Európa Liga - Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros

Az első félidő közepén a több gólhelyzetet kidolgozó Midtjylland került előnybe. A hazaiak könnyen hozták zavarba a sérülések miatt tartalékos ferencvárosi védelmet, a magyarok középpályásai pedig hátul és elöl is erőtlennek bizonyultak. A 64. percben egyenlített Ferencváros, hét perccel később viszont ismét a dánoknál volt az előny, akik harmadik góljukkal bebiztosították sikerüket.



A Midtjylland ellenfele a selejtező 3. fordulójában a lengyel Arka Gdynia lesz.



Európa Liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Midtjylland (dán)-Ferencváros 3-1 (1-0)

Herning, MCH Arena, v.: Alper Ulusoy (török)

gólszerzők: Wikheim (34.), R. Nissen (71.), Sörloth (81.), illetve Rui Pedro (64.)

sárga lap: Onuachu (30.), Drachmann (40.), Dal Hende (65.), Sörloth (72.), illetve Csernik (4.), Moutari (13.), Priskin (38.)

továbbjutott: a Midtjylland, 7-3-as összesítéssel.



Midtjylland: J. Hansen - R. Nissen, K. Hansen, Halsti, Dal Hende - Poulsen, Sparv, Hassan - Wikheim (Kroon, 63.), Onuachu (Sörloth, a szünetben), Drachmann (Duelund, 78.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Batik, Gera, Csernik - Moutari, Rui Pedro, Gorriarrán, Bőle (Kundrák, 44.) - Lovrencsics B., Priskin (Csonka, 87.)



A Midtjylland egy helyen változtatott a kezdőcsapatán az egy héttel ezelőtti, első mérkőzéshez képest: Korcsmár Zsolt sérülés miatt nem volt bevethető.



A kezdés után a Ferencváros volt aktívabb, de csak a mezőnyben, mert helyzetig nem jutott. A félidő közepén az egyre lendületesebbé váló dánok kerültek mezőnyfölénybe, több gólhelyzetet is kidolgoztak, a 34. percben pedig Gustav Wikheim lövésével vezetéshez jutottak. Thomas Dollnak a szünet előtt Bőle Lukácsot kellett lecserélnie sérülés miatt.



A második félidő elején kiegyenlített volt a mezőnyjáték, a ferencvárosiak is feltűntek olykor az ellenfél tizenhatosának előterében. A magyarok a 64. percben Rui Pedro fejesével egyenlítettek. A gól felpaprikázta a hazaiakat, akik gyorsan két gólhelyzetet is kidolgoztak, és a másodikat már kihasználták: a 71. percben Rasmus Nissen fejelt a Ferencváros kapujába. A hajrában a csereember, Alexander Sörloth döntötte el a meccset, aki saját térfeléről ugrott ki, és higgadtan fejezte be az akciót.