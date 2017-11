Elvesztette csapatkapitányát az ETO FC Győr - Nagy Ádám befejezi a labdarúgást

Nagy Ádám az MTK elleni mérkőzésen agyrázkódást szenvedett, ezt követően tüzetesebb orvosi kivizsgáláson esett át. A kivizsgálást követően az orvosi stáb vezetője, dr. Ágh László arról tájékoztatta a játékost és az ETO vezetőségét, hogy egy korábbi sérülés, vagy elváltozás miatt mindenki legnagyobb sajnálatára egészségügyi okokat szem előtt tartva a csapatkapitánynak fel kell hagynia aktív labdarúgó pályafutásával -˝Ha az Ádám elképzeléseinek is megfelelő, az egyesület olyan sportszakemberi állást kíván részére felajánlani, melynek folytán továbbra is az ETO-család szerves része tud maradni.Ádámnak tiszta szívből köszönjük az ETO-ban eltöltött éveket és azt a hihetetlen munkát és elköteleződést, ami miatt most ilyen nehéz búcsút inteni. A civil élethez, még ha nehéz is ilyet mondani, sok sikert és kitartást kívánunk!˝ - olvasható a klub honlapján , ahol Nagy Ádám nyilatkozatát is közzétették:˝Nagyon nehéz ilyenkor mit mondani, igazából még fel sem fogtam, mi történt. Jó lenne azt hinni, hogy ez egy rémálom, de sajnos nem az, ez a szomorú valóság. Gyakorlatilag egy olyan dolog ért véget, ami még el sem kezdődött. Időre van szükségem, hogy feldolgozzam ezt az egészet. Az ETO az életem, a mindenem, nagyon fáj, hogy többet nem tudok pályára lépni. De ha a pályán nem is, a lelátókon biztos találkozunk még.Köszönöm szépen a szurkolóknak a szeretetüket és támogatásukat, köszönöm a klubnak az itt eltöltött 11 évet, és köszönöm a vezetőségnek, hogy mellettem állnak ebben a nehéz helyzetben. Az utolsó hazai mérkőzésünkön a Zalaegerszeg ellen december 3-án szeretnék mindenkitől méltó módon elbúcsúzni, remélem, minél többen kijöttök.A következő időszakban szeretném magamban nyugodtan feldogozni a történteket, arra kérnék mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben, ha megérett a dolog bennem, még fogok róla beszélni, de addig nem szeretnék többet nyilatkozni.Mindörökké hajrá ETO!"

