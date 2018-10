Életre szóló kötődések

85 évesen is örök szerelmével, a futball-labdával.

Pálfi Antal (jobbra) fénykorában a balszélen.

Ha becsületes nevén mutatkozik be, kevesen tudják, kiről van szó, Pálfi „Totó"-ként azonban már ismerősen csenghet a neve. Főként az idősebbek és a futballszurkolók körében.– Amióta az eszemet tudom, mindenki így szólít, de az okát nem tudom. Arra tippelek, a Totó a Tóni egyik becézett változata lehet, de egy biztos, hogy semmi köze az ismert szerencsejátékhoz – kezdi mosolyogva Pálfi Antal, a csapat volt villámléptű balszélsője.Tősgyökeres győri, Gyárvárosban, az Aradi utcában (napjainkban Nagysándor József utca) született, nem messze a jelenlegi ETO-stadiontól. A városrész megyei osztályú klubjában kezdett futballozni, majd révais diákként átigazolta a vagongyári egylet.– Még érettségi előtt, 1951-ben bemutatkozhattam az NB I-ben. Baróti Lajos volt az edzőnk és egy Budapesti Dózsa elleni hazai meccsen állított a kezdőcsapatba. Az ellenfelem a válogatott jobbhátvéd, Balogh II volt. Kettő-kettes döntetlenre végeztünk. Szívesen emlékszem az első gólomra is, azt a Budapesti Honvédnak lőttem, szintén abban az esztendőben. Egy későbbi újpesti összecsapásra is jó szívvel gondolok, a Megyeri úton akkor nyert először az ETO, a három gólunkból kettőt én lőttem Henni Gézának.A fényképeket nézegetve felötlik egy népligeti mérkőzés emléke, azon 2–1-re győzték le a fénykorát élő, Puskással, Bozsikkal felálló Honvédot. Pálfi megjegyzi: nekik általában jól ment a foci a nagy hírű fővárosi csapat ellen.A születésnapi ajándékok közül minden bizonnyal a tizenkilencedikre „kapott" az egyik legmaradandóbb számára, mert azt egy B válogatottsággal ünnepelhette.– Majdnem napra pontosan a születésnapomon, 1952. október 19-én játszottunk Brünnben. Óriási megtiszteltetésnek éreztem, hogy bekerültem a csapatba, mert a magyar foci akkor volt a zeniten, minden posztra több játékos közül lehetett választani. A legjobbak között szinte csak világklasszisok léptek pályára. Lámpalázas voltam és sajnos nem ment jól a játék, így Sós Károly edző jogosan cserélt le a szünetben, a helyemre a Vasasból Csordás Lajos állt be.Azt mondja magáról, a gyorsaság mellett a technikás megoldások tartoztak az erényei közé, a keménység és a jó fejjáték azonban hiányzott a repertoárjából.– Palotai Jancsival és Karcsival együtt 1956-ban disszidáltunk – vagy nem is tudom, most hogyan kell mondani – Németországba. Freiburgban futballoztunk az NB II-es csapatban, mivel nem jutottunk fel az első osztályba különböző körülmények miatt, 1958-ban úgy döntöttünk, hogy hazatérünk. Itthon nem esett bántódásunk, az ETO-ban folytattam a játékot Karcsival együtt. Kint megtapasztaltam, hogy szakmát kell szerezni, mert csak a futballból nem lehet megélni. Ezért beiratkoztam a villamosipari technikumba, ez viszont azzal járt, hogy bár 1963-ig az első csapat keretéhez tartoztam, de a végén már kevesebbet játszottam. Hidegkuti Nándinál nem is kaptam lehetőséget, így nem voltam tagja a bajnokcsapatnak sem.Edzősködni kezdett, a Győri Dózsánál dolgozott 1967-től ’71-ig, fél szezonban az NB I/B-s együttest is irányította. Aztán az Élelmiszer SE következett, majd húsz esztendőn át az ETO-nál dolgozott, többnyire valamelyik ifjúsági csapat edzőjeként. Egy évig az NB I-es gárdát is vezette, de az eredménytelenség miatt lemondott és felbontották kétéves szerződését. Ahogy korosodott, úgy hagyott fel az edzősködéssel.– Harmincnyolc évet dolgoztam a vagongyárban – itthon csak ez az egy munkahelyem volt –, több mint harminc évet töltöttem az ETO-ban, ezek egy életre szóló kötődést jelentenek számomra. Sokat köszönhetek a családnak, mindig biztos hátteret jelentett számomra – említi befejezésül Pálfi Antal, aki ma ünnepli a 85. születésnapját. Ezzel a dobogó harmadik fokát foglalja el az élő ETO-játékosok rangsorában. Előtte Cseh Imre (92) és az áprilisi születésű Borbély József (85) áll.