Edzőtábor után, főpróba előtt az ETO

Az ETO stábjának egy része Antalyában: Darázs Tamás technikai vezető, Szabó Ottó edző, Mányi Péter ügyvezető, Boros Lukács kapusedző, Király József edző és Soós Imre sportigazgató.

„Egyértelműen pozitív időszakot tudhatunk magunk mögött. Nagyszerű időben, kiváló pályákon, erős ellenfelekkel találkozva egy valóban mindent igényt kielégítő edzőtáborban vehetett részt a csapat" – árulta el Soós Imre sportigazgató, aki Szentes Lázár szavait is idézte:„A vezetőedző értékelésében köszönetét fejezte ki a tulajdonosnak, aki lehetővé tette, hogy ott lehessünk Törökországban. Itthon biztosan nem tudtunk volna ilyen körülmények között dolgozni. A szakvezető azt is kiemelte, hogy ugyan rengeteg edzőtáborban járt már, ennyire jó, profi szervezéssel még nem találkozott."Soós Imre a fiatal játékosok hozzáállásáról is elégedetten nyilatkozott.

Folytatódik a felkészülés



Nemcsak a zöld-fehérek, a többi NB II-es Győr-Moson-Sopron megyei csapat is pályára lép még a héten felkészülési mérkőzésen.



A Gyirmót FC Győr szerdán 14 órakor az élvonalbeli Újpest otthonában, a Szusza Ferenc Stadionban vendégszerepel, majd szombaton 14 órakor a szlovéniai Lendva második ligás NK Nafta csapatát fogadja.

Két találkozót játszik a Credobus-Mosonmagyaróvár is, a Lajta-partiak szerdán 11 órakor az NB III-as Veszprémet fogadják, majd szombaton 11 órakor az osztrák regionális ligában szereplő SC Neusiedl együttesével csapnak össze Mosonmagyaróvárott.



A Soproni VSE szombaton 14 órakor a somorjai STK Samorin együttesét fogadja.

„Úgy működött minden, ahogy egy profi klubnál kell. Négy nemzetközi mérkőzést játszottunk, komoly játékerőt képviselő ellenfelekkel. Ezeken több, ilyen táborban először részt vevő fiatal is szerephez jutott, s kijelenthető, partnerként fogadták őket a már rutinosabb labdarúgók. Egy ilyen hétnek óriási összekovácsoló ereje van, hiszen több teljes napot töltenek együtt a játékosok, s elmondásuk szerint nem csupán kondicionálisan lépett előbbre a társaság, hanem sokkal egységesebb is lett a csapat."A hátralévő egy hétről és a keret esetleges további változásairól is megkérdeztük a sportigazgatót.„A héten még egy felkészülési mérkőzés szerepel a programban, szombaton négy órakor a Csornát fogadjuk, ez lesz a jövő hét szerdai kupamérkőzés főpróbája. A kerettel kapcsolatban: bár soha nem mondhatjuk, hogy soha, ebben az időszakban nagyon nehéz minőségi magyar labdarúgót igazolni, így egyelőre nem tudjuk, lesz-e még változás" – tette hozzá Soós Imre.