Éltek az emberelőnnyel - Kolumbia-Japán 1-2

FIFA világbajnokság, H csoport, 1. forduló. Szaranszk, vezette: Damir Skomina (szlovén).Ospina – Arias, Murillo, D. Sánchez, Mojica – Lerma, C. Sánchez – Cuadrado (Barrios, 31.), Quintero (James Rodriguez, 59.), Izquiero (Bacca, 70.) – Falcao.Szövetségi kapitány: José Pekerman.Kavasima – Szakai H., Josida, Sodzsi, Nagatomo – Haragucsi, Haszebe, Kagava (Honda, 69.), Sibaszaki (Jamagucsi, 80.), Inui – Oszako (Okazaki, 85.). Szövetségi kapitány: Nisino Akira.Gól: Quintero (39.) ill. Kagava (6., büntetőből), Oszako (74.)Sárga lap: James Rodriguez (64.)Kiállítva: Carlos Sanchez (3.)Japán nyerni tud, Kolumbia önmagának tette nehézzé ezt a meccset azzal, hogy Carlos Sanchezt kiállították a harmadik percben. Japán ezt kihasználta, és a szünet után eldöntötte a meccset, Kolumbia lendületéből csak egyenlítésre futotta. Először ver meg dél-amerikai együttest Japán!Egy bedobás után lódul meg Bacca, kihasználva azt, hogy nincs les - viszont pocsék a beadása.Talán ez volt az a helyzet, amiből még pontot menthetett volna Kolumbia: egy felívelt labdát fejeltek vissza középre, de végül nincs belőle helyzet - sőt, les miatt jöhet Japán. Öt perc a ráadás.Lejön a meccs harmadik gólszerzője, Oszako is, Okazaki jön a helyére.Japán kényelmesen, vagy azt is mondhatnánk, okosan focizik, járatja a labdát, az idő pedig nekik dolgozik. Kolumbia mintha elfáradt volna a végére, persze 80 perce egyel kevesebben vannak.Sibaszaki jön le, Jamagucsi áll be Japánhoz.Lerma sarkazásával lép ki Quintero, majd nagy erővel lő, de elakad egy japánban! Megélénkült Kolumbia a második bekapott gólt követően!GÓÓÓÓL! Megint vezet Japán, 1-2! Az iménti szituáció után járó szögletet Oszako csúsztatja Ospina kapujába a védők gyűrűjében!Kimarad! Ez volt az eddigi legkomolyabb Japán lehetőség, Inui készíti le a kapuval háttal állva a labdát Szakainak, akinek lövése egy kolumbiairól megy mellé kevéssel!A harmadik kolumbiai változtatás, és úgy tűnik, Pekerman szeretné megnyerni a meccset, hiszen Baccát küldi be Izquiero helyett.Jön az első japán csere, lejön a másik gólszerző, Kagava is: Honda váltja. Japán próbálkozik és aktívabb, de egyelőre eredménytelenül, Kolumbia nagyon beleszürkült a második félidőbe.James Rodriguez kap sárgát, miután nem kímélte Kagavát.Újabb kolumbiai csere, jön James Rodriguez, aki a gólszerző Quinterót váltja. James eddig akárhányszor pályára lépett vébémeccsen, mindig gólt lőtt.A félpályán szerez labdát Japán, majd Inui balról tör befelé - csavarását viszont Ospina fogja. Egyre élénkebb Japán, az első pár perc után mostanra átvették a játék irányítását.Oszako sodródik ki egy kiugratással, végül ballal ellövi, de Ospina védeni tudja a lapos kísérletet. A szögletet is lehúzza a kolumbiai kapus.Haszebe gyűjti be a Nagatomo beadása utáni kipattanót a tizenhatos előterében, de nincs belőle komoly lehetőség. Az első percek hasonló játékot hoznak, ahogy az első félidő is zajlott.Folytatódik a meccs, nem volt csere a szünetben.Hiába vezetett nagyon hamar Japán, még sincs előnyben a szünetben - izgalmas folytatásra van kilátás!Egy perc a ráadás az első félidő végén.Nagyon érdekes meccs, Kolumbia pár perc elteltével magához tért a kiállításból, és emberhátrányban is tud kellemetlen perceket okozni Japánnak.Egyenlít Kolumbia! Quintero lapos lövésébe csak beleérni tud Kavasima, és csak a gólvonal mögül tudja kiszedni, emberhátrányban is egyenlít Kolumbia!Ígéretes helyről harcol ki egy szabadrúgást Falcao, kissé jobbról, mintegy 17 méterről jár a szabadrúgás Kolumbiának - ideális szög a ballábas Quinterónak.Falcao lekopírozza a helyzetét, megint bele tud piszkálni egy indításba, de nem tudja a sarokra irányítani - Kavasima felszedi a labdát. Intő jel Japánnak.Barrios bemutatkozása majdnem pocsékra sikerül, mert ő is eladja a labdát a kapuja előtt, de Oszako mellé csavarja.Cserél Kolumbia: Cuadradót hívja le Pekerman, kicsit érdekes döntés, mert ezzel aligha a kiállításra reagál a szövetségi kapitány. Barrios jön a helyére.Ospina húz le egy beadást, ez nem volt veszélyes. Bár csak tíz emberrel Kolumbia, mégis többet passzoltak