Egyik horvát sem akarta, hogy lecseréljék - Southgate büszke csapatára

Zlatko Dalic szövetségi kapitány azzal jellemezte a horvát labdarúgó-válogatott karakterét és mentalitását, hogy bár harmadik hosszabbításos mérkőzését játszotta az oroszországi világbajnokságon, egyik játékosa sem akarta, hogy lecserélje az angolok ellen végül 2-1-re megnyert szerdai elődöntőben. "Mindenki azt mondta, készen áll a folytatásra és bírja még. Pedig néhányan kisebb sérüléssel játszottak. Ez mutatja, milyen karakterek vannak a csapatban, milyen tartása és mentális ereje van ennek az együttesnek" - indokolta az 51 éves tréner, miért várt a hosszabbítás ötödik percéig az első cserével. Hozzátette: a játékosok önbizalmat szereztek az előző mérkőzéseken, és érezték, hogy hihetetlenül erősek mentálisan. "Sorozatban harmadszor kerültünk egygólos hátrányba, mégis mindhárom találkozót megnyertük. Nagyon büszke vagyok a csapatra" - mondta. Dalic kifejtette, nyilvánvalóan hátrányt jelent számukra az egy nappal kevesebb pihenő, és hogy az egyenes kieséses szakaszban mindhárom összecsapásukon plusz harminc percet kellett futballozniuk, de hozzátette, befejezhették volna hamarabb a meccseket, s akkor nem kellett volna plusz egytalálkozónyi időt a pályán tölteniük. Aláhúzta, éppen ezért ez nem lehet kifogás a franciák elleni döntőben, és ott vasárnap úgy kell majd játszaniuk, mintha az lenne az első meccsük a tornán. "Történelmet írtunk. Lehet nincs olyan stadionunk, amelyben az ősszel rajtoló Nemzetek Ligájában fogadhatjuk az ellenfeleket, de van szívünk és büszkeségünk" - válaszolt arra a kérdésre a szakember, hogy mit jelent egy olyan kis ország, mint a négymillió lakosú Horvátország számára a fináléba jutás. "Hatalmas erőt adnak szurkolóink, de az egész régió nekünk drukkol, ez is jól esik" - mondta. A szerdai elődöntőre visszatérve úgy vélte, azért sikerült Anglia fölé kerekedniük, mert a játék minden szegmensében jobbak voltak. Véleménye szerint a horvát csapatnak ez volt a legjobb meccse a vb-n, még annál is jobb, mint amikor a csoportkörben 3-0-ra verte Argentínát. Megjegyezte, azt kérte tanítványaitól a hosszabbítás előtt, hogy nyugodtan passzoljanak, ne veszítsék el a fejüket, élvezzék a játékot, hogy elődöntőben futballoznak. "Nincs gyenge pontja a franciáknak, de csak holnap kezdünk róluk beszélni. Ma döntőbe jutottunk, megünnepeljük, pihenünk és csak utána jöhetnek a franciák. Készen fogunk állni" - jelentette ki Dalic, aki felidézte, hogy a horvát futball ezt megelőző legnagyobb sikerét 1998-ban a franciaországi vb-n érte el. Elmondta: "Az első három meccset a helyszínen néztem, utána aktív játékosként már otthon kellett készülnöm. Az elődöntőben Lilian Thuram két góljával kikaptunk a franciáktól 2-1-re, ezt azóta se felejtette el senki. De nem a revánsra koncentrálunk, hanem arra, hogy a lehető legjobban felkészüljünk". Az egy-egy góljával és gólpasszával az elődöntő legjobbjának választott Ivan Perisic szerint nagyon nehéz meccs volt. Azt ecsetelte, hogy mindannyian tudták, mekkora a tét és mit jelentene ez a siker egy olyan kis országnak, mint az övék. "Lassan kezdtünk, de megmutattuk, hogy van tartása a csapatnak. Megint hátrányból jöttünk vissza. Fontos volt a gólom, mert jó pillanatban szereztük, amikor elkezdtünk dominálni" - értékelt az Internazionale középpályása, aki hozzátette, nem az a fontos, hogy ki talál be, hanem hogy Horvátország nyerjen. A 21. világbajnokság döntőjét vasárnap - magyar idő szerint - 17 órától a moszkvai Luzsnyiki Stadionban játssza a horvát és a francia válogatott.



Gareth Southgate szövetségi kapitány annak ellenére büszkeséggel beszélt az angol válogatottról, hogy az egygólos előnye után végül hosszabbításban 2-1-re alulmaradt a horvát csapattal szemben az oroszországi labdarúgó-világbajnokság szerdai elődöntőjében. "Nagyon jól játszottunk az első félidőben, sokat birtokoltuk a labdát, ott kellett volna megszerezni a második gólt" - kereste a vereség okát a 47 éves szakvezető, aki szerint most mindannyiuknak nagyon fáj ez a kudarc. "Időbe fog telni, amíg erre pozitívumként tudunk majd gondolni. Rég jutottunk ilyen messzire és ha már itt voltunk, akkor meg akartuk ragadni az esélyt. Kiváltképpen azután, ahogy az első játékrészben futballoztunk" - fejtette ki. Southgate nem mulasztotta el méltatni a győztes riválist sem. Szerinte a horvát együttes nagyon tehetséges és tapasztalt játékosokból áll. Ezzel tudott a ráadásban Anglia fölé kerekedni, mert futballistái rutinosabbak és több nagy csatát megvívtak már, mint a fiatal angol gárda tagjai, így hiába próbált cserékkel frissíteni. Kifejtette, a horvátok igazi harcosok voltak, ahogy az egész vb-n. A szombati, szentpétervári bronzmérkőzésről elmondta: "Természetesen nyerni akarunk, de nagyon nehéz lesz a következő 48 óra, hogy mentálisan és fizikálisan felkészítsük a csapatot". Hozzátette, csapata kiváló támadó futballt mutatott ezen a vb-n, amit szerinte az is bizonyít, hogy 12 góljával minden idők legeredményesebb angol válogatottja lett a vb-ken. Az 1966-ban világbajnok Anglia, amely az 1990-es negyedik helye óta először játszott elődöntőt, szombaton Belgiummal találkozik a bronzéremért Szentpéterváron