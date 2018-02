Elmosta az eső a Gyirmót mérkőzését

(Munkatársunk helyszíni jelentése)



Szombaton játszotta volna utolsó mérkőzését a novigradi Isztria Téli-kupán az NB II-ben szereplő Gyirmót, ám félbeszakadt a torna ötödik helyéért kiírt találkozó. Szombat reggelre hatalmas esőzés érte el Novigradot, ami a 11 órakor kezdődő találkozóig sem csillapodott. Sőt, a jeges, havas eső hatalmas széllel is párosult, így bár az összecsapás elkezdődött, a játékvezető 19 percnyi játék után beszüntette.



HK Siroki Brijeg (bosnyák I. o.)–Gyirmót FC Győr 0–0-nál félbeszakadt.

Novigrad, Istra Winter Cup-helyosztó mérkőzés az 5. helyért.



Gyirmót: Rusák – Villám, Lengyel, Lázár, Présinger – Kiss M., Nagy P. – Sandal, Stieber A., Paku – Farkas Z. Vezetőedző: Szepessy László.



A horvát szervezők egyébként az eredeti tervekkel ellentétben vasárnap helyett már szombaton megrendezték a torna döntőjét, amelyen a Gyirmótot korábban legyőző bosnyák első osztályú FK Krupa diadalmaskodott.

A torna végeredménye: 1. FK Krupa (bosnyák I. o.), 2. NK Rudar Velenje (szlovén I. o.), 3. Budafoki MTE, 4. NK Novigrad (horvát II. o.), 5. Gyirmót FC Győr és NK Siroki Brijeg (bosnyák I. o.).

Hazaindulás előtt a magyar csapatnak tegnap még egy edzést vezényelt Szepessy László vezetőedző, akit az edzőtábor tanulságairól és a további felkészülésről is megkérdeztünk.



„Minden edzőtábor legfontosabb feladata, hogy felkészüljön a csapat a soron következő szezonra, ám számomra azért is jó volt ez a tábor, hogy új vezető-edzőként jobban megismerjem a játékosainkat, összehangolódjon a társaság és a stáb. Amit terveztünk, tanulási folyamatot, gyakorlatokat, azokat elvégeztük. Rajtunk kívülálló okok miatt a felkészülési mérkőzésekkel kapcsolatban lehet csupán hiányérzetünk, hiszen a játéktér minősége, majd a nagy eső miatt két találkozón sem tudtuk az általunk elképzelt minőségi játékot gyakorolni. Az időjárást persze nem lehet befolyásolni, nem tudjuk azt sem, otthon milyen körülmények fogadnak majd bennünket. A kerettel kapcsolatban úgy gondolom, a játékosokban van potenciál, de a céljaink eléréséhez még fejlődni kell. A csapatot még nem láttam úgy játszani, ahogy azt elképzeltük, bár volt már egy egészen jó meccsünk a Dunaszerdahely ellen, ahol biztatóan, nagyon jó felfogásban futballoztunk. Még van három hetünk, ami alatt főképp a játék tartalmában, támadójátékban szeretnénk továbblépni. Mindenképp jól kell rajtolnunk, az első két meccsből legalább négy pontot kellene szerezni. Eredménytől függetlenül akkor lennék majd a tavaszi szezon végére elégedett, ha stabil, bátor futballt játszó csapat lenne a Gyirmót, ahol a játékosoknak van önbizalmuk futballozni. Erre már lehetne építeni" – értékelt Szepessy László.