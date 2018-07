Egy fejesgóllal a franciák jutottak a döntőbe: Franciaország - Belgium 1-0

Franciaország-Belgium 1-0 (0-0) Szentpétervár, játékvezető: Andrés Cunha (uruguayi)



Franciaország: Hugo Lloris - Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Benjamin Pavard - Nígolo Kante, Paul Pogba - Blaise Matuidi (Tolisso 86'), Antoine Griezmann, Kylian Mbappe - Olivier Giroud (Nzonzi 84')



Belgium: Thibaut Courtois - Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld - Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini (Carrasco 81'), Axel Witsel, Moussa Dembele (Mertens 60'), Nacer Chadli ( Batshuayi 90+1' ) - Eden Hazard, Romelu Lukaku





Gólszerző: Umtiti (51')

Sárga lap: Kante (87'), Mbappé (90+3'), ill. Hazard (63'), Alderweireld (71'), Verthongen (90+4')





1. perc A mérkőzés elkezdődött. 6. perc A belgák próbálkoznak többet. Most Hazard lapos középre gurítása után kell szögletre mentenie középről Umtitinek. A szöglet pocsékul sikerül. 11. perc Most a franciák kellemetlenkednek a belga kapu előtt, fél percen belül kétszer is az utolsó védekező belgának kell kivágnia a labdát a tizenhatoson belülről. 13. perc Mbappé elől szedi fel a labdát a jól kimozduló Courtois. 16. perc De Bruyne passza után Hazard lő, 15 méterről nem sokkal téveszti csak el a kaput. 18. perc Matuidi 20 méterről veszi célba a kaput, ha Courtois nem fogná meg a labdát, ez be is ment volna a kapuba. 19. perc Hatalmasat mentett Varane az ötösről Hazard lövése után. Mondjuk a kapus rajta lett volna a labdán, így meg alig ment kapu fölé... 20. perc De Bruyne löbböli a labdát a védők mögé, Fellaini orra elől üti ki a mezőnybe Lloris. 22. perc Lloris tenyereli szögletre Alderwireld jobb alsóba tartó lövését. A védő 14 méterről lőtt. 23. perc Az előre lőtt labda egy kicsit hosszú Giroud-nak, de így is majdnem eltalálja estében a kaput. 29. perc Megint Umtiti mentésére van szüksége a franciáknak De Bruyne beadása után. 31. perc Pavard beadását Giroud 13 méterről fejeli kapu mellé. 34. perc Francia helyzet ennél nagyobb még nem volt a meccsen: a védők mögé ívelt labdát Mbappé egyből középre belsőzi, Giroud azonban 11 méterről pocsékul találja el, az ötös és az alapvonal sarkánál megy ki a pályáról a játékszer. 37. perc Remekül hozzák ki a labdát a franciák a térfelükről, Griezmann lő az akció végén laposan és erőtlenül kapu mellé. Giroud-t ápolni kell, a félpályánál ütközött Dembelével, a jobb vádliját fájlalja. 39. perc Pavard kapja remekül a labdát Mbappétól, tisztán lőhet jobbról 8 méterről, Courtois lábbal véd hatalmasat. 44. perc Dembele rántja le Griezmannt, igencsak jó helyről jöhetnek a franciák szabadrúgással, kissé jobbra, a kaputól 22 méterről. 45. perc Griezmann szabadrúgása a sorfalat, egész pontosan Fellainit találja el. 45+1. perc Francia lábról érkezik a labda a francia kapu elé, és pattan Lukakuról a kapu mellé. Ezzel ér végez az első félidő. 46. perc Elkezdődött a második félidő, nem volt csere egyik oldalon sem. 49. perc Lukaku fejel 6 méterről a védők szorításában kapu mellé. 51. perc Giroud fordul kapura, és lő 15 méterről: a blokkoló védőről szögletre pattan a labda. A szögletnél Umtiti megelőzi Fellainit és a rövid sarokról a hálóba csúsztat. 1-0 54. perc Griezmann baloldali szabadrúgását kifejelik a védők. Kontrát nem tud indítani Belgium, mert Hazard-t még a saját térfelén felrúgják. 56. perc Bravúros francia akció, sarkazással fűszerezve, végül Giroud lövésére Dembele ér oda becsúszva blokkolni. 60. perc Az első cserét a belgák lépik meg: Mertens váltja Dembelét. 61. perc Lukaku szökteti Mertenst a jobb oldalon, aki egyből középre ível, a francia védők a magasba fejelik a labdát, amit az érkező De Bruyne rosszul talál el, így Lloris szedheti azt össze. 63. perc Egy hiba után Matuidi lódulna meg, Hazard egy lerántással állítja meg a franciát. Sárga lapot a jutalma. 65. perc Mertens beívelését Fellaini a 11-es pontról fejeli nem sokkal kapu mellé. 67. perc Mbappé cselezget, aztán passzol remekül Griezmann-nak, aki nem tör kapura, inkább visszagurít Giroud-hoz. Az érkező társ 16-ról alaposan fölé lő. 71. perc Alderweireld is besárgul, az oldalvonal mellett szabálytalankodott taktikai megfontolásból. 77. perc De Bruyne próbálkozik 20 méterről, kicsit mellé száll a lövése. 80. perc Hazard-t rúgjk fel a francia kaputól 20, a játékvezetőtől 1 méterre. Továbbot int a sípmester. 81. perc Carrasco jön Fellaini helyére. Aztán egy kipattanót Witsel küld hatalmas erővel kapura, Lloris nagyot véd. A kipattanóért folytatott harcban Matuidi és Hazard ütközik, ápolás következik. 84. perc Francia csere: Nzonzi jön Giroud helyére. 86. perc A szédülő Matuidi elhagyja a pályát, Tolisso a cseréje. 87. perc Kante addig rángatta Hazard-t, amíg utóbbi elesett. Előbbi meg sárgát kapott. 88. perc Veszélyes De Bryune szabadrúgása, Varane fejelte Nzonzira, utána sikerül tisztázni. Az ismétlésről centikkel marad le középen Lukaku. 90+1. perc Hat perc a hosszabbítás. Chadli helyére Batshuayi jön. 90+3. perc Mbappéról kimegy a labda, amit aztán a francia elvisz magával. Sárga ez is. A bedobás után hibázik a belga védelem, és Griezmann lőhet 15-ről, Courtois véd. 90+4. perc Mbappét szerelik a tizenhatos előterében, pedig ez nagy helyzet lehetett volna, ha időben passzol. Aztán fél perccel később Mbappét löki fel Verthongen, amikor a labda már a közelben sincs. Ez is sárga. 90+6. perc A franciák közelebb járnak a második gólhoz, mint a belgák az egyenlítéshez. Tolisso lövését tolja szögletre bravúrral Courtois. 90+7. perc Eddig tartott az elődöntő, a játékvezető lefújja a meccset. Franciaország jut a döntőbe, a belgák a bronzért játszhatnak.

