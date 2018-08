Európa-liga - A Chelsea is a Vidi ellenfelei között - Mutatjuk a mérkőzések időpontjait

Tiszteletet parancsoló csoportba kerültünk, bár ezen a szinten nehezen tudok ennél könnyebb vagy nehezebb ellenfeleket elképzelni"

Becsülettel, alázattal fogunk felkészülni a nemzetközi mérkőzéseinkre. Büszkék vagyunk, hogy idáig eljutottunk, de azt megígérhetem, hogy ezzel senki nem fog megelégedni a klubnál, küzdeni fogunk azért, hogy minél jobb eredményt elérjünk a csoportkörben."

A Chelsea egy igazi topcsapat, mi pedig azért fogunk küzdeni, hogy mellettük mi legyünk a másik együttes a csoportban, amely eredményesen tud szerepelni"

A Chelsea a Premier League ötödik helyezettjeként automatikusan jutott az El-főtáblára, míg a PAOK a Benficával, a BATE Boriszov pedig a PSV Eindhovennel szemben búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában.- nyilatkozta a molvidi.hu-nak Kovács Zoltán, a Vidi FC sportigazgatója, s hozzátette, a Bajnokok Ligája-selejtezők alkalmával már sikerült bizonyítaniuk, hogy olyan csapatokat is le tudnak győzni, amelyeket a Vidinél előrébb rangsorolnak."Marko Nikolic vezetőedző eddig is megtalálta az aktuális ellenfelünk ellen a legideálisabb taktikát, nyilván ez a csoportmérkőzések alkalmával is így lesz" - jelentette ki Kovács Zoltán.Marko Nikolic jónak értékelte a csoportbeosztást, s bár véleménye szerint nem lesz könnyű dolga a csapatnak, szeretnének meglepetést okozni és pontokat szerezni."A Vidi-szurkolóknak és a magyar focibarátoknak büszkének kell lenniük erre és élvezniük kell azt, hogy ilyen mérkőzések lesznek az országban. Bízom benne, hogy mindhárom találkozóra megtelik a stadion és biztatják azért a csapatot, hogy jó eredményeket érhessünk el a csoportkörben is" - mondta a szakember.Kovács István, a Vidi válogatott középpályása úgy vélte, ennél jobb csoportot nem kaphatott volna a magyar bajnokcsapat.- nyilatkozta Kovács.Magyar csapat legutóbb hat éve szerepelt főtáblán az európai porondon, a 2012/13-as idényben ugyancsak a Vidi és szintén a második számú nemzetközi kupában: akkor a belga Genk és a svájci Basel mögött, a portugál Sporting Lisboát megelőzve csoportja harmadik helyén zárt.A magyar érdekeltségű csapatok közül a Kádár Tamást foglalkoztató ukrán Dinamo Kijev és Kleinheisler László együttese, a kazah Asztana összekerült egymással a K csoportban a francia Rennes és a cseh Jablonec társaságában.A sérüléssel bajlódó Szántó Tamás együttese, az osztrák Rapid Wien a G csoportban a spanyol Villarreal, az orosz Szpartak Moszkva és a skót Glasgow Rangers együttesével csap össze, míg Gulácsi Péter klubja, a német Leipzig a "márkatárs" osztrák Salzburg, valamint a skót Celtic Glasgow és a norvég Rosenborg csapatával találkozik a B jelű négyesben., az első két helyezett jut az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé. Ott csatlakoznak a mezőnyhöz a Bajnokok Ligájától csoportharmadikként búcsúzó csapatok.A csoport: Bayer Leverkusen (német), Ludogorec (bolgár), FC Zürich (svájci), AEK Larnaca (ciprusi)B csoport: Salzburg (osztrák), Celtic Glasgow (skót), Leipzig (német), Rosenborg (norvég)C csoport: Zenit (orosz), FC Köbenhavn (dán), Girondins Bordeaux (francia), Slavia Praha (cseh)D csoport: Anderlecht (belga), Fenerbahce (török), Dinamo Zagreb (horvát), Spartak Trnava (szlovák)E csoport: Arsenal (angol), Sporting Lisboa (portugál), Qarabag (azeri), Vorszkla Poltava (ukrán)F csoport: Olympiakosz (görög), AC Milan (olasz), Real Betis (spanyol), Dudelange (luxemburgi)G csoport: Villarreal (spanyol), Rapid Wien (osztrák), Szpartak Moszkva (orosz), Glasgow Rangers (skót)H csoport: Lazio (olasz), Olympique Marseille (francia), Eintracht Frankfurt (német), Apollon (ciprusi)I csoport: Besiktas (török), Genk (belga), Malmö (svéd), Sarpsborg (norvég)J csoport: Sevilla (spanyol), FK Krasznodar (orosz), Standard Liege (belga), Akhisar Belediyespor (török)K csoport: Dinamo Kijev (ukrán), Asztana (kazah), Rennes (francia), Jablonec (cseh)L csoport: Chelsea (angol), PAOK (görög), BATE Boriszov (fehérorosz), VIDI FC (magyar)1. forduló, szeptember 20.:Vidi FC-BATE Boriszov 18.55PAOK-Chelsea 18.552. forduló, október 4.:Chelsea FC-Vidi FC 21.00BATE Boriszov-PAOK 21.003. forduló, október 25.:PAOK-Vidi FC 21.00Chelsea-BATE Boriszov 21.004. forduló, november 8.:Vidi FC-PAOK 18.55BATE Boriszov-Chelsea 18.555. forduló, november 29.:BATE Boriszov-Vidi FC 21.00Chelsea-PAOK 21.006. forduló, december 13.:Vidi FC-Chelsea FC 18.55PAOK-BATE Boriszov 18.55