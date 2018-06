Egyszerű a képlet, pontot kell szereznie Schmeicheléknek: Dánia-Franciaország élőben 16 órától

Dánia-Franciaország

C csoport, 3. forduló, Moszkva (Luzsnyiki Stadion), játékvezető: Sandro Ricci (brazil)



Dánia: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney - Martin Braithwaite, Christian Eriksen, Pione Sisto - Nicolai Jörgensen



Franciaország: Steve Mandanda - Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembé, Lucas Hernandez - NíGolo Kanté, Steven Nzonzi - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Thomas Lemar - Olivier Giroud



A dán csapat egyértelműen nyomás alatt fog játszani kedden Moszkvában, ugyanakkor jó esélye van a továbbjutásra, különösen annak fényében, hogy a kiváló erőkből álló franciáknak is "jó" a döntetlen, hiszen azzal megnyernék a csoportot.



Ugyanakkor nem valószínű, hogy Franciaország békés döntetlenre játszana, s veszélyeztetne egy esetleges vereséget, ugyanis számára nagyon fontos, hogy elkerülje a 16 között az eddig imponálóan szereplő - Argentínát 3-0-ra verő - horvát csapatot, mely minden bizonnyal a D jelű négyes élén végez majd. Ráadásul a dán szövetségi kapitány, Age Hareide még májusban tett arról, hogy a keddi rivális kellően feltüzelve lépjen pályára együttese ellen, amikor úgy jellemezte a francia nemzeti csapatot, hogy "semmi különös".



"Beszélgettünk erről egymás között, s mindannyian meg akarjuk mutatni neki, hogy tévedett" - mondta a középpályás Corentin Tolisso.



Paul Pogbának ráadásul külön is odaszúrt a dán szakember, amikor a sűrű hajnyírásaira tett megjegyzést.



"Akár vörösre is festethetném a hajamat. De komolyan, majd beszélnek inkább a tetteink a pályán" - reagált nevetve a Manchester United középpályása, aki viszont Tolissóhoz hasonlóan nagyon fontosnak nevezte, hogy csapata ne a horvátokkal találkozzon a folytatásban.



Didier Deschamps szövetségi kapitánynak ugyanakkor a keddi összeállításnál azt is figyelembe kell vennie, hogy három játékosa, Tolisso, Pogba és Blaise Matuidi is kapott már sárga lapot a vb-n, márpedig az újabb hasonló figyelmeztetés egy mérkőzésre szóló eltiltással járna, s abban az esetben a nyolcaddöntőben nem számolhatna velük.



A dánoknál az egyaránt alapember Thomas Delaney és Pione Sisto jár hasonló cipőben, ám az szinte kizárt, hogy emiatt kihagyná őket a csapatból Hareide kapitány.



Dánia még akkor is továbbjuthat, ha kikap, Ausztrália pedig nem nyer a már biztos búcsúzó Peru ellen.



Amennyiben ausztrál győzelemmel és dán vereséggel zárulnak a keddi meccsek, a két gárda között elsősorban a gólarány, majd a több rúgott gól rangsorol. Ha ezek megegyeznek - mivel egymással döntetlent játszottak - az úgynevezett fair play-pontok (sárga és piros lapok) alapján dől el a továbbjutó.



Az első két mérkőzésen mutatottnál okosabb játékot tervez a franciák ellen Age Hareide, az oroszországi világbajnokságon szereplő dán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.



Ezzel nem arra utalt a hétfői hivatalos sajtótájékoztatón, hogy Peru 1-0-s legyőzése és az ausztrálok elleni 1-1 alkalmával bután futballozott volna csapata, hanem arra, hogy a két győzelemmel élen álló, sztárjátékosok alkotta francia együttessel szemben nem vállalhatnak fel nyílt támadójátékot.



"Óvatosabbak leszünk. Nem hagyhatunk nagy területet a védőink mögött, mert ha elveszítjük a labdát, nagy lehetőség nyílik ellenfelünk számára. Bölcsebben, okosabban kell futballoznunk" - fogalmazott a norvég tréner.



Az oroszországi világbajnokság C csoportjának keddi zárásán a már továbbjutott franciák számára az első hely, a dánoknak pedig - akik győzelemmel megelőzhetik soron következő ellenfelüket - a nyolcaddöntős részvétel biztosítása a cél.



Hareidét megpróbálták szembesíteni egyik korábbi nyilatkozatával, melyben a francia válogatottról nem túl hízelgően beszélt. Erre előbb úgy reagált, hogy szavait kiragadták a szövegkörnyezetből, mert ő az 1998-ban világbajnok - szerinte az eddigi legjobb - francia csapathoz hasonlította a mostanit, másodjára pedig, amikor ismét neki szegezték, hogy akkor végül is milyennek is tartja a francia válogatottat, a játékosok egyéni kvalitásait emelte ki, a csapatjátékról nem ejtett szót.



A tréner hangsúlyozta: hisznek benne, hogy nyolcaddöntőbe jutnak, amihez egy döntetlen is elég lenne ugyan, de ezzel nem lehet pályára küldeni a csapatot.



"Ha ilyen gondolat van a fejekben, a játékosok passzívakká válhatnak" - vélekedett.



Elárulta, hogy követik majd a Peru-Ausztrália mérkőzés alakulását.



"A kollégám révén lesznek információink, azokat a félidőben meg is beszéljük, de nem biztos, hogy a játékosokkal is közöljük" - tette hozzá. A másik eredménynek csak akkor lesz jelentősége, hogy ha a dánok vesztésre állnak.



Christian Eriksen, dán válogatott sztárjátékosa, aki 18 évesen ott volt már a 2010-es vb-n is, úgy fogalmazott: nagyszerű lenne, ha összejönne a nyolcaddöntőbe jutás.



"A franciák nyilván elsők szeretnének lenni, de nekünk a saját kezünkben van a sorsunk és tovább akarunk jutni" - hangsúlyozta.



A kapus Kasper Schmeichel, a dánokkal 1992-ben Európa-bajnok, a Manchester Uniteddel Bajnokok Ligája-győztes Peter Schmeichel fia arról beszélt, hogy akár már hat pontjuk is lehetne, de ha előre beígérik nekik a négyet az első két mérkőzésre, akkor azt aláírták volna.



Arra a felvetésre pedig, hogy érez-e magán bármiféle nyomást az apja öröksége miatt, nemmel felelt, s határozott válaszával némi derültséget okozott a teremben.