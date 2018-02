Elhalasztott alpesi sí és biatlon, címvédés északi összetettben, holland arany gyorskorcsolyában - ez volt az 5. nap

Curling

férfi selejtező

Svédország-Dánia 9-5

Kanada-Olaszország 5-3

Egyesült Államok-Koreai Köztársaság 11-7

Nagy-Britannia -Svájc 6-5



női selejtező

Japán-Egyesült Államok 10-5

Nagy-Britannia - Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 10-3

Svédország-Dánia 9-3

Kína-Svájc 7-2



férfi selejtező

Kanada - Nagy-Britannia 6-4

Svédország-Koreai Köztársaság 7-2

Olaszország-Svájc 7-4

Japán-Norvégia 6-4



Műkorcsolya

páros rövidprogram 1. Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína), 2. Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov (Oroszország), 3. Meagan Duhamel, Eric Radford (Kanada)



Alpesi sí

női műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) ELHALASZTVA!



Hódeszka

férfi félcső 1. Shaun White (Amerikai Egyesült Államok), 2. Hirano Ajumu (Japán), 3. Scotty James (Ausztrália)



Jégkorong

nők, B csoport:

Svájc-Svédország 2-1

Koreai Köztársaság-Japán 4-1



férfiak, B csoport

Szlovákia-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 3-2

Szlovénia-Egyesült Államok 3-2



Északi összetett

egyéni - normálsánc, 10 km-es sífutás 1. Eric Frenzel (Németország), 2. Vatabe Akito (Japán), 3. Lukas Klapfer (Ausztria)



Gyorskorcsolya

női 1000 m 1. Jorien ter Mors (Hollandia), 2. Kodaira Nao (Japán), 3. Tagaki Miho (Japán)



Sílövészet

női 15 km ELHALASZTVA!



Szánkó

férfi kettes, 1. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Németország), 2. Peter Penz, Georg Fischler (Ausztria), 3. Toni Eggert, Sascha Benecken (Németország)

