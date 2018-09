Európa-liga: vereséggel kezdett a Vidi FC

A Vidi FC 2-0-ra kikapott a fehérorosz BATE Boriszovtól a labdarúgó Európa-liga csoportkörének első fordulójában, csütörtökön a Groupama Arénában.



Európa-liga csoportkör, L csoport, 1. forduló:

Vidi FC - BATE Boriszov (fehérorosz) 0-2 (0-1)



Groupama Aréna, 14 726 néző, v.: Kristoffersen (dán)

gólszerzők: Tuominen (27.), Filipenko (85.)

sárga lap: Stopira (13.), Milanov (30.), illetve Milunovic (36.), Filipovic (51., 90+4.), Cserbiszkij (90+2.)

piros lap: Filipovic (90+4.)



Vidi FC:



Tujvel - Fiola (Hodzic 64.), Juhász R., Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic, Nikolov (Berecz 78.) - Kovács I., Milanov (Hangya 75.) - M. Scepovic



BATE:



Cserbiszkij - Poljakov, Milunovic, Filipenko, Filipovic - Baga, Jablonszkij, Dragun - Ivanic (Gordejcsuk 67.), Tuominen (Szkavis 61.), Sztaszevics (Volodko 88.)



Hat év szünet után szerepel újra magyar csapat az Európa-liga csoportkörében és ismételten a székesfehérvári gárda érdekelt a második számú európai kupasorozatban. A 2012/13-as idényben a Vidi - két győzelemmel és négy vereséggel - a belga Genk és a svájci Basel mögött, a portugál Sporting Lisboát megelőzve csoportja harmadik helyén zárt.



Abból az együttesből mostanra hárman maradtak hírmondónak, Paulo Vinícius, Stopira és Kovács István, ők mindannyian a kezdőcsapatban kaptak helyet. Ugyanakkor hiányzott sérülés miatt a kezdőkapus Kovácsik Ádám, az eltiltott Huszti Szabolcs és a pályafutását hirtelen befejező szerb Danko Lazovic.



A magyar bajnok kezdett aktívabban, a több labdabirtoklás mellett azonban csak távoli lövésekig jutott. Az első vendéghelyzetre a 25. percig kellett várni, ekkor Mirko Ivanic lövését öklözte ki magabiztosan Tomas Tujvel. Két perc múlva már ő is tehetetlen volt: egy szép kiugratást követően Jasse Tuominen passzolt éles szögből a hazai kapuba. A Vidi hátrányba kerülve nagyobb sebességre kapcsolt, Kovács István két alkalommal is nagy helyzetbe került, de először rosszul célzott, majd Gyenyisz Cserbiszkij védett nagyot.



A második félidőben továbbra is nagy akarattal, de sok hibával játszott a hazai csapat, míg a BATE kényelmesen őrizte előnyét. Marko Nikolic cserékkel próbálta frissíteni kissé hitehagyott csapatát, de továbbra is nagyon pontatlanul futballozott a Vidi. A fehéroroszok a 85. percben döntötték el a három pont sorsát, amikor egy szabadrúgást Jegor Filipenko bólintott a hazai kapuba. Az utolsó másodpercekben Alekszandr Filipovic kiállítása miatt tíz emberre fogyatkozott a BATE, de ennek már nem volt jelentősége.



A csoport másik mérkőzésén a Chelsea 1-0-ra győzött a görög PAOK vendégeként.



A székesfehérvári együttes legközelebb két hét múlva Londonban, a Stamford Bridge-en lép pályára.