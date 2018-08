Elrajtolt a megyei I. O. - tudósítás az összes mérkőzésről

Tudósítottak: Németh László (Nyúl), Lendvai Péter (Fertőszentmiklós), Baki Balázs (Pannonhalma), Kiss Sándor (Jánossomorja), Steininger Imre (Lébény), Pék Anita (Győrszent-

iván), Kovács Béla (Beled).

Sopron, 550 néző. V.: Herm.SC Sopron: Garab – Gáncs (Holzmann Z.), Kelemen, Tóth A., Kádár (Boda) – Gere, Holzmann P., Tóth P. (Purt) – Kovács A., Honyák, Galambos. Edző: Ágoston Zsolt.Gyirmót II: Pálfi – Szegi, Horváth Cs., Villám, Horváth R. (Tóth E.) – Csongrádi (Buruzs), Gelencsér, Németh G., Orbán – Farkas Z., Horváth D. (Éri). Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Galambos, Honyák, ill. Gelencsér (3), Farkas Z. (2), Buruzs, Horváth D.4. p: Horváth D. 17 méterről váratlanul lövésre szánta el magát, jól célzott lövésébe a soproni kapus csak beleütni tudott, a labda a kapu jobb oldalában landolt. 0–1. 18. p: Gyirmóti kontratámadás után Gerencsér 18 méterről védhetetlenül lőtt a soproni kapu jobb alsó sarkába. 0–2. 29. p: Egy szabadrúgásból kapu elé lőtt labdába Farkas Z. öt méterről beletette a lábát, melyről a labda a hálóba pattant. 0–3. 38. p: Gáncs látványos cselsorozat után elfutott a bal oldalon, középre lőtt és a jókor érkező Galambos 18 méterről a győri kapu jobb alsó sarkába lőtt. 1–3. 54. p: Újabb látványos ellentámadás után Gelencsér 8 méterről nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott. 1–4. 62. p: Gelencsér ugrott ki a védők közül, s 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. 1–5. 73. p.: Kovács A. elfutott a bal oldalon, az alapvonalról belőtt labdáját a szemfüles Honyák 6 méterről a jobb alsó sarokba lőtte. 2–5. 89. p: Farkas egyedül tört kapura, s 9 méterről a tehetetlen soproni kapus mellett a jobb alsó sarokba lőtt. 2–6. 92. p: Farkas jó labdát adott balról Buruzs elé, a jókor érkező győri játékos kapásból bombázott a kapu közepébe. 2–7.Nagyszámú közönség, sportszerű játék és kifogástalan játékvezetői működés jellemezte a nagy érdeklődéssel várt találkozót. A fiatal soproni játékosoknak nagy falat volt a mezőny legerősebb, NB I-es és NB II-es játékosokkal felsorakozó Gyirmót II együttese.Jók: Galambos, Kovács A., Honyák, ill. mindenki.Ágoston Zsolt: – Nem voltunk egy súlycsoportban a rutinos gyirmóti csapattal. Számunkra ezen a mérkőzésen a pozitív az volt, hogy hat fiatal játékos debütált és játszotta első felnőtt bajnoki mérkőzését. A hibákból tanulunk és előrenézünk.Tóth Norbert: – Reális eredmény született.Páder Vilmos tudósítása.Nyúl, 400 néző. V.: Krasznai.Nyúl: Kiss A. – Németh, Töltősi (Herczeg), Mió, Kiss M., Varga T. (Hegyi), Varga P., Bagó, Nyakas, Varga Zs., Gere. Edző: Lenzsér Zsolt.Öttevény: Molnár M. – Puter M., Wágenhoffer (Szűcs), Keszei, Varga J., Nagy L., Németh M., Lappincs (Puter G.), Horváth M., Vígh, Nagy R. