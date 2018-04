Euroliga négyes döntő - Székely Norbert: a Sopronban benne van, hogy jó meccset játsszon vasárnap

Edzőként mindig a pozitív oldalukról próbálom látni a dolgokat. Fontos, hogy egy csapat meg tudjon újulni meccs közben, és a Sopron jókor újult meg, jól kezelte a sorsdöntő pillanatokat, és ezért tudott nyerni. Az utolsó dobásoknál is csak pozitív gondolkodással van esély

A Sopron játékosai a női kosárlabda Euroliga elődöntőjében a Sopron Basket - Yakin Dogu Üniversitesi mérkőzés után

MTI Fotó: Krizsán Csaba

Székely Norbert, a házigazda Sopron korábbi vezetőedzője szerinta női kosárlabda Euroliga vasárnapi döntőjében.A női válogatott szövetségi kapitánya az MTI-nek először a pénteki izgalmakat elevenítette fel, amikor a magyar bajnok 19 pontos előnyt leadva, utolsó másodperces triplával gyűrte le a török Yakin Dogu Üniversitesit.- fejtette ki a szakember, aki 2009-ben vezetőedzőként negyedik lett a Sopronnal a salamancai négyes döntőben.A tréner elmondta, a szezon során látott egy Yakin Dogu-Fenerbahce török bajnokit, amelyen éppen a Yakin Dogu fordított 16 pontos hátrányból, végül mégis a Fener győzött. Hasonlóan alakult most is - fűzte hozzá.A vasárnapi döntőre áttérve Székely Norbert úgy vélekedett, hogy, amely pénteken a szintén orosz, és Sopronba címvédőként érkező Dinamo Kurszkot győzte le hét ponttal.- fogalmazott.Ami a 2009-es, illetve a mostani Final Fourt illeti, Székely Norbert szerint magyar szempontból sok hasonlóság van a két torna között.- sorolta a szakember, hozzátéve, a mai Euroliga főként a küföldiek száma és minősége szempontjából más a korábbinál."Elképesztő pénz áramlik be a rendszerbe, ami addig jó, amíg csapatjáték szinten használ a kosárlabdának" - vélekedett a tréner.Vasárnap a Dinamo Kurszk és a Yakin Dogu 17 órától vívja a bronzmérkőzést, majda Novomatic Arénában.