Edzőtáborban a Gyirmót - Küzdelmes gyirmóti döntetlen - videók

Kedden beköszöntött a jobb idő, igaz, a pluszfokok csapadékot – nem is keveset – hoztak Horvátországba, ahol az élvonalbeli Gyirmót FC Győr edzőtáborozik. Az egynapos esőzés után alaposan feláztak a futballpályák, éppen ezért a magyar csapat egy Novigrad melletti településen, műfüvön tartotta a délelőtti átmozgató edzését, s a délutáni találkozóját is ilyen – igaz, újabb kiváló minőségű – játéktéren vívta.Érdekesség, hogy a délelőtti gyakorlást Tőkés László a tengerben fejezte be, a csapat kapusedzője a jéghideg víz ellenére pár percre ugyanis a habokba vetette magát. A téli fürdőzés után azt mondta, nagyon jólesett neki a csobbanás.Bár a tréningen Bori Gábor is részt vett, az már hétfőn eldőlt, hogy a Gyirmót játékosa – mivel az első mérkőzésen kiállították – nem játszhat csapata következő találkozóján az Isztria-kupán.„A döntőben viszont már ott lehetek" – mondta a futballista, aki ehhez még annyit hozzátett: „A második sárga lap szerintem jogtalan volt, egyértelműen a labdát találtam el. Ezt még az ellenfél edzője is elismerte."Tegnap délután az élvonalbeli újonc a házigazda, tavaly még harmad-, idén már másodosztályú Novigrad együttesével csapott össze.Novigrad, Istria Winter Cup, 100 néző. V.: Gil (lengyel).Gyirmót, 1. félidő: Nagy S. – Kiss M., Bojovic, Radljevic – Vass P., Veres, Kolcák, Tamás K. – Tancsik, Bebeto, Simon A. 2. félidő: Rusák – Achim, Lázár, Présinger, Szegi – Madarász, Veres, Paku, Csiki – Novák, Máté. Vezetőedző: Urbányi István.Kiváló műfüves játéktéren, nagy iramban kezdődött a találkozó, gyirmóti részről Simon fejese volt az első ígéretes megmozdulás a 18. percben. Pár perc múlva Tamás vétett el kecsegtető helyzetben egy labdát. Fél óra elteltével Kiss Máté szabadrúgásból a kapufát találta el, a félidő utolsó percében azonban Nagy Sándornak kellett védenie egy nagyot. Hazai helyzetekkel kezdődött a második félidő, amely aztán kiegyenlítettebb játékot hozott, bár valamivel több lehetőség a hazaiak előtt adódott.Urbányi István: – Végig kiélezett küzdelem volt egy erős, dinamikus, fizikálisan is dominálni tudó csapat ellen. A két félidőben kicsit más játékrendszerben játszottunk. Pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, bár kicsit mérges voltam a mérkőzés végén, mert elkövettünk egy-két könnyelműséget. Összességében jó meccs volt két szervezett csapat között.Pénteken 14 órakor a szlovén első osztályú NK Radomlje ellen játszik Horvátországban felkészülési mérkőzést a Gyirmót, majd vasárnap 11 vagy 15 órakor lép pályára az Isztria-kupán.