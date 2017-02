Edzői fórumot tartottak Győrben

A fórumot a tervek szerint a jövőben rendszeres időközönként megismétlik, hiszen mindig van mit tanulni – vallják a résztvevők.



Az ötletgazda Sztanity László, a Graboplast VSE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője volt, több éve dédelgetett álma, hogy egy ilyen összefogás megvalósuljon.



„Úgy gondolom, amellett, hogy mindenki véleménye, ötlete, tanácsa hasznos lehet a másik számára, az egyéni sportokban dolgozó edzők közösen sokkal hatékonyabban tudják bizonyos esetekben az érdekeket képviselni" – mondta a kezdeményezésről Sztanity László, aki nagyon örül, hogy a pár éve felvetett ötlete végül megvalósult.

Az első összejövetelen szinte minden edző felszólalt. A Győri AC atlétái részéről Farkas Roland a hamarosan elkészülő, európai szintű létesítményről beszélt, illetve elmondta azt is, hogy 160-an atletizálnak, egy csoportban húszan vannak. A költségvetésük 17 millió forint, amihez még jön a pályahasználat.



Nagy Zoltán, a Gladiátor Akadémia vezetőedzője elmondta: a győri az egyike az ország négy akadémiájának, a bokszolókkal pedig öt főállású edző dolgozik. Kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a nevelésre, s hozzátette, hogy a munkához a feltételek adottak. Klubszinten a mintegy 170 egyesületből az első tízben vannak a gladiátorok.



Boros László a sportlövők részéről arról beszélt, hogy kevés a gyerek, a fegyverek viszont drágák – egy légpisztoly 2000 euró –, illetve az olimpiára is nehéz kijutni. Dolgoznak, pályázatokon próbálnak pénzt szerezni, s gyerekeket is igyekeznek toborozni.



Az evezősöket Remsei Mónika képviselte, s elmondta: mintegy 160-an eveznek náluk, nagy figyelmet fordítanak az iskolákra. Az U23-ban négy válogatottjuk is van, de akadnak foghíjas korosztályok. Örömteli hír volt, hogy pályázat útján hajóhoz jutottak.



A kajakosok és kenusok részéről Tamás Gábor arról számolt be, hogy a kiválasztás kenuban nehéz, a kajakosoknál viszont nem gond. Kollégája, Kadler Viktor Budapest elszívó hatásáról beszélt, ami leginkább a sík vízi kajak-kenu pálya hiányára vezethető vissza.



A Győri Úszó SE vezetőedzője, Petrov Iván kiemelte, hogy pontversenyben a legjobbak között szerepelt legutóbb a klub, ugyanakkor elismerte, hogy a riói olimpián nem tudták a versenyzők igazán kihozni magukból, ami bennük volt. Nem a legsikeresebb volt ez az olimpia.



Pedig az úszás önmagában siker volt Rióban, hiszen amíg náluk kilenc világcsúcs született, addig atlétikában csak három.