Életem nagy ötlete: kipróbáltam a tandemugrást! - videó

Mikor jött a lehetőség, nem volt kérdés, hogy kipróbáljam az ejtőernyős tandemugrást. És ez – hosszú ideig tartó álmodozás után – Portugáliában, Évorán ért utol. Szóval az amúgy sem hétköznapi élményt még megfűszerezte, hogy az instruktor, akivel együtt ugrottam, más nyelven beszélt.A minireptéren sokat kellett várakozni, szóval volt időm mindent ezerszer lefotózni és jól megfigyelni az előttem ugrókat, hogy legyen valami fogalmam az elképzelhetetlen érzésről – amikor egy ember repül.Nem féltem vagy izgultam, főleg mert fel sem fogtam, mi jön most. Még akkor sem, amikor felöltöztettek a kezeslábasba, rám adták a karabinereket, szíjakat, kapcsokat és bemutatták a tandempartneremet.Aztán jött az elméleti oktatás: nagyjából öt perc alatt elmagyarázták, mire lesz szükségem az életben maradáshoz. És a legfontosabb lecke az volt: mosolyogj, mert az élet mindig szebb egy mosollyal. De hogy mégis hogy néz ki egy ilyen tandemugrás és mi a feladata annak, aki minden előzetes ismeret nélkül rábízza magát egy – bízzunk benne, hogy – tapasztalt ejtőernyősre, arról itt adunk egy rövid összefoglalót: először is el kellett felejtenem mindent, amit a filmekből és ejtőernyős videókból tudni véltem erről az extrém sportról.Egymás mögött két sorban ültünk az apró repülőben a többi bátor vállalkozóval együtt. A hely olyan kicsi volt, hogy épp csak nem a pilóta ölében volt az utolsó ejtőernyős széke.Aztán biztonságosan magukhoz rögzítették a kezdőket az instruktorok – és ez még semmi! Ezután térden csúszva kellett elkecmeregni a nyitott ajtóhoz, ahol süvített be a szél. Ez volt az a pillanat, amikor először kipillantottam a felhőkkel tarkított világra alattunk és megfordult a fejemben, hogy ez talán mégsem életem nagy ötlete – de ilyenkor már késő hezitálni.Az ugrás pillanata volt talán a legijesztőbb. Nem vagyok benne biztos, hogy ha az instruktor nem löki el magát, én meg mertem volna tenni. Mert ott érzi először az ember, hogy most mi is jön: zuhanás, minden kapaszkodás nélkül.Az első néhány pillanatban talán senkinek nincs lélekjelenléte körülnézni a 4200 méteres magasságban, amikor 250 km/h-s sebességgel süvít lefelé, a föld felé – nekem sem volt. Akkor a szabadesés élménye minden mást maga mögé utasított. A nagyjából egyperces zuhanás óráknak tűnt, aztán az ejtőernyő erős rántása zökkentett ki az ámulatból.

Pontozás

Élmény: 10/8 – El kell ismernem, hogy az ejtőernyős ugrásom nagyjából öt percének voltak olyan pillanatai, amikor szívesen visszamásztam volna a repülőre. A földet érés után viszont az egyetlen kérdésem az volt, hogy mikor mehetek megint.

Veszélyesség: 10/7 – Mivel egy tapasztalt instruktorra bíztam magamat, nem volt nagy kockázat. A hetest inkább a félelem miatt adom – mert akármilyen bátran is vág bele az ember, legalább akkor félni fog, amikor el kell engedni a repülő falát.

Ajánljuk: 10/6 – A félősebbeknek inkább egy lidércnyomás lehet a zuhanás. De aki belevág, az nem valószínű, hogy meg fogja bánni.

Ár/érték: 10/8 – Azért meg kell fizetni az árát. Bár Évorán valamivel jobban jártam, de a videóért például még így is plusz 60 eurót kellett fizetnem. Viszont valami olyanra költjük a pénzt, amit nem fogunk soha kidobni vagy elveszíteni.

A kellemesebb ereszkedés alatt aztán már én is kihasználtam az alkalmat, hogy felülről nézzem meg Évorát. Közben egy felhőn is áthaladtunk instruktorommal: a hirtelen eltűnés a fehér ködben, majd az előbukkanás olyan volt, mintha egy hatalmas kéz eltakarta volna előlünk a világot.Akkor viszont nem biztos, hogy jó ötlet volt hallgatni az instruktorra, amikor egy rövid időre átadta az ejtőernyő irányítását és arra kért, jó erősen húzzam le az egyik oldalon: a 360 fokos pörgés a levegőben ezerszer szédítőbb élmény volt, mint bármi, amit a földön, két lábon állva művelni lehet. A gyomorforgató csavarra – szégyen, nem szégyen – hangos sikítással reagáltam.Ezek után a földet érés már szinte gyerekjáték volt – hiszen az oktató elvégezte a dolog nehezét, nekem csak felhúzott lábbal meg kellett várnom, hogy megérkezzünk, aztán felállni és megköszönni az utazást. És persze újra vigyorogni és integetni a kamerába.Az „ejtőernyős-diploma" pedig, amit kaptam, itthon, Magyarországon a falról emlékeztet az érzésre, amit átéltem a magasban.Ruha: Igazából szinte bármiben lehet ugrani, lényeg, hogy kényelmes legyen az öltözék. Ékszereket, órát és hasonlókat egyébként is lent kell hagyni.Bátorság: Csak elhatározás kell hozzá és bizalom az instruktorban. Szóval ha kedvet kaptak az ugráshoz, szedjék össze minden bátorságukat és a következő születésnapot, évfordulót ünnepeljék rendhagyóan.Hol: A neten érdemes rákeresni, hol van a közelben lehetőség tandemugrásra és mennyiért. Az árak összehasonlításával spórolhatnak. Arra is figyeljen, milyen magasról ugornának: 4200 méterről nagyjából egy percig csukott ejtőernyővel zuhannak.