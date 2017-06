Élre lapátolt a háttérből Balla Virág

Balla Virág, mint a legtöbb kenus lány, előbb kajakozni kezdett, aztán néhány év múlva váltott: a Győri Graboplast-VSE-nél Fazekas Tibortól átkerült a kenusokkal foglalkozó Szabados Krisztiánhoz. Ekkor 2011-et írtunk, Virág 17 éves volt, Lakatos Zsanett is ebben az évben váltott, Takács Kincső viszont – aki egy évvel korábban tette ezt – előtte járt a technika elsajátításában.– Lassan ment az adaptálódás a kenuzáshoz, de láttam, milyen szépen fejlődnek a lányok, ezért bíztam benne, hogy nekem is megy majd – kezdte Virág.Később Zsanett elhagyta a csoportot, Virág és Kincső öszszetérdelt a párosra, amely nagyon reménykeltően szerepelt. Az egyéni versenyszámokban azonban továbbra is Kincső volt a sikeresebb, ez azonban nem befolyásolta a barátságukat.– Nagyon jól kijövünk egymással, mindent meg tudunk beszélni, nemcsak sporttársak, de barátok is vagyunk – folytatta Virág. Szerencsére a tökéletes barátságot az sem zavarta meg, hogy a mostani idényt Virág kezdte jobban. A portugáliai Világkupán négy aranyat nyert – C–1 200 m, C–1 500 m, C–1 5000 m és C–2 500 m páros szám Kincsővel –, majd a szegedi VK-n is győzött 500 egyesben és párosban. Legutóbb Belgrádban Kincsővel párban ezüstérmet szerzett.

Érmek Belgrádból



A magyarok három éremmel térhettek haza Belgrádból a kajak-kenu Világkupa-sorozat harmadik, egyben utolsó versenyéről. A Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenus duó másodikként ért célba 500 méteren, míg Takács Kincső harmadik lett 200 egyesben. Utóbbi verseny döntőjében Balla ötödikként zárt. Balla szombaton 500 méter egyesben ugyancsak ezüstöt szerzett.

Idén az a céljuk, hogy kijussanak a felnőtt EB-re és vb-re – Virág 23 éves, tehát még az U23-as mezőnyben is indulhatna –, és azzal, hogy a 2020-as olimpián már a női kenu is szerepel a programban, nyilván az olimpia is látótérbe került, még ha messze is van.– Az még nagyon távoli, de nyilván egy sportolónak az az álma – mondta Virág. – Most azonban csak az előttünk álló feladatra figyelünk, a hazai válogatókon ki akarjuk vívni a részvételt az idei világversenyeken.Virág, amikor nem kenuzik, akkor sem unatkozik: a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatója, gyógymasszőri képesítést is szerzett már. Ha meg nem tanul, akkor kutyát sétáltat, filmeket néz, pihen vagy süt. Nem is akármit, hanem nagyon finom sütiket.