett vezetést. A kétgólos hazai siker után ez a minimális előny bőven elégnek bizonyult a továbbjutáshoz.



Európa Liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó:

FK Jelgava (lett)-Ferencváros 0-1 (0-1)

Jelgava, v.: Muntean (moldovai)

gólszerző: Priskin (37.)

sárga lap: Alhinho (32.), Oss (80.), illetve Gorriarán (41.), Botka (72.), Moutari (80.), Leandro (84.), Koch (87.)



továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel.



FK Jelgava: Ikstens - Slampe, Oss, Redjko, Klimasevics - Alhinho (Lazdins, 88.), Bakmaz (Razulis, 69.) - Jaudzems (Grigaravicius, 57.), Kluskins, Kauber - Ledesma



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Koch, Leandro, Botka (Csernik, 75.) - Gera (Hajnal, 75.), Gorriarán - Varga R. (Rui Pedro, 71.), Bőle, Moutari - Priskin



A Ferencváros az első félidő első felében meddő mezőnyfölényben játszott, veszélyes helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. A 27. percben Bőle Lukács szólója és centerezése után csak a kapufa mentette meg a házigazdákat az öngóltól, utána viszont már nagyon érett a vendégek vezető találata. Erre a 37. percig kellett várni, amikor Priskin Tamás ismétlése után már a kapu jobb oldalában kötött ki a labda.



A második félidőben a játék a pálya közepére koncentrálódott. A hazaiak igyekeztek letámadni, a szerzett labdákkal pedig akciókat indítani. Ennek eredményeként az első felvonással ellentétben már helyzeteik is adódtak. A ritmusukat veszítő ferencvárosiaknak kevésbé tetszett ez a stílus, ráadásul sok technikai hibát követtek el. A vezetésük azonban így sem forgott veszélyben, miként a továbbjutásuk sem.



A ferencvárosiak a selejtező második fordulójában valószínűleg a dán Midtjyllanddal találkoznak majd, amely az első felvonást hazai pályán 6-1-re nyerte meg az északír Derry City ellen.



_______________________________

A Vasas elbúcsúzott a labdarúgó Európa Ligától, miután a selejtező első fordulójának hazai visszavágóján 3-0-ra kikapott a Beitar Jerusalem gárdájától. Az izraeli csapat kettős győzelemmel, 7-3-s összesítéssel lépett tovább.



Az idegenbeli találkozóval ellentétben az angyalföldi gárda - amely legutóbb 2000-ben léphetett pályára a második számú európai kupasorozatban - ezúttal csak a mérkőzés egyes szakaszaiban tudott nyomást gyakorolni ellenfelére, de gólhelyzetbe akkor is ritkán került. Az összecsapás döntő részében a korán vezetést szerző vendégek akarata érvényesült.



Európa Liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Vasas-Beitar Jerusalem (izraeli) 0-3 (0-1)

Szusza Ferenc Stadion, v.: Fabio Verissimo (portugál)

gólszerző: Ezra (10., 61.), Varenne (91.)

sárga lap: Burmeister (17.), Vaskó (73.), illetve Vered (31.), Heister (43.), Kleyman (50.), Mori (53.)

továbbjutott: a Beitar Jerusalem, kettős győzelemmel, 7-3-s összesítéssel.



Vasas: Nagy - Burmeister, Vaskó, Risztevszki - Kleisz, Vida, Murka (Szivacski, 68.), Hangya - Kulcsár, Pavlov, Remili (Ádám, 72.)



Beitar Jerusalem: Kleyman - Conte, Kahila, Mori, Heister - Claudemir, Keltjensz, Sabo - Vered (Varenne, 82.), Sekter (Benajun, 74.), Ezra (Paulino, 62.)



A bajnoki bronzérmes angyalföldiek rögtön a kezdés után támadólag léptek fel - szabadrúgás után még kapufájuk is volt -, a 10. percben mégis az ellenfél jutott vezetéshez. Nagy Gergely hiába védett büntetőt, a vendégek a gyorsan elvégzett szöglet után a rövidsaroknál lövőhelyzetbe kerültek, Hen Ezra pedig három védő gyűrűjéből is ki tudta lőni a bal alsó sarkot. A szünetig lendületes játékot láthattak a nézők - a Vasas kezdeményezett, a Beitar Jerusalem a kontrákra épített -, így mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, az eredmény azonban nem változott.



A második játékrészben igyekezett a Vasas, de gólt megint a védelmüket jól megszervező vendégek szereztek. A 61. percben ismét Ezra volt szemfüles, és használta ki gyorsaságát. A folytatásban a jeruzsálemiek fegyelmezetten visszazártak a térfelükre és átadták a kezdeményezést a Vasasnak, amely azonban nem tudott élni a lehetőséggel. A betömörülő izraeli védelemmel szemben ígéretes lövőhelyzetet sem tudtak kialakítani az angyalföldiek, a vendégek viszont a ráadás első percében egy bedobás után újabb gólt szereztek, így még meggyőzőbbé tették a sikerüket.