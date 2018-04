Egy arany-, és két ezüstérem a Karate Diákolimpián

A 11 fős Castrumos versenyzői csapatból nyolcan most szerepeltek életük első Diákolimpiai döntőjén. Azok, akik számára már nem volt újdonság a rengeteg versenyző, most dobogóra állhattak. A Gyermek I. korosztályban Németh Virág négyszer küzdött, és csak hajszál híján maradt le a dobogó legfelső fokáról. A juniorok közt Végerbauer Roberta és Bán Lili már rutinosan osztották a wazarikat.Roberta arany-, míg Lili ezüstérmet vívott ki a nap során. A korábbi DOL Bajnok, Pantelics Bence, pedig idén már bíróként végezte a munkáját, e rangos versenyen.„A Castrum 2. vonalához tartozó versenyzők közül nagyon sok fiatal idén váltotta ki élete első versenyengedélyét. Egy közel 600 fős versenyen az Arénában részt venni, pszichésen is elég komoly súly a fiataloknak. Ennek ellenére nagyon harciasan küzdött a csapat. Arattak győzelmeket, és sokszor 1 ponttal csúsztak csak le a dobogóról. Számomra most az volt a legfontosabb, hogy ezek a fiatal versenyzők, mennyire lesznek harciasak egy ekkora mezőnyben. Jól szerepeltek, és jövőre már ők is Németh Virághoz csatlakozhatnak a dobogón!" – értékelte Sensei Pantelics Péter a csapat munkáját.(A vitnyédi Németh Veronika keményen készül a 2018-as felnőtt Európa Bajnokságra, mely Wroclaw-ban (Lengyelország) kerül megrendezésre május 11-12-n.)