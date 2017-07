Eltiltották a győri búvárt

Doppingvétség miatt a Magyar Búvár Szakszövetség (MBSZ) nemrég felfüggesztette Sincki Ádám uszonyos úszót, a lefolytatott fegyelmi vizsgálat után pedig kétéves eltiltással büntette.



„A súlyos vállsérülésem minél gyorsabb helyrehozatala érdekében az elmúlt hónapokban valamikor olyan szer került a szervezetembe, amelyet a 2017. májusi doppingellenőrzés minimális mennyiségben kimutatott" – adta hírül közleményében a Győri Búvár SE versenyzője.



„Figyelmetlenségemért súlyos árat fizetek, a Világjátékokon a magyar csapatnak a korábbi feltételezésekből kiindulva eggyel kevesebb érme lehet Wroclawban. A következő két évben mindent meg fogok tenni, hogy 2019-től az általam vétett hibát helyrehozzam" – tette hozzá Sincki Ádám.



A szövetség közleménye szerint a szankció „megfelelő büntetésnek tűnik a bizonyítottan gondatlanságból elkövetett hibáért". Az MBSZ szerint ez figyelmeztetés is minden hazai sportolónak, hogy akár tudatosan, akár akaratlanul visz be a szervezetébe tiltott anyagot, a megfelelő szövetségi válasz sosem fog elmaradni. Akkor is, ha bármilyen kevés, de kimutatható mennyiségről van szó.



A Lengyelországban július 20. és 30. közötti Világjátékokon – a nem olimpiai sportágak legfontosabb versenyén – 13 sportágban 60 magyar indul.



Sincki Ádám idén márciusban nagyszerűen szerepelt az Egerben rendezett Világkupa első fordulójában.

A győri búvárúszó fő számában, az 50 méteres uszonyos gyorsúszásban újabb aranyérmet zsebelhetett be.

„Első számú esélyesként indultam a versenyen, ám egy kisebb megfázás nehezítette a dolgomat. Ennek ellenére örülök, hiszen a győzelmet nem kell magyarázni. Fontosak ezek a Világkupák számomra, de külön nem készülök rájuk. Szerves része ez a felkészülésemnek a Világjátékokra. Ezek alatt le tudom tesztelni, hol is tartok, mondhatni havonta egy-egy szintfelmérőt jelent a VK számomra" – mondta akkor lapunknak a győri versenyző.



Sincki Ádám még 2012-ben résztvevője volt az Éden Hotel című televíziós valóságshownak, s ebben az évben belekeveredett egy botrányba is,



Facebook-bejegyzésében állítólag doppingolással vádolta meg Cseh Lászlót. A sportoló akkor azt mondta, feltörték az oldalát, valaki a nevében írt oda.