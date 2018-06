Egyik csapat sem szomorú: Svájc - Costa Rica 2-2

Svájc 2-2-es döntetlent játszott Costa Ricával az oroszországi labdarúgó-világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában szerdán, így Brazília mögött a csoport második helyén jutott nyolcaddöntőbe.



A svájciak kedden 16 órakor, Szentpéterváron a svéd válogatottal találkoznak a 16 között. Svájc-Costa Rica 2-2 (1-0) Nyizsnyij Novgorod, 43 319 néző, v.: Clément Turpin (francia)

gólszerzők: Dzemaili (31.), Drmic (88.), illetve Waston (56.), Sommer (93., öngól)

sárga lap: Lichtsteiner (37.), Zakaria (75.), Schär (83.) illetve Gamboa (11.), Campbell (29.), Waston (89.)



Svájc: Yann Sommer - Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Valon Behrami (Denis Zakaria, 60.), Granit Xhaka - Xherdan Shaqiri (Michael Lang, 81.), Blerim Dzemaili, Breel Embolo - Mario Gavranovic (Josip Drmic, 69.)



Costa Rica: Keylor Navas - Cristian Gamboa (Ian Smith, 93.), Johnny Acosta, Giancarlo González, Kendall Waston, Bryan Oviedo - Daniel Colindres (Rodney Wallace, 81.), Celso Borges, David Guzman (Randall Azofeifa, 91.), Bryan Ruiz - Joel Campbell



I. félidő:

31. perc: Egy jobb szélen végigvezetett akció után Embolo fejelte vissza középre a beadást, a második hullámban érkező Dzemaili hat méterről bombázott a kapu közepébe (1-0).



II. félidő:

56. perc: Campbell jobb oldali szögleténél Waston ugrott a legmagasabbra, a labdát öt és fél méterről csúsztatta a hosszú alsó sarokba (1-1).



88. perc: Zakaria iramodott meg a jobb szélen, laposan passzolt középre a szintén csereként beállt Drmicnek, aki futtából, 14 méterről az ellentétesen mozgó Navas mellett a hosszú sarokba lőtt (2-1).



92-93. perc: Campbell szlalomozott be a büntetőterületen belülre, Zakaria szabálytalankodott vele szemben, a megítélt tizenegyest Ruiz a keresztlécre lőtte, a labda azonban Sommer fejéről bepattant a kapuba (2-2).



A hatodik percben Yann Sommernek két hatalmas bravúrt is be kellett mutatnia ahhoz, hogy Svájc ne kerüljön hamar hátrányba, nem sokkal később a keresztléc mentette meg ettől az európaiakat. A svájciak először az első negyedóra végén veszélyeztettek, s fokozatosan átvették a mérkőzés irányítását.



Fél órát követően első kapura lövésükből gólt szereztek, így ők mehettek előnnyel az öltözőbe.



A fordulás után tíz perccel egyenlített Costa Rica, Kendall Waston találata volt a közép-amerikai csapat első gólja a mostani vb-n. Az előző tornán negyeddöntős együttes 424 perc elteltével volt eredményes ismét világbajnokságon, az idei 32 résztvevő közül a Costa Rica-iak találtak be utolsóként.



Az utolsó negyed órára Svájc fokozta a tempót, ellenfele egyre jobban elfáradt, de annak ellenére, hogy az európaiak a csereként beállt Josip Drmic góljával másodszor is vezetéshez jutottak, Ruiz szerencsés büntetőjének - hivatalosan Sommer öngóljának - hála Costa Rica sem pont nélkül utazik haza.