Edzőtermek vendég szemmel - Országos turnéjáról vlogol Kinga, a megyei Cutlereket már kipipálta - Videók

Kecskeméti Kinga sorra járja az ország Cutler-edzőtermeit, a látogatásokról pedig humoros, egyedi és szórakoztató vlogokban számol be. Azt mondja, az első Cutler-terem amiben járt a pécsi volt, amibe rögtön beleszeretett."Akkor még annyira nem voltam képben a teljes hálózattal; a neten találtam rá, hogy mennyi Cutler terem van szerte az országban. Abban a pillanatban tudtam, hogy mindegyikbe el fogok jutni. Az a színvonal, és az a mentalitás, amit képvisel a hálózat teljesen megegyezik azzal, amit én keresek. Ilyen az, amikor a kereslet és a kínálat találkozik. Pécs után jött Pest, Székesfehérvár, majd random az ötlet, hogy mi lenne ha mindegyiket kipipálhatnám a térképen" - mesélte a kisalfold.hu-nak.A listán eddig három megyei edzőtermet pipálhat ki: Győrt, Mosonmagyaróvárt és Sopront."Mivel szekszárdi vagyok, így a messzebb lévő termeket, tömbösítve szerettem volna meglátogatni. Gondoltam ez elég jó kis utazás lenne a nyár elejére, így találtam ki elsőnek ezt a Sopron-Mosonmagyaróvár-Győr-Tatabánya turnét, ami az időjárás miatt egy Székesfehérvár állomással is kiegészült" - tette hozzá Kinga.Azt mondja, a videózás nem tervezett része volt a "turnénak": indulás előtt pattant ki a fejéből az ötlet, mi lenne, ha megörökítené."Csak a kaland érdekelt, és hogy eljussak ezekbe a termekbe; az indulás előtti estén jött az ötlet, hogy akár meg is örökíthetném, így egyszerűbb lenne az élménybeszámoló, sokkal életszerűbb lenne, nem csak csak arról szólna, hogy milyen volt a nap, jó, ettem-e, igen, ott is esik, satöbbi. Meglepő, de maga a videózás sokkal kevesebb logisztikát igényelt, mint amennyit először gondoltam, és mocskos mód élveztem jó volt, hogy fent tudtam tartani egy egészséges egyensúlyt a pillanatnyi élmény és és a videózás között" - mesélte Kinga.A "turné" célja meglátogatni az ország valamennyi Cutler-termét."Minden Cutler rajta van a listán! A pécsi, kaposvári, kecskeméti termeket egyesével, a miskolci-nyíregyházi-debreceni termeket pedig ismét egy turné alkalmával fogom meglátogatni, természetesen a jóféle GPS-em segítségével".