Egy 13 éves magyar fiú izzasztotta meg a világklasszis snookerest

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban két igazi világklasszis, két snooker nagyágyú, az ausztrál Neil Robertson és az angol Ali Carter tartott bemutatót. Robertson mindhárom kiemelt profi versenyen diadalmaskodott már (2010-ben a Világbajnokságot, 2012-ben a Mesterek Tornáját, míg 2013-ban és 2015-ben az Egyesült Királyság Bajnokságát nyerte meg), míg Carter kétszeres világbajnoki ezüstérmesnek (balszerencséjére mindkétszer a sportág legendájával Ronnie O’ Sullivannel kellett farkasszemet néznie) és négyszer is pontszerző verseny győztesének mondhatja magát - írja a 24.hu A gála egy délutáni és egy esti szakaszból állt, ahol a két klasszis mellett magyar tehetségek is az asztalhoz állhattak. A zsúfolásig megtelt csarnokban parádés megoldásokat, fantasztikus lökéseket láthatott az igazán hozzáértő közönség.U21-es országos bajnokunkkal, a mindössze 13 éves Horváth Attilával néhány hónapja már kiemelten foglalkoztunk, hiszen hatalmas fegyvertényt végrehajtva a felnőtt ob-n is a döntőbe jutott. Ilyen csodálatos eredménysor után a szombati rendezvényre is meghívott kapott, és a remek formában játszó Ali Carter ellen léphetett asztalhoz.Attila nem volt lámpalázas, nem szeppent meg a világranglista 10. angoltól és a több, mint 1000 fős nézőseregtől sem. Több szép megoldással rukkolt elő, néhány remek biztonsági lökését és kisebb breakjeit többször is hatalmas tapssal honorálta a publikum.