ellenfelüknél, és nem igazán látszik a pályán a létszámkülönbség.Nincs üresjárat a meccsen, Kolumbia tíz emberrel is kezdeményez, Japán viszont kevesebb aktivitást mutat a kapu előtt - viszont többet van a labda Kagaváéknál.Egy japán kontra, de a bal oldali beadás nem talál társat középütt. Kolumbia viszont nagy elánnal játszik az emberhátrány ellenére is.Falcao villan, egy szabadrúgást tud kapura csúsztatni, de pont Kavasima kezeibe. Tíz emberrel sem tesz le a támadásról Kolumbia.Felhördül a szaranszki aréna, Cuadrado kap egy újabb csomagot. A japán harcmodort elnézve, nem lenne meglepő, ha tovább fogyatkoznának a résztvevők a meccs végére.Kagava ha nem is a sarokra rúgja, de lapos gurítása bemegy, mivel Ospina elmegy a jobb sarok felé. Vezet Japán, és emberelőnyben is van az ázsiai csapat!Az idei vébé első kiállítása! Egy eladott labda Davinson Sancheztől, amivel Oszako tud kilépni, de ezt még fogja Ospina, viszont a kipattanót Carlos Sanchez kézzel hárítja, és mivel nem ő a kapus, ezért villan a piros, Japán pedig büntetőt rúghat!Japán kezdte a meccset - egy térfélcsere után, ugyanis bár már majdnem elvégezték a kezdőrúgást, Falcao emlékeztette a játékvezetőt arra, hogy ő a másik térfelet választotta - így a japán kapus szemébe süt majd a nap.- Ami érdekes, Japán még sohasem győzött le dél-amerikai országot a világbajnokságon: eddig négyszer találkozott dél-amerikai ország válogatottjával a japán csapat, egy döntetlen mellett azonban háromszor is kikapott.- Köszöntjük olvasóinkat, bemutatkozik a H csoport is az oroszországi világbajnokságon! Ami kisebb meglepetés, a kolumbiaiak egyik legjobbja, James Rodriguez csak a kispadon kezd ma, Cuadrado és Falcao azonban ott van a kezdőben, és Quinteróra is érdemes lesz figyelni. Japán kerete bár rendkívül tapasztalt futballistákból áll - három játékosuk több mint 100-szoros, további négy pedig legalább 80-szoros válogatott -, de a papírforma szerint ez kevés lesz a csoportból való továbbjutáshoz. Az esélyeket jól tükrözi az is, hogy Nisino Akira, a szigetországiak áprilisban kinevezett szövetségi kapitánya kisebb csodának tartaná, ha tanítványai legyőznék Kolumbiát a Szaranszkban kedden 14 órakor kezdődő találkozón.A csoport másik, lengyel-szenegáli mérkőzését könnyen lehet, hogy Robert Lewandowskinak, a Bayern München sztárcsatárának és Kalidou Koulibalynak, a Napoli középhátvédjének a párharca dönti majd el. A lengyelek éke már évek óta az egyik legtermékenyebb befejező csatár, míg a szenegáli futballista az elmúlt idényekben az egyik legjobb védővé nőtte ki magát az olasz bajnokságban. A 26 éves hátvéd négy esztendeje ismeretlenül igazolt Nápolyba, de elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Napoli ismét meghatározó szerepet tölt be az olasz bajnokságban. Koulibaly nemcsak fizikálisan veszi fel versenyt a támadókkal - 195 centis magassága és neve kezdőbetűi miatt a híres K2-es hegyről kapta becenevét -, hanem kivételes játékintelligenciája és pazar technikai tudása miatt is rendkívül megnehezíti a csatárok dolgát. Azonban Lewandowski megállítása a selejtezők alapján szinte lehetetlen feladatnak tűnik, ugyanis a Bayern München támadója tíz meccsen 16-szor talált az ellenfelek kapujába, 95 válogatottbeli meccsén pedig 55-ször. "Ebben a szezonban kevesebb mérkőzést játszottam, így kevésbé vagyok fáradt. Remélem, ez a frissesség a pályán is megmutatkozik majd" - mondta Lewandowski, aki viszont nem kívánt olyan jóslásokba bocsátkozni, hogy hány gólt fog szerezni, mert mint megjegyezte, fogalma sincs, hány igazán jó lehetőség adódik majd előtte. Lewandowski hozzátette, ha kettős őrizetet kap, az pedig csapattársai számára nyithat szabad területet. Lewandowski kiemelkedő képességű játékos, ám jó csatára a szenegáli együttesnek is van. Az afrikai együttes gólfelelőse Sadio Mané, a Liverpool játékosa, aki a legutóbbi szezonban Mohamed Szalah "árnyékában" az angol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is 10-10 gólt szerzett, utóbbi sorozat fináléjában a Liverpool egyetlen találatát jegyezte. A lengyel-szenegáli összecsapást kedden 17 órakor a moszkvai Szpartak Stadionban rendezik.