A belgáknak szurkol a továbbiakban Sztanyiszlav Csercseszov, a világbajnokság negyeddöntőjében kiesett házigazda orosz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.



"Nekik szorítok, mert rokonszenvesnek találom az edzőjüket, Roberto Martinezt" - jelentette ki a szakvezető, hozzátéve, a vb előtt találkozott a spanyol trénerrel, aki elárulta neki, hogy néhány játékosa nincs kirobbanó formában.



"Ránéztem, és azt mondtam, bárcsak nekem is ilyen gondjaim lennének" - idézte fel Csercseszov, akinek együttese tizenegyespárbajban maradt alul szombaton a horvátokkal szemben.



Belgium kedden 20 órakor csap össze Franciaországgal az elődöntőben.

Világbajnokságon eddig csak a franciák diadalmaskodtak: 1938-ban rögtön az első mérkőzésen - amely akkor a nyolcaddöntő volt - 3-1-re, majd 1986-ban, a bronzmeccsen, hosszabbítást követően 4-2-re.

Legutóbbi találkozójukon, 2015 júniusában a belgák úgy nyertek 4-3-ra Párizsban barátságos mérkőzésen, hogy már 3-0-ra és 4-1-re is vezettek, a házigazdák a találkozó utolsó két percében szerzett két góljukkal zárkóztak fel egygólos hátrányra

A franciáknak nem megy ebben az évszázadban a belgák ellen, öt mérkőzésükön csak egyszer nyertek, 2004-ben Brüsszelben 2-0-ra.