15.48 - Nagy meglepetésekkel kezdődött a férfi hokitorna



14.30 - Német címvédés a férfi szánkós párosok között

12.30 - Egy másik holland nyert Ireen Wüst helyett a 1000-et

11.25 - A brit és a svéd női curlingesek is győzelemmel kezdtek

11.24 - Japán győzelemmel búcsúzott a női hokitornától

Nagy meglepetésekkel, az orosz és az amerikai válogatott 3-2-es vereségével kezdődött a férfi jégkorongozók tornája a phjongcshangi téli olimpián. A KHL-profikkal felálló oroszok remekül kezdtek az esélytelenebbnek tartott szlovákok ellen, gyorsan elhúztak 2-0-ra, ám a rivális még az első szünet előtt 1:50 perc alatt egyenlített. A folytatásban egészen a 49. percig nem esett gól, noha az oroszok mezőnyfölényben játszottak. Ekkor emberelőnyben a szlovák Peter Ceresnak távolról talált be, és hiába erőlködtek az oroszok, nem sikerült pontot menteniük. A szlovénok - akik áprilisban a magyarok ellenfelei lesznek a budapesti divízió I/A-vb-n - két harmad után kétgólos hátrányban voltak az amerikaiakkal szemben. A 46. percben sikerült a szépítés Jan Urbas révén, az egyik gólpasszos a Fehérváron szereplő Luka Vidmar volt. A hajrában az NHL-t is megjárt Jan Mursak egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás, amelyet a 38. másodpercben Mursak zárt le.gól: Ölvecky (17.), Bakos (18.), Ceresnak (49.), illetve Gavrikov (3.), Kaprizov (5.)hosszabbítás után gól: Urbas (46.), Mursak (59., 61.), illetve O'Neill (18.), Greenway (33.)Megvédte címét a német Tobias Wendl, Tobias Arlt páros a szánkósok férfi kettes számában szerdán a phjongcshangi téli olimpián. A favoritok 88 ezreddel előzték meg a második helyen végzett osztrák párost, Peter Penzet és Georg Fischlert, akik négy évvel ezelőtt Szocsiban csak a 19. helyen zártak. A bronzérem is a németekhez került Toni Eggert és Sascha Benecken révén.olimpiai bajnok: Tobias Wendl, Tobias Arlt (Németország) 1:31.697 perc2. Peter Penz, Georg Fischler (Ausztria) 1:31.7853. Toni Eggert, Sascha Benecken (Németország) 1:31.987Újabb holland aranyérem született gyorskorcsolyában a phjongcshangi téli olimpián: a nők szerdai 1000 méteres versenyét Jorien ter Mors nyerte. A 28 éves győztes 1:13.56 perces olimpiai csúccsal két japán riválisa, a világcsúcstartó Kodaira Nao, illetve Takagi Miho előtt szerezte meg az első helyet. Ter Mors pályafutása harmadik ötkarikás diadalát aratta, Szocsiban első lett 1500 méteren és a csapatversenyben is.A mezőny első felében, azaz nyolc pár után a szintén holland Ireen Wüst állt az élen, aki esetleges végső sikerével minden idők legeredményesebb gyorskorcsolyázója lett volna a hat arannyal rekorder szovjet Lidija Szkoblikovát megelőzve. Wüst a dél-koreai játékokon már egy-egy arany- és ezüstérmet szerzett, de ez a táv túl rövid számára, így meglepetés lett volna, ha hatodszor is olimpiai bajnok lesz -négy ezüst- és egy bronzérme mellett. Ehhez képest, bár lassan kezdett, a táv második felében, ahol a többség elmerevedett, nagyszerűen teljesített, így hosszú időn át vezetett. A jégfelújítást követően - melynek során egy dél-koreai híresség énekelt négy táncos gyűrűjében - a 12. párban elúszott a sporttörténelmi pillanat lehetősége, ugyanis a pályafutását rövidpályás gyorskorcsolyázóként kezdő Ter Mors és versenytársa, az amerikai Brittany Bowe nemcsak gyorsabban kezdett, hanem végig is bírta az őrült tempót, így mindketten Wüst elé kerültek. Ter Mors fantasztikus ideje, amellyel a világ egyik leggyorsabb pályáján, a Salt Lake Cityben felállított olimpiai csúcsot adta át a múltnak, az utolsó két párosig nem forgott veszélyben, noha a Takagi nagyot hajrázva feljött mögé a második helyre.A világcsúcstartó Kodaira fantasztikus iramban kezdett, de az utolsó körben kissé lelassult a mozgása, így nem tudta megjavítani Ter Mors eredményét, csak honfitársát tudta felülmúlni. Az utolsó kettősben a szám világbajnoka, az amerikai Heather Bergsma megközelíteni se tudta a legjobbakat. Ireen Wüstnek végül a kilencedik hellyel kellett beérnie. A Szocsiban még mindkét sportágban versenyző, 1500-on hosszú pályán első, röviden pedig negyedik Ter Mors az ovális pálya belső, szárazföldi részén futott tiszteletkört, míg a két japán a jégen, miközben egyetlen dobossal kiegészülő fúvós zenekar szórakoztatta a publikumot. Gyorskorcsolyában eddig mind az öt aranyérmet a németalföldiek szerezték meg a kangnungi Ovalban.olimpiai bajnok: Jorien ter Mors (Hollandia) 1:13.56 p2. Kodaira Nao (Japán) 1:13.823. Tagaki Miho (Japán) 1:13.98Az előző olimpián ezüstérmes svéd, valamint a Szocsiban bronzérmes brit női curling-válogatott is győzelemmel kezdte a selejtezőt a phjongcshangi téli olimpián. Az első játéknapon a britek a semleges zászló alatt versenyző oroszokat, a svédek pedig a dánokat verték nagyon simán. A címvédő kanadai válogatott csütörtökön lép először jégre.curling, nők, selejtező: Japán-Egyesült Államok 10-5, Nagy-Britannia - Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 10-3, Svédország-Dánia 9-3, Kína-Svájc 7-2Japán válogatottja 4-1-re legyőzte Korea csapatát a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornájának utolsó csoportmeccsén, így győzelemmel búcsúzott a tornától. Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a gyengébb, B csoportban szereplő ázsiai együttesek közül egyik sem jut a negyeddöntőbe.

