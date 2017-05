EMU 6 DAY WORLD TROPHY - ez az állás 5 nap után

Beszédes arcok: Johann Steene, Olivier Chaigne, Tina Andersen, Silke Gielen

Olivier Chaigne és Johan Steene már csaknem két napja külön harcot vívnak és még messze nem látszik, hogy a meggyötört arcú, újabb és újabb energiákat elővarázsoló, több mint 10 kilométeres előnnyel az utolsó napra ráforduló francia fiú, vagy a nagyon okosan futó és jóval frissebbnek látszó svéd lesz az első.A korábban versenyben vezető és sokáig esélyesként számontartott német Wolfgang Shwerk visszaesett a középmezőnybe, új arcok tűntek fel a dobogós helyezések közelében.A litván Adias Ardzijauskas (korábban futott már 6 nap alatt 832 km-t) megkapaszkodott a 3. helyen és úgy tűnik, nem is akar engedni belőle, habár a 120. óra végére mintegy 14 kilométerre megközelítette az olasz Notarangelo Michele.Külön fejezetet megér a magyar Molnár Péter futása. Péter remek erőbeosztással, nagyon meggyőzően fut az 5. helyen 683,006 km-el (de volt már 4. is és most is csak kevés választja el tőle), lassan úgy tűnik tényleg nem lesz kérdéses, hogy megdönti-e a magyar csúcsot.A nők versenye eldőlni látszik, a német Silke Gielen ismét bizonyonyítva klasszisát, mintegy 38 km-es előnyre tett szert – az ő ellenfele immár az F55 kategória világcsúcsa. A 2. helyen továbbra is a dán Tina Andersen fut, az F40 korosztály világrekordjáért küzdhet meg a következő napon.Némi meglepetésre megelőzve a japán favorit Sumiet a harmadik helyen mosolyog a svéd Kristina Paltén, neki is bőven kinéz egy 6 napos norvég rekord...

5 nap után, a dobogós helyezések:Férfiak1. Olivier Chaigne (Franciaország) 746,09 km2. Jochan Steene (Svédország) 735,895 km3. Adias Ardzijauskas (Litvánia) 702,53 kmNők1. Silke Gielen (Németország) 652,481 km2. Tina Andersen (Dánia) 614,482 km3. Kristina Paltén (Norvégia) 565,36 km