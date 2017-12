Együtt az MKC-család - 1,3 millió Ft gyűlt össze az elhunyt tanár családjának

A rendezvényen a teljes utánpótlás képviseltette magát. Nagyjából 170 játékos, a klub elnöksége, a támogatók és a mosonmagyaróvári városvezetés is ott volt az UFM Arénában tartott ünnepségen.



A programok sorát a Pulzus TSE táncosai nyitották, majd a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai adták elő karácsonyi műsorukat. Ezt követően az MKC elnöke, Horváth Cs. Attila értékelte az elmúlt fél évet.



"Nagy köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segített stabilizálni a klub helyzetét. Komoly összefogásra volt szükség a háttérben, és ehhez szerencsére hamar megtaláltuk a partnereinket. A városvezetés, a támogatók, a szurkolók, az elnökség és persze a szülők is sokat tettek az egyesületért. Örülünk, hogy a felnőttek őszi elsőként zártak az NB I/B Nyugati csoportjában. A célunk továbbra is ugyanaz, meg kell nyernünk a bajnokságot, hiszen ennek a csapatnak az NB I-ben a helye" – mondta Horváth Cs. Attila.



Dr. Árvay István Mosonmagyaróvár polgármestere beszédében hangsúlyozta, 5 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy ilyen komoly klubja lesz a városnak. "Örülünk, hogy népszerű a csapat és sokan látogatják a mérkőzéseket, ez is azt bizonyítja, hogy van igény a profi sportra Mosonmagyaróváron. Emellett az is fontos, hogy egyre bővül a klub utánpótlásbázisa, így remélhetőleg néhány év múlva már mosonmagyaróvári játékosok is lesznek a felnőttek között. Az UFM Arénában otthonra talált a kézilabda, büszkék vagyunk az egész létesítményre. Számításaink szerint az átadás óta 28 000 ember sportolt már itt, ez pedig alátámasztja azokat az erőfeszítéseink, amelyeket a csarnok megépítésekor tettünk."



Bognár Róbert az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője és klub utánpótlás szakmai igazgatója a jövőbeni tervekről is beszélt. "Igyekszünk folyamatosan növelni a gyerekek számát az MKC-nál. Az a célunk, hogy a kicsik megszeressék a kézilabdát, és jól érezzék itt magukat. Ebben óriási szerepe van az edzőknek. Az első fél évben több területen is komoly eredményeket értünk el. Megkerestük a mosonmagyaróvári iskolákat, felvettük a kapcsolatot a környékbeli klubokkal, toborzót tartottunk. Ezeket a dolgokat folytatni fogjuk, és tovább erősítjük a klub hátterét" – mondta Bognár Róbert, aki azt is elmondta, hogy a szezon végén bajnoki címet és feljutást szeretne ünnepelni a felnőtt csapattal.



A karácsonyi ünnepségen természetesen minden játékost megajándékozott az MKC Jézuskája és külön díjazták az utánpótlás korosztályok legjobbjait is. Horváth Réka, Fazekas Lilla, Schuttovits Kamilla, Tolnai Fanni, Uzonyi-Varga Adél, Trestyén Bea és Oláh Bella is külön elismerésben részesült. Az MKC legkiemelkedőbben teljesítő utánpótlás játékosa pedig Szalai Zsuzsanna lett, aki ráadásként a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott a Budaörs elleni emlékmeccsen.



A Keresztély Kornél emlékére rendezett találkozó remek hangulatban, telt ház előtt zajlott. A szurkolók és a csapatok összefogásának eredményeként az árverésekből, a jegyeladásokból és a felajánlásokból több mint 1.300.000 Ft gyűlt össze, amelyet az MKC vezetése Kornél családjának ajánlott fel. A találkozót 30-28-ra a Budaörs nyerte. Az óvári kézisek számára most egy kis pihenő következik, a bajnoki küzdelmek februárban folytatódnak.