EMU 6 DAY WORLD TOPHY 3. NAP: csodák nincsenek, csúcsok vannak

A 3. nap végére egy-két kivételtől eltekintve a korábbi versenyek éllovasai uralják a dobogós helyeket, ugyanakkor örömre ad okot, hogy megjelentek a trónkövetelők és a verseny végére minden bizonnyal ők is csúcsokkal íratkoznak fel nemzetük ultrafutó történelmébe.



A nőknél a német Silke Gielen vezet (esélye lehet a világcsúcs megdöntésére is).



Nagyon meggyőzően fut a 2. helyezett dán Tina Andersen, míg a 3-4. helyen pillanatnyilag az egyaránt sérüléssel küszködő Kristina Paltén (Svédország) és Sumie Inagaki (Japán) található.



A férfiak versenyében a korábban Balatonfüreden már 930 km-et is futó francia Olivier Chaigne van elöl, mögötte a svéd Johan Steene, majd a német Wolfgang Schwerk következik.



Molnár Péter a 7. helyen áll, Lajkó Csaba a 22., Pula Tamás 24., Bozó Pálnak pedig van még reménye az M75 korosztály országos csúcsának megdöntésére. Deák Ferencné Edit (a 48 órás F60 korosztályos csúcs felállítását követően) 72 óra óra elteltével 225 km-el a korosztályos versenyben 2. helyen áll.



A verseny állása 3 nap után.

Nők

1. Silke Gielen (Németország: 403 km

2. Tina Andersen (Németország) 379 km

3. Kristina Paltén (Svédország) 345 km





Férfiak

1. Olivier Chaigne (Franciaország): 468 km

2. Johan Steene (Svédország): 460 km

3. Wolfgang Schwerk (Németország): 449 km

