EU-FIRE Mosonmagyaróvár - két nap alatt három győzelem

Az Eszterházy elleni első félidőben kiegyenlített játékot láthatott a közönség. A csapatok alacsonyabb fordulatszámon pörögtek és az Eger szervezettségével megnehezítette a kissé tompa mosonmagyaróváriak dolgát. A fordulás után aztán pontosabbá és agresszívabbá vált Bognár Róbert csapata ez pedig eredményre vezetett. A mérkőzés rengeteg kiállítást hozott. Az a kézilabdapályákon viszonylag ritkán látható dolog is megesett, hogy az MKC-ból négy játékost is kiállítottak, így csak a kapus és két mezőnyjátékos volt ott a pályán. Márcz Teklának még a gólszerzés is sikerült, úgy hogy rajta kívül csak két óvári támadott (ekkor három kiállított játékos töltötte a büntetését). A Mosonmagyaróvár végül magabiztos, kilencgólos győzelmet aratott az Eger felett.



A svájci Zug ellen Bognár Róbert sok fiatalt nevezett az MKC keretébe. Szerző Laura, Lázár Jázmin és Gősi Luca is most debütált a felnőttek között. A találkozón végig az Óvár dominált, nem volt kérdés a csapatok közti tudásbeli különbség. Scholtz Andrea jól védett, sőt kapusként gólt is szerzett. A második félidő második felében pedig már a fiataloké volt a főszerep, akik jól helytálltak élesben. Az MKC 24 órán belül három edzőmérkőzést játszott és nyert meg, ez pedig megsüvegelendő teljesítmény.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár - Eszterházy KESC 30-21 (13-12)



2018. augusztus 10. péntek, 14 óra



MKC: Gubiková - Domokos 2, Tilinger 6, Bízik B. 1, Horváth B., Kopecz 4, Bízik R. 4.

Csere: Scholtz (kapus), Fanton 2, Vukcevic, Hajtai 2, Farkas V. 3, Szalai 2, Márczy 2,

Bardi, Lozsi 2. Vezetőedző: Bognár Róbert



Eszterházy KESC: Győrffy - Bocsi 2, Petrovics 4, Hanczvikkel, Sári 8, Pados 3, Vörös Sz. 3. Csere: Leiner, Tóth A. (kapusok), Bernát, Sallai, Juhász R. 1, Borbély, Brettner, Kobela, Gaylhoffer. Vezetőedző: Debre Viktor



Kiállítások: 16 perc, ill., 12 perc

Hétméteres: 7/6, ill., 9/7



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Az első félidőben tompán kézilabdáztunk, mert fáradtak a játékosok és az ellenfelünk stílusa, sem engedett sokkal többet. A második játékrészben viszont a saját tempónkban játszottunk, és így megmutattuk az igazi arcunkat. Büszke is vagyok a csapatomra, mert ilyen komoly terhelés közben, ez biztató teljesítmény volt."



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – LK Zug 33-27 (20-14)



UFM Aréna, Mosonmagyaróvár - 350 néző

2018. augusztus 10. péntek, 17:30



MKC: Scholtz 1 – Kovacsicz 3, Horváth B. 1, Gyimesi, Kopecz 1, Bízik B. 1, Bízik R. 4.

Csere: Horváth V. (kapus), Fanton 3, Vukcevic 3, Hajtai 2, Farkas V. 1, Tilinger 7 (4), Domokos 2, Szalai 1, Márczy 2, Maric 1, Gősi, Lázár, Szerző. Vezetőedző: Bognár Róbert



Kiállítások: 6 perc, ill., 8 perc

Hétméteres: /, ill., /-



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Az elején kicsit lassan kezdtünk, de ez nem csoda egy napon belül már a harmadik meccsünket játszottuk. A lányok előtt le a kalappal, mert nagyon keményen végigdolgozták ezt a három meccset. Mindent kiadtak magunkból. Kicsit olyan volt ez az egy nap, mint egy minitorna, amit három győzelemmel tudtunk megnyerni."