A tét nélküli mérkőzésen végig a japánok irányítottak, összesen 44-szer lőttek kapura (a koreai egyesített csapat mindössze 13-szor), így megérdemelten nyertek. Ez volt az első ötkarikás győzelmük, a koreaiak pedig első góljukat szerezték. A B csoportból a csoportelső svájciak mellett a svédek jutottak tovább. Az már kedden eldőlt, hogy az A csoportból Kanada és az Egyesült Államok jut közvetlenül az elődöntőbe, míg a harmadik és a negyedik helyen a finnek és az oroszok zárnak.Japán-Korea 4-1 (2-0, 0-1, 2-0), Svájc-Svédország 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)A csoport végeredménye: 1. Svájc 9 pont, 2. Svédország 6, 3. Japán 3, 4. Korea

11.00 - Eric Frenzel megvédte címét északi összetettben

Eric Frenzel

Vatabe Akito

Lukas Klapfer

08.55 - Elhalasztva a biatlon is

07.08 - Svájc nyerte a veretlenek csatáját

06.20 - A világbajnok kínai páros vezet a rövid program után

Szuj Ven-csing, Han Cung

Meagan Duhamel, Eric Radford

Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov

05.52 - Győzelemmel kezdtek a címvédő kanadaiak a férfi curlingben

04.42 - Shaun White harmadszor a félcső olimpiai bajnoka

Shaun White

Hirano Ajumu

Scotty James

04.04 - Péntekre halasztották a női műlesiklást

03.18 - Csúszik a női műlesiklás rajtja

A címvédő németsikerét hozta a férfi északi összetett szerdai normálsáncos versenye a phjongcshangi téli olimpián. A 29 éves versenyző a síugrás után az ötödik helyről várta a 10 kilométeres sífutó távot, hátránya 36 másodperc volt az ugrásban első osztrák Franz-Josef Rehrl-lel szemben. Frenzel a kezdetektől fogva nagy tempóban futott, négy kilométernél már az élbollyal együtt haladt, s végül nagyot hajrázva, összességében simán védte meg olimpiai elsőségét. A második helyen - csakúgy, mint négy éve Szocsiban - a japánvégzett, míg a dobogó harmadik fokára az osztrákállhatott fel. A síugrásban első Rehrl végül több mint másfél perces hátránnyal a 13. helyen ért célba.olimpiai bajnok: Eric Frenzel (Németország) 24:51.4 perc (síugrás: 121,7 pont/sífutás: 24:51.4 perc)2. Vatabe Akito (Japán) 4.8 másodperc hátrány (123,7/24:56.2 p)3. Lukas Klapfer (Ausztria) 18.1 másodperc hátrány (122,6/25:09.5 p)Közben a szkeletonosok is edzenek: köztük a ghánai Akwasi Frimpong is.A nagy szél miatt csütörtökre halasztották a női sílövők 15 kilométeres egyéni indításos versenyét a phjongcshangi téli olimpián. A szervezők közlése szerint a verseny új időpontja csütörtök, magyar idő szerint 6.15 óra. Aznap rendezik a férfiak hasonló, 20 kilométeres versenyszámát is, magyar idő szerint délben. Ez már nem az első verseny, amit a rossz idő miatt el kellett halasztani: alpesi síben a férfi lesiklást, a női óriásműlesiklást és műlesiklást is elnapolták a nagy szél miatt.A svájci együttes 2-1-re győzött az eddig hozzá hasonlóan veretlen svéd válogatott ellen, így megnyerte a B csoportot a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornáján. A svájciak sikere azt jelenti, hogy a negyeddöntőben az A jelű, erősebb csoport negyedik helyezettjével játszhatnak majd, míg a második svédek a másik négyes harmadikjával csapnak össze az elődöntőért. Az már kedden eldőlt, hogy az A csoportból Kanada és az Egyesült Államok jut közvetlenül az elődöntőbe, míg a harmadik és a negyedik helyen a finnek és az oroszok zárnak.A végső sorrend a csoport csütörtöki zárónapján alakul ki.Svájc-Svédország 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)később: Korea-Japán 8.40A világbajnoki címvédő kínaikettős volt a legjobb a műkorcsolyázók párosversenyének rövid programjában, ám csak minimális előnnyel várhatja a csütörtöki kűrt a phjongcshangi téli olimpián. A kínai duó az utolsó előtti négyes csoportban mutatta be programját szerdán, s a tökéletes kivitelezésre egészen magas, 82,39 pontot kapott. Az ázsiai kettős ugyan láthatóan nagyon örült az eredménynek, ám azt még nem tudhatta, hogy a kimagasló futás elég lesz-e az első helyhez, s ha igen, mekkora előnnyel készülhet majd a kűrre. Akkor viszont már kifejezetten bizakodhattak a kínai versenyzők, amikor előbb a 2015-ben és 2016-ban is vb-első - itt csapatban már aranyérmes - kanadaipáros, majd a legnagyobb riválisuknak számító, 2017-es világbajnoki második német Aliona Savchenko, Bruno Massot duó is közel hat ponttal maradt el tőlük. A kűrt mindezek ellenére mégsem kezdhetik majd megnyugtató előnnyel, mivel az oroszpár hozzájuk hasonló, fantasztikus futást produkált, s csupán 71 századdal kapott kevesebb pontot a zsűritől.1. Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 82,39 pont2. Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov (Oroszország) 81,683. Meagan Duhamel, Eric Radford (Kanada) 76,82A címvédő kanadai férfi curling-válogatott 5-3-as győzelmet aratott a selejtező nyitányán a phjongcshangi téli olimpián. A kanadai együttes Olaszország legjobbjai ellen kezdte meg szereplését a játékokon, s kiélezett küzdelem végén tudott győzni. A férfiaknak szerdán további négy mérkőzést rendeznek, így a most pihenő Japán és Norvég csapat is bemutatkozik.Nagy-Britannia - Svájc 6-5, Kanada-Olaszország 5-3, Egyesült Államok-Koreai Köztársaság 11-7, Svédország-Dánia 9-5: Kanada - Nagy-Britannia 12.05 Koreai Köztársaság-Svédország 12.05 Svájc-Olaszország 12.05 Norvégia-Japán 12.05A 2006-os torinói és a 2010-es vancouveri olimpia után az amerikaiPhjongcshangban is megnyerte a férfi hódeszkások félcső számát, egyúttal az Egyesült Államok 100. aranyát szerezte meg a téli játékok történetében. A 31 éves sportoló rendkívül kiélezett és színvonalas döntőben szerezte meg az első helyet szerdán. A fináléban mind a 12 résztvevő három csúszást mutatott be, s a végelszámolásnál mindenkinek a legjobb pontszámát vették figyelembe.A keddi selejtezőből első helyen bejutott amerikai minden sorozatnak az utolsó indulója volt, s már rögtön elsőre remek gyakorlatot mutatott be. White 94,25 ponttal egyből az élre ugrott, a második körben azonban a négy éve Szocsiban ezüstérmes japán95,25 pontot ért el, s mivel az amerikai ebben a körben hibázott, ő várhatta első helyről a zárókört. Az utolsó menetben ugyan több versenyző is javítani tudott, az élen állókhoz azonban senki sem fért közel, így Hirano az első helyen volt, amikor lecsúszott. Javítani viszont nem sikerült neki, miután két ugrásánál is elrontotta a leérkezést. Utána, utolsó előtti indulóként a harmadik helyen álló ausztrálkövetkezett, ám ő is hibázott. Ezek után jött a sportág első számú alakja, aki remekül kezelte a helyzetet, s színvonalas gyakorlatát tökéletes stílusban, hiba nélkül mutatta be. A pontozók néhány perces gondolkodás után 97,75 pontra értékelték a produkciót, ami White aranyérmét jelentette. A második szakaszt egy ijesztő balesetet szakította meg néhány percre, ugyanis a mindössze 16 éves japán Tocuka Juto második ugrásánál a félcső peremére érkezett és óriásit esett. A fiatal hódeszkást, aki láthatólag fájdalmakkal küzdött a balesetet követően, hordágyon szállították el a pályáról.olimpiai bajnok: Shaun White (Amerikai Egyesült Államok) 97,75 pont2. Hirano Ajumu (Japán) 95,253. Scotty James (Ausztrália) 92,00Az erős szél miatt előbb folyamatosan csúsztatták a női műlesiklás rajtját a szervezők a phjongcshangi téli olimpia szerdai napján, végül másfél óra várakozás után péntekre halasztották az viadalt. A magyar idő szerint 2.15 órára kiírt startot előbb 30 perccel halasztották el, majd mivel a szél nem csillapodott, újabb egy órával tolták ki a kezdési időpontot. Az időjárás később sem lett kegyesebb, így két nappal később rendezik meg a számot, amelyben Hozmann Szonja és Maróty Mariann révén két magyar is érdekelt. A dél-koreai játékokon immár a harmadik alpesi számot kellett elnapolni: vasárnap Dzsongszonban a férfi lesiklást, aztán hétfőn Phjongcshangban a női óriás-műlesiklást nem tudták lebonyolítani az erős szél miatt. Ezúttal a széllökések mellett hószállingózás is nehezítette a futamok megtartását. Kedden a férfi kombinációt sikerült megrendezni.Az erős szél miatt legalább másfél órával elhalasztották a női műlesiklás első futamának rajtját a phjongcshangi téli olimpián. A női alpesi sízők bemutatkozására a mostani játékokon így legkorábban magyar idő szerint 3.45-kor kerülhet sor. A számban két magyar, Hozmann Szonja és Maróty Mariann indul.

