Erősödik az NFL-labdarúgók tiltakozása Donald Trump bírálatai után

A vasárnapi mérkőzések előtt több helyen is letérdeltek vagy öszekapaszkodtak a játékosok és az edzők, miközben az amerikai himnuszt játszották. Sok játékos ki sem ment a pályára.



A sportolók így tiltakoztak a Trump hétvégi Twitter-üzeneteiben megfogalmazott bírálatok miatt. Az elnök ugyanis péntektől folyamatosan Twitter-bejegyzésekben támadta azokat a sportolókat, akik nem állnak vigyázzban és teszik kezüket a szívükre a nemzeti himnusz elhangzásakor, hanem helyette letérdelnek. Vasárnap reggel Trump újból bírálta az Országos Futball Liga (NFL) csapatait, miniblog-bejegyzésében azt írta: "majd meglátjuk, milyen gyorsan következnek be a változások, ha az NFL szurkolói addig nem lesznek hajlandóak mérkőzésre járni, amíg a játékosok fel nem hagynak a Lobogónk és Országunk iránti tiszteletlenségükkel". A szerinte tiszteletlenül viselkedő játékosokra utalva leszögezte, hogy "elbocsátani vagy felfüggeszteni" kell őket. Hozzátette: az NFL mérkőzései iránti érdeklődés és a nézőszám nagyon megcsappant, de nemcsak azért, mert "a mérkőzések unalmasak", hanem mert "sokan azért maradnak távol, mert szeretik az országunkat".



Vasárnap a Baltimore Ravens tulajdonosa, Steve Bisciotti és a New England Patriots tulajdonosa, Robert Kraft közleményben utasította vissza Trump kritikáját. Bisciotti leszögezte: "100 százalékig támogatja" játékosai döntését, hogy a nemzeti himnusz elhangzása alatt, ha akarnak, letérdeljenek. Robert Kraft, aki Donald Trump erőteljes támogatója, "mély csalódottságának" adott hangot és közleményében leszögezte, hogy a politikusok sokat tanulhatnának az olyan verseny- és csapatszellemiséget erősítő sportoktól, mint amilyen az amerikaifutball.



Hasonló jellegű közleményt tett közé a floridai Jacksonville Jaguars tulajdonosa és a Cleveland Browns két tulajdonosa is. A Pittsburgh Steelers edzője, Mike Tomlin azt nyilatkozta a CBS televíziónak, hogy a csapat játékosai a vasárnap Chicagóban játszandó mérkőzésen az amerikai nemzeti himnusz elhangzása alatt nem mennek ki a pályára. "Bárki bármit mondjon, minket nem lehet megosztani" - mondta az edző a CBS-nek adott interjújában. A vasárnapi NFL-mérkőzésen, amelyet a Baltimore Ravens és a Jacksonville Jaguars játszott, mindkét csapatból sok játékos letérdelt, amikor felcsendült a nemzeti himnusz. A Pittsburgh Steelers mérkőzésén a csapattagok közül csupán egyetlen labdarúgó jelent meg a pályán a nemzeti himnusz elhangzásakor: Alejandro Villanueva, az afganisztáni háború egyik veteránja.



Az amerikai sajtó egy részében "letérdelési mozgalomnak" nevezett akciósorozatot tavaly a San Franciscó-i labdarúgócsapat egyik játékosa, Colin Kaepernick kezdte. A hátvéd ugyanis elutasította, hogy a himnusz alatt vigyázzban álljon, így akart ugyanis tiltakozni a rendőrök feketékkel szembeni bánásmódja ellen. Kaepernicket az új évadban már nem igazolták le.