Belgium eddig egyszer, Franciaország ellenben már ötször volt vb-elődöntős. Előbbi 1986-ban a későbbi aranyérmes Argentínától kapott ki 2-0-ra, míg a franciák három vesztes (1958, 1982, 1986) elődöntőt követően 1998-ban először győztek, akkor hazai környezetben a trófeát is megszerezték. Legutóbb, 2006-ban Portugáliánál bizonyultak jobbnak a négy között.

A francia válogatott legutóbbi tizenhárom vb-mérkőzéséből, amelyet az egyenes kieséses szakaszban játszott, csak egyet veszített el, két döntetlen mellett tízszer győzött. Didier Deschamps szövetségi kapitány irányítása alatt közel hasonlóan jó a vb-mérlege: hét győzelem, két döntetlen, egy vereség.

Belgium veretlenségi sorozata immár 24 mérkőzés óta tart, benne 19 sikerrel. A spanyol szövetségi kapitány, Roberto Martinez a spanyolok elleni vereséggel kezdett a kispadon 2016 szeptemberében, de azóta nem kapott ki az együttessel, amely az oroszországi vb-n a legtöbb gólt (14) szerezte.

A franciák védekezése stabil, a vb-n háromszor nem kaptak gólt - Perutól, Dániától és a negyeddöntőben Uruguaytól -, az ausztráloktól pedig csak egyet. Ebből a szempontból az argentinok elleni nyolcaddöntő kisiklással ért fel, de miután 4-3-ra győztek, nem bizonyult végzetesnek. Az egyenes kieséses szakaszban a franciák kaput eltaláló összes (hat) lövéséből gól lett.

A franciák kulcsembere NíGolo Kante és Antoine Griezmann lehet, előbbinek 17 labdaszerzése van már a vb-n - ezzel a második helyen áll a statisztikai rangsorban -, utóbbi a franciák legutóbbi hat olyan mérkőzésén, amelyet világverseny egyenes kieséses szakaszában játszottak, hétszer volt eredményes. A vb-n a nyolcad- és a negyeddöntőben is gólt lőtt.

A belgák elsősorban Romelu Lukaku és Eden Hazard eredményességében bízhatnak. Lukaku legutóbbi 13 válogatottbeli mérkőzésén 17 gólt szerzett és három gólpasszt adott, Hazard mérlege 14 összecsapáson 8 gól és 6 gólpassz. A középpályás Kevin De Bruyne nem büszkélkedhet a két csatáréhoz hasonló mutatóval - a vb-n eddig csupán egy gólt szerzett -, viszont már 16-szor került helyzetbe, így a francia védelemnek rá is fokozottan kell figyelnie.

