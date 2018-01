Elindultak a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók Phjongcshangba - galéria

A tervezett munkát elvégeztük, kint már a gyorsításon lesz a hangsúly. Négy megbetegedés azért hátráltatta a felkészülést, de már mindenki túl van rajta. A szakmai stábból egy ember küzd még a betegséggel, őt a gyógyulásig izoláljuk a versenyzőktől"

A tíz sportolót és vezetőiket, edzőiket magában foglaló csoport dubaji átszállással érkezik meg Szöulba, majd néhány napot a dél-koreai fővárosban töltenek, s február elsején költöznek be a kangnungi olimpiai faluba, amikor az megnyitja kapuit.- mondta az MTI érdeklődésére Bánhidi Ákos csapatmenedzser.A sportvezető szerint kifejezetten jó a korai indulás, mert lesz idő a nyolcórás átállásra. A következő napok kapcsán arról beszélt, hogy Szöulban amolyan mini edzőtábort tartanak, amíg beköltözhetnek a faluba.

Nem jó ómen eredményekről beszélni, nem szeretnénk plusz stresszt okozni a versenyzőknek, akik így is a legfontosabb sporteseményre készülnek. Szakmai szemmel akkor leszek elégedett, ha úgy jönnek le a jégről, hogy tudásuk legjavát adták"

Ez a legjobb váltó, amelyben benne voltam. Ami számunkra nagyon jó, hogy rajtunk nincs akkora nyomás, mint a fiúkon, pedig ahogy ők lehetnek olimpiai bajnokok, úgy nyolcadikként is zárhatnak, annyira erős a mezőny"

- mondta a felfokozott várakozást illetően Bánhidi.A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók az elmúlt három világbajnokságon kilenc érmet nyertek, köztük egy aranyat, ráadásul mindegyik eseményről legalább két medállal tértek haza, így Phjongcshangban realitásnak tűnik, hogy 1980 után ismét dobogós helyet érjenek el a magyarok a téli játékokon, ahol aranyat eddig még nem sikerült szerezniük."Az olimpia teljesen más, mint egy világbajnokság. Ennek ellenére most egyáltalán nem izgulok. Talán öregszem" - jelentette ki nevetve az MTI-nek Keszler Andrea, aki Vancouver és Szocsi után harmadszor szerepelhet ötkarikás játékokon.A 28 éves versenyző arról is beszélt, hogy ők sem tudják, kik indulhatnak majd egyéniben. Szerinte ezt csak egy nappal az adott versenyszám előtt ismertetik velük. Hozzátette, természetesen nagyon szeretne egyéniben is rajthoz állni.- beszélt a legutóbbi vb-n és Eb-n is ezüstérmes női stafétáról Keszler.A férfiaknál 500 és 1500 méteren három, míg 1000 méteren és a nők mindhárom egyéni számában két-két magyar indulhat, továbbá - most először - mindkét váltó kvótát szerzett.