Egyre jobb ez a belga csapat: Brazília - Belgium 1-2

Brazília-Belgium 1-2 (0-2) Kazany, játékvezető: Milorad Mazic (szerb)



Brazília: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Fernandinho, Paulinho (R. Augusto), Philippe Coutinho - Willian (Firmino 46'), Gabriel Jesus (Costa 58'), Neymar



Belgium: Thibaut Courtois - Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld - Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Nacer Chadli (Vermaelen 83') - Marouane Fellaini, Romelu Lukaku (Tielemans 87'), Eden Hazard



Gólszerző: R. Augusto (76'), ill. Fernandinho (13' öngól), De Bruyne (31')

Sárga lap: Fernandinho (85'), Fagner (90'), ill. Alderweireld (47'), Meaunier (71')







1. perc Elkezdődik a meccs. 8. perc Brazil szöglet után Thiago Silva másfél méterről a kapufát találja el. Aztán helyzet a túloldalon is, az első lövés a blokkról jön ki, aztán az ismétlés centikkel megy mellé. 10. perc Újabb brazil helyzet: előbb tömegjelenet után sikerül a kapu előteréből tisztázni a védőknek, a szöglet után pedig Paulinho nem találja el a labdát jó, noha senki sem zavarta az ötösön. 13. perc Vezet Belgium! Egy jobboldali Chadli-szöglet után az ötös bal sarkánál egymást zavarja két brazil védő, Fernandinho válláról pedig a kapuba pattan a labda. 0-1 15. perc Elképesztő helyzet a túloldalon: Courtois üti ki a jobbról érkező beadást, aztán Neymar passza után kell a kapu közeléből tisztázni. 19. perc Coutinho lövését fogja Courtois. 23. perc Lukaku egy kis biciklicselezés után kioszt egy kötényt Mirandának a tizenhatoson belül, Thiago Silvának kellett mentenie. 26. perc Marcelo lapos és erős lövése Courtios-n nem fog ki. Bár a labda azért kijön a belga kapusról, de a védelem ki tudja segíteni. 30. perc Willian szöglete után Fernandinho lövését blokkolja Witsel, aztán Neymarét is. 31. perc Az újabb brazil szöglet után kontráznak a belgák. De még hogy! Lukaku cselezgeti át magát a brazil térfélre, aztán passzol a jobb oldalon érkező De Bruyne-nek, aki tol egyet a labdán, majd 16-ról a hosszú alsóba lő. 0-2 36. perc Teljesen üresen fejelhet egy beadás után az ötösről Gabriel Jesus, de nem találja el a kaput. Rengeteg helyzete van a braziloknak is, de eddig nem találtak a kapuba. 37. perc Egy belga védőn megpattanó labdát üt ki a rövid felső elől szögletre Courtois. Aztán megint munkában a belga hálóőr Courtois csavarodó lövését tolja ki bravúrral. 38. perc Micsoda ellentámadás! Pillanatok alatt helyzetbe kerülnek a belgák, a végén a sarkazás már nem pontos, így nem lesz lövés a végén. 41. perc De Bruyne 18-ról rúghat szabadrúgást, Alisson tolja kapu fölé a léc alá tartó labdát. 42. perc Szöglet után Kompany sarokkal (!!!) a rövid alsóba próbál betalálni, Alisson véd. 45+2. perc Vége az első félidőnek. Ez eddig a belgák napja. 46. perc Csere a félidőben a braziloknál: Willian helyett Firmino folytatja. 47. perc Alderweireld kap sárgát. 49. perc A betömörült belga védők ellen tehetetlenek a brazilok, megint egy kontra lesz a vége, aminek a végén ismét Miranda és Lukaku kerül szembe egymással. Ezúttal nem tud elmenni a belga a brazil mellett, így Alisson a kapujából kilépve felveszi a labdát. 53. perc Neymar esik el egy cselsorozat után a tizenhatoson belül. A játékvezető nem ítél büntetőt. 54. perc A visszajátszás alapján még Neymar örülhet, hogy ezért a műesésért nem kapott sárgát. 56. perc Megint büntetőgyanús az eset. G. Jesus ütközött Kompanyval az ötösön belül. A visszajátszás alapján erre nem adnék büntetőt. A moszkvaiak is így gondolják. 58. perc Costa jön G. Jesus helyére. 59. perc Neymar ellenszerét Meunier-nek hívják. Nem tudja kicselezni a brazil a belgát, aki nem mellesleg klubtársa a PSG-ben. 62. perc Megint egy belga kontra okoz veszélyt: Hazard lő végül mellé. A túloldalon Costa lövését üti ki a mezőnybe Courtois, épp egy brazil lábára, aki nem számított erre, így hát nincs újabb lövés. 68. perc Ápolás miatt áll a játék. 71. perc Meaunier ezúttal egy sárga lapot érő belépővel állítja meg Neymart. Belga továbbjutás esetén nem játszhat a következő meccsen. 72. perc Costa 22-ről lő. Courtois véd. 73. perc Paulinho helyére Renato Augusto érkezik. Ezzel Brazília mindhárom cseréjét kihasználta. Belgium még nem cserélt. 75. perc Costa megint lövéssel próbálkozik, Courtois bravúrral véd, aztán a védők is segítenek neki a takarításban. 76. perc Coutinho beadását a csereként beállt R. Augusto fejeli a 11-es pont környékéről a kapuba. 1-2 78. perc Neymar lesgyanús helyzetben kap labdát, a passzát Firmino fordulás után tüzeli kapu fölé. 80. perc Rég támadtak a belgák, most négyen viszik három ellen a kontrát, Hazard passza végül rövid. 81. perc R. Augusto a fejesgólja után lábbal is betalálhatott volna, ha 17-ről eltalálta volna a kaput. De mellé szállt a lövése. 83. perc Az első belga csere: Chadlit Vermaelen váltja. 84. perc Szép brazil akció végén Neymar passzát Coutinho lövi a lelátóra. 85. perc Fernandinho kap sárgát, miután hátulról elgázolja Hazard-t. 87. perc Tielemans jön Lukaku helyére. 90. perc Fagner rúgja fel Hazard-t, ez is sárga. 90+1. perc 5 perc a hosszabbítás. Mindjárt az elején egy kis izgalom: Neymar nem tud fejelni a tizenhatoson belül. Előtte belekaptak a szemébe. Nincs büntető ezúttal sem. 90+3. perc Végre labdát szerez Belgium, Hazard úgy dönt, hogy minél többet van nála a labda, annál jobb. Egy kis cselezgetés után ki is harcol egy szabadrúgást a brazil térfélen. 90+4. perc Neymar 20 méterről leadott lövését a Courtois üti kapu fölé. 90+5. perc A szöglethez Alisson is előrejön, de hiába. 90+6. perc Vége. Brazíliával az utolsó nem európai csapat is kiesett, mert Belgium jut az elődöntőbe.