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Gere, ill. Vígh, Lappincs.A gyorsan bekapott gól egy kicsit megfogta a hazai csapatot, de a továbbiakban teljes értékű ellenfelei voltak a rutinosabb Öttevénynek. Volt több ziccerük, érvénytelenített találatuk, de a pontszerzés elmaradt.Jók: Varga P., Gere, Varga Zs., Mió, ill. Wágenhoffer, Keszei, Horváth M.Lenzsér Zsolt: – Nem érdemeltünk vereséget. Gratulálok a csapatnak, a többség élete első felnőtt bajnoki mérkőzését játszotta.Germán Ferenc: – Csapatunk gyengébben játszott, de a korábbi évekkel ellentétben így is sikerült három pontot szerezni a jól küzdő hazai csapat ellen.Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Radasics.Fertőszentmiklós: Fülöp – Kovács B., Csonka, Keresztes, Tóth Sz., Tóth Gy. (Rabi), Kovács K., Dukai, Balogh (Galambos), Takács A., Péter. Edző: Horváth István.Bácsa: Ács – Katona M. (Molnár L.), Kiss B. (Szabó K.), Kurucz, Gajdos, Veller, Katona V., Sipos, Tóth M., Mendel, Kalmár B. (Bárdosi). Edző: Korsós György.Gsz.: Veller (4), Gajdos (3), Kurucz (2), Bárdosi (2), Kiss B., Molnár L., Kalmár.A teljesen átalakult hazai csapat semmilyen ellenállást nem tudott tanúsítani a vendégekkel szemben.Jók: senki, ill. mindenki.Horváth István: – Csak hálával tartozom azoknak, akik pályára léptek. A hogyan továbbról igyekszünk a héten dönteni.Korsós György: – Minden elismerésem a Fertőszentmiklósé, hogy a nehéz körülmények ellenére is elindultak a bajnokságban. Csapatom minden elismerést megérdemel.Pannonhalma, 150 néző. V.: Dombi.Pannonhalma: Baki – Mészáros P., Bíró (Németh L.), Imre, Fördős, Molnár G., Csányi (Molnár B.), Pintér (Salomvári), Kállai, Molnár Cs., Erdélyi. Edző: Karácsony Tamás.SFAC: Guttyán – Benczur, Molnár D. (Báti), Fenyvesi M., Kámán, Szilágyi (Szabó K.), Fenyvesi Á., Orsós (Kocsis), Németh L., Kiss A. Edző: Nyikos Tivadar.Gsz.: Pintér K. (2), Molnár Cs.Nyolc év után szerepelt újra a megye élvonalában a Pannonhalma, mely egy szimpatikus csapat felett aratott megérdemelt győ-zelmet. A SFAC tavalyi keretéből a kezdőben egyedül az ötvenéves Németh Lóránt maradt hírmondónak.Jók: mindenki, ill. Németh L.Karácsony Tamás: – Nagyon jó közösségbe kerültem, a cél nem lehet más, mint ezt tovább erősíteni és megszilárdítani helyünket az osztályban. Szerdán várjuk szurkolóinkat a kupameccsen.Gőbl Gábor elnök: – Alaposan elintézték a SFAC-ot, innentől kezdve nekünk minden lejátszott mérkőzés ajándék. Gratulálok a pályára lépett játékosainknak és a hazai csapatnak.Jánossomorja, 250 néző. V.: Baán.Jánossomorja: Pribránszki – Kantó, Tóth K II, Gaál, Fettik, Menyhárt, György J. (Dudás), Maidics, Cseri, Soós, Tóth I K. (Takács). Edző: Varga Róbert.Kapuvár: Vass K. – Horváth P., Kecskés, Szabó Sz., Bognár, Győrvári (Simon), Gál, Árki (Horváth K.), Véghelyi (Debreczeni), Kerékgyártó, Tar. Edző: Balog Zoltán.A Jánossomorja mindkét félidőben többet támadott, de körülbelül egytucatnyi helyzetet hagyott ki. A hazai csapat játékára rányomta bélyegét, hogy Tóth I K. a mérkőzés elején megsérült.Jók: