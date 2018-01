Egy amerikai bunkó? Shane Tusup magyarul kért elnézést az Év sportolója gálán - itt a teljes beszéd!

Az edzők és szövetségi kapitányok összevont kategóriájában Hosszú Katinka edzője, Shane Tusup győzött az Év sportolója gálán , aki magyarul elmondott beszédében elnézést kért azoktól, akik kiálltak mellette, mert - mint mondta - sokakat megbántott a viselkedésével. Leszögezte: elfáradt, kimerült és sokat hibázott."A sok munka közben nem vettem észre, hogy példaképpé kellene válnom, hogy ami korábban belefért, ma már nem fér bele" - fogalmazott.Feleségének, Hosszú Katinkának megköszönte, hogy akkor is bízott benne, amikor senki más."A világbajnokság nagyobb csoda volt, mint az olimpia, de eljutni is nehezebb volt addig" - hangsúlyozta. - "Köszönöm azoknak, akik szerint negyedszer is megérdemlem ezt a díjat, gondolom, inkább szakmai érvek szóltak mellettem, mint a szimpátia. Idén azon fogok dolgozni, hogy ez megváltozzon. Köszönöm, Magyarország!"Shane természetesen erős akcentussal, olykor nem teljesen érthetően beszélt a díjátadón. A teljes szöveget azonban a Facebook-oldalán is megosztotta:

Úgy tűnt, felesége, Hosszú Katinka - akit hatodszor választottak Az év női sportolójának - többször meghatódott Shane beszéde alatt. Katinka az M4-nek adott interjúban ismét megerősítette, hogy kapcsolatuk jelenleg nehéz időszakon megy keresztül, ezért több időt kell szakítaniuk egymásra, jobban kell figyelniük a másikra, de dolgoznak a megoldáson.Azt is elmondta, hogy 2017-ben rengeteg minden történt velük, aminek csúcspontja a nyári világbajnokság volt, olyan élmény, amit nem könnyű feldolgozni. A rengeteg izgalom után kicsit elfáradtak, ezért megpróbálnak visszavenni a tempóból és háttérbe vonulni. Éppen ezért az év végén adott magának két hét pihenőt, hogy megemészthesse az elmúlt év sikereit és kudarcait.