Korábban

A phjongcshangi téli olimpia egyik legnagyobb sztárja és legeredményesebb sportolója lehet Mikaela Shiffrin, aki - a női óriás-műlesiklás hétfői halasztása miatt - szerdán műlesiklásban mutatkozik be a dél-koreai játékokon. Az amerikai síző úgy vezeti a világkupát összetettben, hogy nagyjából dupla annyi pontja van, mint a második helyezettnek, pedig a sorozat legutóbbi állomásait kihagyta az olimpia miatt. A még mindig csak 22 éves sportolónak ráadásul ez a szám a legnagyobb erőssége, amelyben címvédőként áll rajthoz. Ebben az idényben a szakági versenyeken is kiemelkedő volt, hat győzelme mellett egy második helye is van. Ha nem esik ki a két futam egyikében, akkor nehéz elképzelni, hogy más nyakába akasszák az aranyérmet. A számban induló magyaroknak, Hozmann Szonjának és Maróty Mariannak nem lehetnek vérmes reményei.A hollandok kiváló gyorskorcsolyázója, Ireen Wüst viszont nem most kezdi a medálgyűjtést, ő már egy-egy arany és ezüst birtokosa. Előbb 3000 méteren második, majd 1500 méteren első lett, szerdán pedig 1000 méteren indul. Ha győz, ő lesz minden idők legeredményesebbje a sportágban. Tíz olimpiai érmével így is egyedüli rekorder, de hat aranyával még a szovjet Lidija Szkoblikova a csúcstartó. Wüst öt aranynál, négy ezüstnél és egy bronznál tart. Egyik nagy riválisa honfitársa, a rövid és hosszú pályán is sikeres Jorien ter Mors lehet, aki négy évvel ezelőtt Szocsiban 1500-on nyert. A szakágban eddig mind a négy aranyérem a hollandokhoz került.A sílövőknél a női 15 kilométeres egyéni számra kerül sor, amelyben a német Laura Dahlmeier a favorit az előző két verseny megnyerése után. Harmadik sikerével jó eséllyel lehetne Phjongcshang legeredményesebb sportolója is. Ugyanakkor ez a legkiszámíthatatlanabb szám, mivel itt a lövészetnél büntetőkör helyett büntetőperc jár céltévesztés esetén. Ahódeszkások csúcsszámának, a félcsőnek is szerdán lesz a döntője. Ebben a versenyszámban indul az amerikai Shaun White, akit sokan minden idők legjobb hódeszkásának tartanak. Torinóban és Vancouverben is fölényesen győzött, ugyanakkor Szocsiban nem állt dobogóra. Ezúttal a selejtező mindkét csúszásában a legjobbnak bizonyult.Északi összetettben is megkezdik a versenyeket a normálsáncos viadallal, amely a jobb sífutóknak kedvez. A legnagyobb esélyesek közé a japán Akito Watabe és a norvég Jan Schmid tartozik, mivel a legutóbbi hét vk-versenyen csak ők győztek.Szintén elrajtol a férfi jégkorongtorna, az első napon szlovák-orosz és amerikai-szlovén meccset rendeznek. A férfi ketteseknél szánkóban - mint mindig - a németek a favoritok. Szerdán hat számban avatnak bajnokot.