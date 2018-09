ETO - Ha a fej tiszta, a láb is engedelmeskedik - interjú Király József edzővel

Csoportkép a pályán a Budafok elleni győztes mérkőzés után. Fotó: etofc/facebook

– Ez nem egy előre megkoreografált felvétel volt, spontán jött. Az élet hozta így. Annak örülök, hogy önnek feltűnt, mert talán valóban azt szimbolizálja: a közös munka sikerében hiszek.– Igen, számomra ez az egyik elsődleges szempont. Még sok dolgunk van és van hova továbbfejlődni ebben a tekintetben is, de azt gondolom, hogy most jó úton járunk. Tudom, hogy az ETO egy nagy klub, kevés hozzá hasonló van Magyarországon, és itt másabbak a viszonyok, ám szerintem a jó közösség itt is segítheti az eredményességet.– Váratlanul ért a felkérés. Jól éreztem magam pályaedzőként, nem akartam én előrelépni. Aztán amikor Mészöly Géza távozott és a vezetők felajánlották a lehetőséget – amit ezúton is köszönök –, elgondolkodtam: negyvennyolc éves vagyok, ha nemet mondok, lehet, hogy egy-két év múlva bánnám, de akkor már nem lehet visszacsinálni. Így aztán gyorsan el is fogadtam az ajánlatot. Eddig nagyszerű szakemberek mellett dolgoztam, akiktől sokat tanultam. Gyirmóton Soós Imrétől, Sisa Tibortól, Csank Jánostól, aztán CsertőiAuréltól, aki Pápán játékostársam és edzőm is volt, az ETO-nál pedig Bekő Balázstól, Szentes Lázártól és Mészöly Gézától. Ez megerősített a döntésemben.– Egy részük adott volt, de nagy örömmel folytattam velük a munkát. Stark Pétert és Szabó Ottót viszont én kértem magam mellé. Petivel korábban többször beszélgettem, ismertem a pályafutását, tudtam, hogy volt csapatkapitány is. Ilyen egyéniségre volt szükségem a pálya mellett és az öltözőben, ezért esett rá a választásom. Teljesen jó a munkakapcsolatunk, úgy, mint az egykori aranycsapat jobbszélsőjével, Szabó Ottóval is. Szerettem volna olyan ETO-s háttérrel dolgozni, mint amilyen megvalósult. Akik most nálunk a szakmai stábot alkotják, úgy gondolják, hogy az öltözőben először a fejekben kell rendet tenni, mert ha a fej tiszta, akkor a láb is engedelmeskedik.– Nagyjából ezt... Aztán azt, hogy nem vagyok olyan eredményes szakember, mint például Pintér Attila vagy éppen Szentes Lázár, de vannak más erényeim, amik talán legalább olyan fontosak lehetnek. És nekik, mármint a játékosoknak, nincs több lehetőségük, mint a jelenlegi szakmai stábbal együtt dolgozva százszázalékos teljesítményt nyújtani az ETO sikereiért. Egységes, fegyelmezett és bátor csapatot szeretnék, mert a kudarctól való félelem béklyót teremt a kockázatvállalásban. Ily módon pedig nem lehet győzni. Azt is elmondtam: a név nem nyer meccset, hogy eddig ki mit ért el, az csak addig számít, amíg valaki nem megy ki a pályára. Onnantól kezdve csúszni, mászni és darálni kell, mert ez az NB II. Itt az ellenfelek nagy részének büszkeséget jelent lefutni, leszerelni a tizenkétszeres válogatott Koltai Tamást, a szintén magyar bajnok Völgyi Dánielt, Andrics Nemanját, az U20-as vb-ezüstcipős Mervó Bencét vagy másokat. És azt is hozzátettem a csapatnak: emberileg és szakmailag örömömre szolgál, hogy velük dolgozhatok.– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Belegondoltam, hogy milyen neves és eredményes szakemberek ültek előttem az ETO kispadján vagy az utóbbi időben álltak is az előírt téglalapban. Hogy régebbre ne menjek vissza: Verebes József, Pintér Attila, Csertői Aurél vagy Szentes Lázár egyaránt tiszteletet érdemelnek a részemről. Az izgalom azonban abban a pillanatban elmúlt belőlem, ahogy a bíró a sípjába fújt. Onnantól kezdve már csak a meccsre koncentráltam.– Valóban csak egy kicsi. Azt vallom, minden siker után fontos megállni egy pillanatra és kiélvezni azt, amit együtt elértünk. De kedden már azt mondtuk a fiúknak: még többet és még keményebben kell dolgoznunk, hogy minél több hasonló napunk legyen a bajnokságban.– Ebből a keretből ki lehet azt hozni, hogy a téli szünetig lőtávolban maradjunk a feljutó helyekhez képest és utána reális esélyünk legyen az első két hely valamelyikének megszerzésére. Ezt tűztük ki magunk elé és hiszek abban, hogy a szurkolóink segítségével oda is tudunk érni valamelyik előkelő helyre. Most egy sok utazással megspékelt nehéz sorozat előtt állunk. Előbb egy szombati kupameccs a Kozármisleny ellen idegenben, majd kedden este már Békéscsabán lépünk pályára. Aztán a Nyíregyháza, a Kaposvár és a Tiszakécske következik a bajnokságban. Ezek a fordulók választ adnak arra is, melyik csapat hogyan árazza be magát az őszre. Bízom benne, hogy mi pozitívan jövünk ki ebből az ötös körből.– Az ETO filozófiája a támadó foci és a közönség kiszolgálása. Ezt tartjuk a szemünk előtt, azzal kiegészítve, hogy mindez csak stabil védekezéssel együtt tud megvalósulni. A csapatnak egységesen kell védekezni és támadni is és mivel az előrejátékban nálunk megvan a potenciál, vannak olyan futballistáink, akik mérkőzéseket tudnak eldönteni, eredményesek lehetünk.– Mosonmagyaróváron lakom és nem akarok vándoredző lenni, mert a futball mellett számomra a család a legfontosabb. Nekem Győr és az ETO ideális hely ahhoz, hogy éljek az élet által felkínált lehetőséggel. Mindent megteszek azért, hogy a klubban és a szurkolók között senkinek ne legyen kétsége: Király József és csapata jó választás volt.