Az eddigi legnagyobb feladat vár a belga aranygenerációra pénteken, amikor a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében megmérkőzik az ötszörös világbajnok brazil válogatottal. Kazanyban a vb-mezőny két, legtöbb mérkőzés óta veretlen együttese találkozik: az európaiak a legutóbbi 22, a dél-amerikaiak pedig a péntekit megelőző 16 tétmeccsükön nem kaptak ki.Előbbi csapat a 2016-os Európa-bajnokság negyeddöntőjében Wales, míg utóbbi a két évvel ezelőtti Copa Américán Peru válogatottjával szemben maradt alul. A két válogatott némileg eltérő módon jutott negyeddöntőbe, ugyanakkor mindkettőnek nagy önbizalmat adhat az eddigi szereplése: a brazilok úgy veretlenek a tornán, hogy volt döntetlenjük is, és a nyolcaddöntőben különösebb gond nélkül győzték le Mexikót (2-0). A belgák mind a négy eddigi mérkőzésüket megnyerték, a 16 között azonban ezért nagyot kellett küzdeniük, 2-0-s hátrányból fordítottak a japán csapattal szemben.A Neymar vezette dél-amerikaiak számára a negyeddöntő mindig kulcsmérkőzés: a legutóbbi három világbajnokságból kétszer is a torna ezen szakaszában búcsúztak, ám amikor bejutottak a négy közé, két negyedik hely mellett öt világbajnoki cím, két ezüstérem és két bronzérem volt a jutalmuk. Az előző vb-n - és a két évvel ezelőtti Eb-n is - a negyeddöntő jelentette a végállomást Kevin De Bruyne-ék számára, előbbin a későbbi finalista argentinok 1-0-ra győzték le a még Marc Wilmots irányította együttest. Elődöntőbe eddig egyszer, az 1986-os seregszemlén jutott a belga válogatott, amely abban az évben a negyedik helyen zárt. A sokak által legjobban várt negyeddöntős összecsapáson mindkét nemzeti csapat elsősorban kiváló támadójátékában bízhat: az európaiak 12 (ez a legtöbb a mostani vb-n), a dél-amerikaiak hét gólt szereztek eddig.A csapatok védelmét sem érheti sok kritika, hiszen négy összecsapáson Thibaut Courtois-nak négyszer, Allisonnak mindössze egyszer kellett kiszednie a hálójából a labdát. A brazilok hátsó alakzata nem csak Oroszországban teljesít kiválóan: a dél-amerikai válogatott a legutóbbi 25 tétmérkőzésén mindössze hat gólt kapott. Némi gondot jelenthet a szövetségi kapitány Tite számára, hogy a Real Madrid védekező középpályására, Casemiróra eltiltás miatt nem számíthat - a helyén vélhetően a Manchester City 33 éves játékosa, Fernandinho szerepel majd -, ugyanakkor szinte biztosan visszatér a kezdőcsapatba Marcelo, aki a nyolcaddöntőről sérülés miatt lemaradt.Szakértők szerint a pénteki mérkőzésen döntő tényező lesz, hogy a három magas, lassabb belga belső védő hogyan birkózik majd meg a Neymar, Philippe Coutinho és Willian alkotta mozgékony brazil támadótrióval. A túloldalon mindenki egészséges, és Roberto Martínez, a belgák spanyol szövetségi kapitánya szerint nagyon fontos, hogy futballistái "az első perctől fogva élvezzék a játékot"."Nem hiszem, hogy bárki azt gondolja, mi jutunk az elődöntőbe" - fogalmazott a szakvezető, igyekezve ezzel levenni a terhet a csapatáról. A két válogatott eddig négyszer mérkőzött egymással, a brazilok háromszor nyertek, legutóbb a 2002-es torna nyolcaddöntőjében.A Kazanyban péntek este - magyar idő szerint - nyolc órakor kezdődő találkozó továbbjutója a négy között a Uruguay-Franciaország mérkőzés győztesével találkozik kedden este Szentpéterváron.