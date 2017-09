Érvényesült a papírforma a rövidpályás gyorskorcsolya vk-n

A papírformának megfelelően a magyar férfi és női váltó is elődöntőbe jutott pénteken a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpia kvalifikációs világkupa-sorozatának BOK Csarnokban zajló első állomásán.



A selejtező első fordulójában az idén világbajnoki bronzérmes Knoch Viktor, Burján Csaba, Varnyú Alex, Liu Shaoang alkotta magyar négyes az amerikaiakkal és a britekkel együtt leszakította az ukrán kvartettet, majd a harmadik helyen "utazott" az 5000 méteres táv feléig, amikor egy váltásnál feljött a tengerentúliak mögé a második pozícióba.



Ezt követően a két duó leszakította a szigetországi csapatot és a futamgyőzelemért csatázott egymással, végül az utolsó embereknél Liu vezetett, s végül olyan tempót diktált, hogy riválisa meg sem próbálta megelőzni.



A második körben már legerősebb összeállításában korcsolyázott jégre a magyar csapat, ugyanis Varnyú helyére Liu Shaolin Sándor került. Ennek ellenére jóval izgalmasabban alakult a futam, mint azt a hazai szurkolók várták. Eleinte nagyon békés tempóban rótták a köröket a staféták, de egy váltást elrontottak a magyarok, az esést követően pedig meglódult a három rivális, ennek ellenére a hazai csapat nagy energiákat mozgósítva felzárkózott.



Az utolsó körökben Liu Shaoang előzéseinek köszönhetően feljött a második, továbbjutást érő helyre a kínaiak mögé, miközben a BOK Csarnok közönsége talán először jött lázba a nem várt izgalmak és jó végkifejlett nyomán.



A Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra összeállítású női váltó éppen azzal a kínai stafétával került azonos előselejtezőbe, amely mögött második lett az idei világbajnokságon. A két kvartett, továbbá a kazah négyes szinte azonnal leszakította a 3000 méteres futam negyedik résztvevőjét, az ukrán csapatot.



A "hármas vonat" akkor szakadt meg, amikor a kazahok sikertelenül próbálták megelőzni a magyarokat, a ritmusvesztés miatt pedig egy kanyarral később körözték le az ukránokat, mint a másik két váltó, utána már nem érték utol a két esélyesebb együttest. Ennek ellenére a végén örülhettek, mert a kínaiakat szabálytalanság miatt kizárták.



A második körre Kónya helyett Bácskai Sára Luca került a váltóba, aki ebben a felállásban is magabiztosan jutott a szombati elődöntőbe. A magyarok ugyanis a kanadaiakkal karöltve már a negyedik-ötödik körre elhúztak a német és a francia négyestől, így a végig vezető tengerentúliak és a szorosan mögöttük lévő magyarok különösebb csata nélkül biztosították helyüket a legjobb nyolcban.



"Csütörtökön jószerivel másfél év után versenyeztem először egyéniben, ami meg is látszott a teljesítményemen, meg voltam szeppenve, emiatt egy könnyebb futamot rontottam el. Szerencsére ma már sokkal jobban ment. Kívülről könnyűnek tűnhetett a váltó továbbjutása, de nem volt az, a kanadaiak óriási tempót diktáltak, nagyon elfáradtunk a végére" - értékelt az MTI-nek Heidum Bernadett, aki combsérülése miatt szinte a teljesen előző szezont kihagyta, csütörtökön pedig kiesett az 1500 méter selejtezőjében.



Hozzátette, azért nem próbálták megelőzni a juharleveles négyest, mert mindkét edzőjük azt kérte tőlük, csak a biztosra menjenek, ugyanis bár hazai közönség előtt szerepelnek, a legfontosabb a kvótaszerzés.



A budapesti verseny szombaton 13.45-től az 500 és 1500 méter küzdelmeivel folytatódik a negyeddöntőtől a fináléig, továbbá a váltók elődöntőire kerül sor.



A négy állomásból álló vk-sorozaton 500 és 1000 méteren nemenként 32-en, 1500 méteren 36-an jutnak olimpiai kvótához, továbbá a nyolc legjobb váltó szerez indulási jogot. A versenyzők a nemzetnek gyűjtik a pontokat és egy távon országonként legfeljebb három kvóta szerezhető.