Tóth II K., Kantó, Soós, Cseri, ill. Vass K. (a mezőny legjobbja), Győrvári.Varga Róbert: – Egy szezonra való helyzetet hagytunk ki, ezért meg kellett elégedni az egy ponttal.Balog Zoltán: – Küzdelmes, hajtós mérkőzés volt, ellenfelünknek több lehetősége volt a gólszerzésre, de a ragyogó napot kifogó kapusunk eszén nem tudtak túljárni.Lébény, 300 néző. V.: Erdélyi.Lébény: Élő – Domoszlai, Csepi (Szalka), Sallai, Süveges, Kilácskó (Limp), Boczor, Madarász, Károlyi, Fenesi, Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Lipót: Takács N. – Molnár, Rigó (Schillinger D.), Bella, Zimonyi, Varga T., Bieder (Virág), Vörös Torma (Nyári), Tóth L., Schillinger R., Kapa Márkó. Edző: Varga Péter.Gsz.: Zimonyi (3), Bella, Kapa Márkó, Rigó.Az első percekben bekapott gyors gólok teljesen megzavarták a hazai csapatot a lényegesen jobb játékerőt képviselő lipótiak ellen, így nem születhetett más eredmény.Jók: senki, ill. Vörös Torma, Zimonyi, Tóth L., Kapa Márkó.Tiba Zoltán: – A második félidőben a vendégek nem tudták áttörni a felállt védelmünket. Számunkra a bajnokság jövő héten kezdődik.Varga Péter: – Első közös győzelmünk volt a csapattal. Tetszetős játékot, szép gólokat, több kihagyott gólhelyzetet hozott a mérkőzés.Győrszentiván, 300 néző. V.: Péter G.Győrszentiván: Pertl – Litresics, Bieder A., Stefanits, Szalai Sz. (Vadász), Hanicz, Kertész P. (Takács P.), Bieder T., Halász, Lenhardt (Barta), Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Gönyű: Szigony – Nagy M., Máté Sz., Végh P., Póczik (Kovács M.), Böcz A., Kiss Z., Lanzendorfen, Püspök, Sárközi (Takács N.), Iván Zs. (Sovány K.). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Bieder T. (3), Szalai Sz., ill. Sovány K. (2), Iván Zs.Változatos, közönségszórakoztató mérkőzésen a helyzeteiből eggyel többet kihasználó hazai csapat megérdemelten nyert.Jók: mindenki, ill. Sovány K.Zsédely Attila: – Kaotikus nyári felkészülés után a szomszédvári rangadóra felszívtuk magunkat és összességében megérdemelt győzelmet arattunk.Horváth Péter: – Amatőr liga, óvodás gólok, kivégeztük saját magunkat. Ha továbbra is ilyen gólokat kapunk, cél a bentmaradás.Beled, 250 néző. V.: Horváth A.Beled: Soós – Kiss K., Könczöl, Varga T., Torma, Köntés (Molnár Cs.), Szemes (Vass B.), Keszthelyi, Varga D., Kónya, Molnár Z. (Marton Z.). Edző: Mitterstiller Csaba.Csorna: Dénes – Farkas D., Fehér, Zámbó, Papp R., Csikós, Visy, Kerékgyártó, Szakács (Detrik), Simon A. (Horváth A.), Németh B. (Baranyai M.). Edző: Marton Miklós István.Gsz.: Németh B., Visy.Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak megilletődve játszottak, a vendégcsapat két formás támadásból szerezte meg a győzelmet.Jók: Soós, Kiss K., Könczöl., ill. Visy, Kerékgyártó, Zámbó.Mitterstiller Csaba: – Az az érzésem, a két csapat más célokért küzd. Így is helytálltunk, rutinos csapattól szenvedtünk verséget.Marton Miklós István: – Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk a lelkes Beled ellen.