Az egymás elleni örökmérleget tekintve a belga labdarúgó-válogatott jobb a franciánál, amellyel az oroszországi világbajnokság keddi elődöntőjében találkozik, viszont vb-n eddig csak utóbbi tudott győzni.A két válogatott eddig 73 alkalommal találkozott egymással, 19 döntetlen mellett a belgák 30-szor, a franciák 24-szer győztek.Didier Deschamps szövetségi kapitány és Hugo Lloris csapatkapitány egyaránt nagy tisztelettel beszélt a francia válogatott elődöntős ellenfeléről, Belgiumról, előbbi azt is kiemelte, a rivális nem az oroszországi világbajnokságon robbant be a futballvilág elitjébe."Belgium már a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is az egyik legjobb volt a csoportkörben, úgyhogy nem most került a legjobbak közé. Akkor ugyan a negyeddöntőben Walestől kikapott, de Roberto Martínez kiváló csapatot vett át Marc Wilmotstól. Ez persze semmit sem von le az érdemeiből, mert kihozta az együttesében lévő potenciált" - méltatta soros ellenfelét a 49 éves szakvezető.Deschamps kifejtette, kollégája "intenzívebbé" tette a belgák középpályás sorát a brazilok ellen 2-1-re megnyert negyeddöntőben, hogy jobban megszűrje az ellenfél támadásait, ugyanakkor hozzátette, a belgák akkor a legjobbak, amikor náluk van a labda, mert azonnal támadásba tudnak lendülni a gyors csatáraiknak köszönhetően."Minden egyes meccs más és más kihívást jelent. Lionel Messi semlegesítése is az volt még az argentinok elleni nyolcaddöntőben, azt sikerült megoldani" - válaszolt arra a kérdésre a francia szakvezető, hogy mekkora kihívást jelent a 14 találattal a vb eddigi legeredményesebb csapata támadójátékának megfékezése.Deschamps elárulta, a francia keret mind a 23 tagja bevethető lesz a keddi, szentpétervári találkozón, de vannak játékosok, akik elővigyázatosságból kihagytak néhány edzést és pihentek."A potenciál megvan a csapatunkban. Talán a mostani együttes annyival jobb, mint a két évvel ezelőtti Eb-ezüstérmes gárda, hogy tapasztaltabb lett, s nem csak a válogatott által, hanem a klubjaikban is rengeteg nemzetközi mérkőzést játszottak a futballisták. Ennek köszönhetően még versenyképesebb lett a gárda, és tagjainak többsége még akár négy év múlva is a válogatott erőssége lehet" - beszélt saját együtteséről Deschamps.A tréner szerint nincs visszavágási vágy bennük a két éve elbukott Eb-döntő miatt, mivel egyrészt az egy soha vissza nem térő alkalom volt, hogy hazai pályán ünnepelhessenek, másrészt ezúttal nem Portugália, hanem Belgium az ellenfél.Deschamps és a kapus, Lloris egyetértett abban, mindkét gárda számára előny és hátrány is egyben, hogy rengetegen klubtársak, s így nagyon jól ismerik egymást. Arról is szót ejtettek, hogy Thierry Henry rendkívül nehéz helyzetben van, mivel franciaként tagja a belgák szakmai stábjának, de mindketten úgy fogalmaztak, ez az ő karrierjének egy fontos állomása, s ő mindig is a francia válogatott legendája lesz, most neki mégis az a dolga, hogy a riválist segítse.Deschamps megjegyezte, amikor a francia nemzeti együttes történetének legeredményesebb játékosa elvállalta a feladatot, tudta, hogy ez a szituáció is előfordulhat, amikor saját nemzete ellen kell a kispadon ülnie.A szövetségi kapitány arra nem kívánt reagálni, hogy a brazil Mário Zagallo és a német Franz Beckenbauer után ő lehetne a harmadik, aki játékosként és szakvezetőként is világbajnok lesz. Ahogy fogalmazott, ez a történet nem csak róla szól, de a torna után, amennyiben aktuális lesz a felvetés, szívesen kifejti ezzel kapcsolatos érzéseit."Két szomszédos ország csap össze, jól ismerjük egymást, nekem is van három belga csapattársam a Tottenham Hotspurnél. Rengeteg nagyszerű játékos lesz a pályán, így minden adott egy nagyon magas színvonalú összecsapáshoz" - fogalmazott a 31 éves hálóőr, Hugo Lloris.Arra a kérdésre, milyen érzésekkel várja, hogy a vb legeredményesebb gárdájának támadóival kell farkasszemet néznie, úgy válaszolt, nem csak neki és a védelemnek, hanem kollektíven az egész csapatnak jónak kell lennie a belgák ellen, mert az ellenfél nagyon veszélyes, ha sok területet adnak neki. Szerinte a "belgák aranygenerációjában" minden megvan, hogy igazán nagy csapattá váljon, mert támadni és védekezni is remekül tud, ahogy az Brazília ellen látható volt."A lehető legjobb francia válogatottra lesz szükség, hogy nyerni tudjunk. Megvan a lehetőségünk, hogy történelmet írjunk, de erről inkább a torna után érdemes beszélni. Jelenleg azt érezzük, hogy nincs határa a csapatnak, meccsről meccsre nőtt az önbizalmunk" - mondta Lloris, akit arról faggattak, ez-e a legjobb francia csapat, amelyben valaha játszott.Lloris azt is megemlítette, szép emlékeket őriz a szentpétervári stadionról, mert márciusban 3-1-re nyertek itt az oroszok ellen barátságos mérkőzésen, de mint mondta, akkor még csak álmodtak arról, hogy az elődöntőben visszatérhetnek ide.