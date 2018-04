Először startol el Győrben a Telekom Vivicittá - mutatjuk az útvonalat

Kattintson a képre a nagyobb méretért!

A Vivicittáról

Az 1984-ben kitalált Vivicittá eredeti célja a legszebb történelmi olasz városok védelme volt, hogy az emberek egészen rendhagyó szemszögből láthassá a túlzsúfolttá és lassan lakhatatlanná váló települések értékeit. A Vivicittá szó szerint élő várost jelent, Magyarországon – ahol 1986-ban rendezté meg az első futást – a Szeresd a várost! szlogen kapcsolódott hozzá.

A Magyar Telekom és a Budapest Sportiroda (BSI) szervezésében megvalósuló első győri Vivicittá futam a Dunakapu térről rajtol el április 22-én 10 órakor.Nevezni még a helyszínen is lehet, így még az utolsó pillanatban is lehet csatlakozni. Harminckét éve mintegy étezren vágtak neki az útnak a Margitszigeten, akik özül 1580-an értek célba, 317 nő és 1263 férfi. 2018-tól a Vivicittá is hozzájárul a győriek aktív életéhez, idén először rendezik meg ugyanis a futamot 2,6km-es, festői szépségű vízpartról induló és záruló, belvárost érintő útvonalon a folyó városában. 2010 óta Győrt nemcsak csodás földrajzi adottságai és barokk hagyományai fémjelezik, de a legsportosabb város címet is kiérdemelte, 2017-ben pedig Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált is rendezett.A győri Futóbarátok Egyesület színeiben induló Marx Bálint és Marx Tamás bizonyult a leggyorsabbnak a 33. Telekom Vivicittá városvédő futás fővárosi félmaratoni távján, a páros számban. Az április 14-én Budapesten megrendezett megmérettetés 11 versenyszámában összesen 28 ezren indultak, akik az ország minden megyéjéből, összesen 800 településről érkeztek. Győr-Moson-Sopron megye nevezte a harmadik legtöbb futót a versenyre, amelyen 84 országból 2100 ülföldi sportoló is elindult.A Telekom Győrben is új szintre emeli a sport élményét a digitalizáció segítségével: minden futó egyedi, személyre szabott videót kaphat a saját futásáról, pontosabban célba éréséről. A videóhoz, amelyet robotkamerá és drónok rögzítenek és a felhőben 1000 processzor állít össze, a futó úgy juthatnak hozzá, hogy megadjá futási adataikat a toltsdfelelmennyel.telekom.hu oldalon.: Dunakapu tér - Móricz Zsigmond rakpart - Kiss János utca - Batthyány tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Jókai utca - Zechmeister utca - Bécsi kapu tér - Király utca - Széchenyi tér - Jedlik Ányos utca - Dunakapu tér: legkésőbb április 19-én.legkésőbb április 19-én ( tfőtől péntekig, munkanapokon 9:00-17:00-ig), Adyvárosi Sportcentrum (Barátság park) (április 17-19-ig 10:00-14:00 özött, április 20-án 10:00-14:00 óra özött egyéni nevezőknek): április 22-én 8:00-9: özött, a Dunakapu térenA győri versenyt övetően további három vidéki helyszínen is megrendezik a városvédő futást: Miskolcon -án, Pécsen -én, Szegeden pedig -án állhatnak rajthoz a futás szerelmesei.